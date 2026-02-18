Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie

Avioanele Air Force One vor primi o nouă schemă de culori roșu, alb și albastru, în conformitate cu viziunea președintelui american Donald Trump pentru aeronave,relatează presa americană, citată de Deutschw Welle.

Până acum, aeronavele erau decorate cu un design albastru și alb care datează din anii 1960, din timpul mandatului președintelui John F. Kennedy.

Trump dorea deja renovarea aeronavelor în timpul primului său mandat, între 2017 și 2021, dar comanda a fost anulată de Forțele Aeriene sub administrația lui Joe Biden din motive de cost și din cauza preocupărilor tehnice legate de efectul de încălzire al culorilor mai închise.

Air Force One este numele dat oricărei aeronave utilizate pentru transportul președintelui SUA, care sunt de obicei avioane Boeing 747 puternic modificate.

Ce știm despre noul design al Air Force One?

În plus față de culorile menționate mai sus ale drapelului american, se așteaptă ca avioanele să primească o dungă aurie, reflectând o altă predilecție a președintelui, care a renovat Biroul Oval cu o multitudine de ornamente aurii.

Se așteaptă ca noul design să semene cu cel al avionului personal al lui Trump, care are culorile albastru marin și alb, cu o dungă roșie.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat pentru CBS News că noul design va fi utilizat pentru avioanele Air Force One utilizate de președinte și anturajul său, precum și pentru alte aeronave din flota executivă, inclusiv aeronava Boeing C-32 mai mică, utilizată pentru transportul altor oficiali de rang înalt ai SUA și al Primei Doamne.

Avionul de lux Boeing pe care Qatarul l-a donat SUA anul trecut, în mijlocul unei controverse considerabile, va primi, de asemenea, noul design, a spus purtătorul de cuvânt.

Acel avion, în valoare de 400 de milioane de dolari (337,76 milioane de euro), ar putea fi gata de utilizare de către președinte până în vară, în timp ce CBS spune că primul C-32 a fost deja vopsit și este probabil să fie livrat în următoarele luni.

Ce a spus Trump despre schimbarea designului Air Force One?

Până în prezent, Casa Albă nu a comentat schimbările aduse designului avionului.

Însă, în 2018, Trump a folosit superlativele sale obișnuite pentru a descrie vopseaua în comentariile sale pentru CBS News. „Air Force One va fi incredibil”, a spus el. „Va fi cel mai bun, cel mai bun din lume. Și va fi roșu, alb și albastru, ceea ce cred că este potrivit.”

Editor : M.C