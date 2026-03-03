Live TV

Video Avioanele de vânătoare Mirage 2000 ale Ucrainei au trecut în sfârșit la ofensivă. Misiuni riscante în spatele liniilor inamice

Data publicării:
Pilot ucrainean
Foto: Profimedia
Din articol
Avioanele de vânătoare defensive trec la ofensivă Misiuni tot mai riscante

Timp de un an avioanele de vânătoare rapide ale Ucrainei, provenite din Franța, au fost în defensivă. Acest lucru s-ar putea schimba. Mirage 2000 tocmai au trecut de la doborârea dronelor inamice la atacuri asupra unor ținte în spatele frontului inamic.

Forțele aeriene ucrainene au desfășurat în sfârșit avioanele de vânătoare Dassault Mirage 2000, de fabricație franceză, în raiduri de bombardament care vizează trupele rusești de la sol. Este o evoluție binevenită, la un an după ce Franța a donat primul dintr-un număr mic, până în prezent, de avioane supersonice agile, scrie EuromaidanPress.

Atacurile terestre cu bombe glisante de precizie pot lovi inamicul acolo unde este cel mai vulnerabil: în zona logistică extinsă, la o distanță de până la 40 km în spatele liniei frontului. Acolo regimentele și brigăzile își depozitează muniția și combustibilul și își adună trupele înainte de a lansa atacuri în zona neutră.

Dar există o mare problemă pe măsură ce Ucraina pare să-și intensifice atacurile în această zonă. Lipsa bombelor.

Rușii înțeleg importanța lovirii ucrainienilor în zona logistică și au alocat cele mai bune echipe de drone și regimente de vânătoare ale forțelor aeriene pentru a lovi fără încetare zona. Cu toate acestea, ucrainenii au fost mai lenți în a viza zona logistică rusă, îndreptând în schimb echipele de drone pentru a vâna infanteria rusă în zona neutră, în timp ce au reținut brigăzile de vânătoare ale forțelor aeriene pentru patrule aeriene defensive deasupra marilor orașe.

Un videoclip recent în care apare un avion ucrainean Mirage 2000 lansând două bombe de precizie Hammer de fabricație franceză indică faptul că ucrainenii încep în sfârșit să aloce mai multe resurse pentru atacuri asupra depozitelor de muniție și combustibil și asupra concentrărilor de trupe rusești. Măsura în care ucrainenii pot intensifica aceste atacuri depinde în mare parte de aprovizionarea cu muniție.

Momentul în care Ucraina distruge „dușmanul său de moarte” care poate detecta 20 de ținte pe minut

Avioanele de vânătoare defensive trec la ofensivă

Până la apariția acelui videoclip online, nu existau dovezi că cele aproximativ șase avioane Mirage aflate în serviciul Ucrainei – din cele aproximativ două duzini donate în cele din urmă de Franța – făceau altceva decât să zboare în cercuri deasupra orașelor, încercând să doboare rachetele de croazieră rusești cu rachete aer-aer ghidate prin infraroșu și radar.

Trecerea avioanelor Mirage 2000 la raiduri de bombardament are un precedent. Timp de luni de zile după ce primele avioane de vânătoare F-16 Lockheed Martin din Europa au ajuns în Ucraina în august 2024, avioanele de vânătoare proiectate de americani s-au limitat, de asemenea, la patrule aeriene defensive deasupra orașelor. Abia după ce flota ucraineană de F-16 a crescut la câteva zeci de exemplare, din cele 90 pe care europenii s-au angajat să le furnizeze, unele dintre avioanele F-16 au început să efectueze raiduri de bombardament cu bombe glisante de precizie fabricate în America.

 

Misiuni tot mai riscante

Reticența ucrainienilor de a-și folosi cele mai bune avioane de luptă fabricate în Occident pentru atacuri aer-sol nu este fără motiv. În primul rând, misiunile ofensive sunt mai riscante decât cele defensive, deoarece piloții trebuie să zboare mult mai aproape de apărarea aeriană rusă pentru a se apropia de ținte. Campania de succes a Ucrainei de atacuri cu drone asupra apărării aeriene rusești din apropierea frontului ar fi putut reduce recent acest risc.

Există însă un alt motiv, mai supărător. Forțele aeriene ruse pot lansa în mod sustenabil 100 de bombe planante pe zi asupra zonei logistice ucrainene, deoarece industria rusă produce bombe planante KAB ieftine, la un ritm de multe mii pe lună. În schimb, Ucraina continuă să se bazeze pe donații relativ modeste de bombe planante americane și franceze pentru propriile atacuri asupra zonei logistice ruse.

Franța s-a angajat să trimită Ucrainei 50 de bombe planante Hammer pe lună, începând de acum doi ani. Nu este clar dacă acest angajament a crescut. Administrația fostului președinte american Joe Biden a furnizat Ucrainei potențial mii de bombe planante între 2023 și începutul anului 2025, dar nu este deloc clar dacă administrația președintelui Donald Trump a continuat furnizarea.

Pentru a înarma avioanele Mirage 2000 și F-16 pentru misiunea în care ar avea cel mai mare impact, Ucraina are nevoie de bombe planante de precizie. La sfârșitul anului 2024 a fost făcut public un efort de dezvoltare a unei bombe planante ucrainene. Dar dacă acel prototip a devenit o muniție de producție, nu există niciun semn în acest sens.

Pentru a face față campaniei rusești de bombardament cu bombe planante, ucrainenii au nevoie de mii de bombe planante pe lună. Nu este deloc clar de unde ar putea proveni acestea.

Mirage-2000 Ucraina
Foto: Forțele Aeriene ale Ucrainei

