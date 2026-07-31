Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de spionaj rus la o zi după încălcarea spațiului aerian cu o rachetă de croazieră

Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, la aproximativ 40 de kilometri de coastele țării, la o zi după ce o rachetă de croazieră rusă a încălcat spațiul aerian al Poloniei, anunță TVPWorld.

Două avioane F-16 au interceptat aeronava Il-20 la nord de orașul polonez de coastă Kołobrzeg, a declarat vineri ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Avionul rus a rămas în spațiul aerian internațional și nu a pătruns pe teritoriul polonez, a adăugat acesta.

„O altă interceptare reușită a unui avion rus deasupra Mării Baltice”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

Interceptarea a avut loc la o zi după ce o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac de amploare asupra vestului Ucrainei și s-a prăbușit în apropierea localității Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina.

Editor : M.C