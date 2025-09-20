Live TV

Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate după atacuri ruseşti asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia

Data actualizării: Data publicării:
polonia
Foto:: X/ Dowództwo Operacyjne RSZ

Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia.

„Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de recunoaştere radar au fost plasate în stare de alertă maximă”, a anunțat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X.

La ora 5:40, aproape întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană, după avertismentele armatei aeriene ucrainene cu privire la atacurile ruseşti cu rachete şi drone.

Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă asupra Ucrainei, vizând diverse regiuni ucrainene, inclusiv regiunea Kiev, precum şi regiuni din extremitatea vestică a ţării, relatează News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Exploziii au fost auzite în oraşele Pavlohrad şi Mîkolaiv în jurul orei 4:40 dimineaţa, ora locală, au raportat oficialii locali, în timpul unui prim val de atacuri cu rachete. Alte explozii s-au auzit mai târziu în Dnipro, la scurt timp după ora 6 dimineaţa.

Administraţia militară a regiunii Kiev a raportat că au fost semnalate atacuri în comunităţile Bucea, Borîspil şi Obuhiv. O casă, 10 garaje şi cinci maşini parcate au fost avariate în urma atacului.

Alarmele de raid aerian au fost activate în toate regiunile ţării în jurul orei 5:45 dimineaţa, ora locală, şi s-au încheiat în jurul orei 7 dimineaţa.

Forţele aeriene ucrainene au raportat că zeci de drone, precum şi rachete de croazieră şi balistice au zburat deasupra teritoriului ucrainean în timpul atacului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
4
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
mana introduce card in atm, close up
5
Tânăr păcălit de prietenii cu care a mers în vacanță la mare: i-au furat cardul și au...
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ro-alert drone
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum...
Avioane MiG-31
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în...
bani, fonduri UE, euro
Ce opțiuni au guvernele europene pentru a-i convinge pe cei bogați să...
MH17
Rusia contestă hotărârea ONU care o consideră responsabilă pentru...
Ultimele știri
O persoană a murit şi trei au fost rănite pe munte, în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont
Donald Trump lansează „viza de aur” pentru un milion de dolari: „Va fi un succes imens”
Trump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump ini biroul oval
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: Ar putea genera mari probleme
oana toiu mae
Oana Țoiu, în direct la CNN, despre avioanele rusești din Estonia: Considerăm incidentul ca fiind intenţionat. Este inacceptabil
Militari suedezi
Suedia se pregătește pentru un posibil atac din partea Rusiei. Cele șapte scenarii posibile. Cât își propun suedezii să reziste
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei. Foto- Profimedia
Avioane rusești au încălcat zona de siguranță a unei platformei petroliere poloneze din Marea Baltică
profimedia-0952903562
Senatorii americani vor să sancționeze „flota fantomă” a Rusiei. Măsura ar putea viza și baza industrială de apărare a Moscovei
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Fanatik.ro
După ce s-a mutat definitiv din Serbia într-o țară pe care românii o adoră, Novak Djokovic a făcut un anunț...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce mănâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Alimentele pe care le consumă cei doi tenismeni se găsesc și în...
Adevărul
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o mașină Tesla, după ce s-au izbit de un copac. Portierele...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
A închis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut în direct, după Botoșani - FCSB 3-1
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”