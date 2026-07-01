Avioanele decolează „pe jumătate goale” din cauza cozilor provocate de noul sistem de control la frontieră al UE

Avioanele de pasageri decolează „pe jumătate goale”, deoarece călătorii sunt blocați la cozi cauzate de problemele legate de noul Sistem de intrare/ieșire (EES) al Uniunii Europene (UE), au avertizat asociațiile aeroporturilor și companiilor aeriene, citate de TVPWorld.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, organismele din industrie care reprezintă aeroporturile și companiile aeriene din întreaga Europă au declarat miercuri că timpii de așteptare la controlul de frontieră au crescut până la cinci ore în perioadele de vârf în unele locații.

Scrisoarea – publicată de ACI Europe, Airlines for Europe și Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) – a îndemnat Comisia să permită țărilor care utilizează EES să „suspende complet” sistemul în lunile de vârf ale sezonului estival, iulie și august.

Avertizând că s-a ajuns la un „punct critic”, grupurile au solicitat, de asemenea, Bruxelles-ului să instituie până în septembrie un mecanism permanent care să permită autorităților de frontieră să suspende verificările EES în „circumstanțe excepționale”.

„Întârzierile afectează milioane de pasageri care intră în Spațiul Schengen, inclusiv familii care călătoresc cu copii mici, pasageri în vârstă și persoane cu mobilitate redusă”, se menționează în scrisoare, adăugându-se că aeroporturile și companiile aeriene se confruntă cu o presiune severă asupra personalului și că reputația UE este „în joc”.

„Pasagerii au fost deja nevoiți să stea la coadă pentru perioade îndelungate în afara clădirilor terminalelor și pe platformele expuse intemperiilor, deoarece punctele de control la frontieră nu pot procesa sosirile suficient de repede”, a declarat grupul.

„Companiile aeriene se confruntă cu avioane pe jumătate goale la ora închiderii porților de îmbarcare, în timp ce pasagerii sunt blocați la cozile de la controlul de frontieră”, au adăugat aceștia.

„Frontiere impracticabile”

Sistemul EES este conceput pentru a înregistra digital vizitatorii cu ședere de scurtă durată proveniți din țări terțe în majoritatea statelor membre ale UE, cu excepția Ciprului și a Irlandei, care nu fac parte din Spațiul Schengen fără pașaport.

Sistemul a fost introdus și în statele Schengen din afara UE – Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția –, ai căror cetățeni nu sunt obligați să-și înregistreze datele.

Ca parte a acestui sistem, ștampilele fizice pe pașaport sunt eliminate treptat. În schimb, majoritatea călătorilor din afara UE trebuie să-și scaneze pașapoartele și să-și lase amprentele digitale și imaginea facială înregistrate la frontieră la prima înregistrare.

Sistemul are scopul de a spori eficiența controalelor la frontieră și de a ajuta țările UE să țină mai bine evidența persoanelor care încearcă să intre ilegal în blocul comunitar sau să-și depășească durata de ședere permisă de viză, ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, afirmând în aprilie că EES contribuie la crearea „unor frontiere stricte și impenetrabile” pentru călătorii neautorizați.

Țările din UE și din Spațiul Schengen au început implementarea treptată a Sistemului de intrare/ieșire în octombrie 2025, sistemul devenind pe deplin operațional în toate cele 29 de țări participante pe 10 aprilie anul acesta.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de Financial Times, a afirmat că EES „funcționează bine” în ansamblu și că majoritatea timpilor de așteptare îndelungați se datorează „factorilor preexistenți”, precum lipsa personalului, constrângerile de infrastructură și utilizarea inegală a măsurilor de urgență, mai degrabă decât sistemului în sine.

Editor : M.C