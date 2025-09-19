Polonia afirmă că avioanele rusești au încălcat zona de siguranță a platformei petroliere din Marea Baltică, în timp ce NATO confirmă că a interceptat avioane MiG-31 deasupra Estoniei, scrie TPWorld.

Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri grănicerii polonezi, adăugând că forțele armate și alte servicii au fost notificate.

Poliția de frontieră poloneză a scris pe X: „Două avioane de vânătoare rusești au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic din Marea Baltică. Zona de siguranță a platformei a fost încălcată”.

Spațiul aerian polonez nu a fost încălcat, reacția armatei nu a fost necesară - a declarat locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate, indicând că detaliile incidentului vor fi stabilite de către armată, scrie Polsatnews.

Goryszewski a mai relatat că avioanele rusești au traversat zona de interdicție aeriană , desemnată la 500 de metri de platforma minieră.

„Personalul de securitate al platformei ne-a informat despre incident; informațiile furnizate de Grăniceri sunt doar cu titlu informativ. Aeronava nu a încălcat frontiera de stat ”, a adăugat sublocotenentul de grăniceri Katarzyna Przybysz din cadrul Unității Maritime a Grănicerilor.

Estonia a declarat anterior că trei avioane militare rusești au intrat vineri în spațiul său aerian timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, pe fondul tensiunilor crescânde pe flancul estic al NATO.

Săptămâna trecută, Polonia a doborât drone rusești suspecte în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.



Citește și

Trei avioane rusești de ultimă generație au intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de Tallinn



România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. Țoiu: Agresorul simte costul războiului și încearcă să escaladeze





Editor : Sebastian Eduard