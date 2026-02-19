Avioanele F-35I ale Israelului au fost trecute în „modul bestie”, fară afectarea capacității stealth

Israelul și-a modificat avioanele de vânătoare F-35I (concepute special pentru statul Israel) pentru a avea o autonomie extinsă prin rezervoare de combustibil suplimentare, „fără a compromite caracterul invizibil”. Afirmația a fost făcută de Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în Statele Unite, într-un interviu acordat cotidianului Israel Hayom.

„Am dezvoltat rezervoare de combustibil care extind autonomia aeronavei fără a compromite caracterul invizibil și am adăugat patru rachete pe aripi”, spune Leiter.

De câțiva ani se raportează că Forțele Aeriene Israeliene au dezvoltat rezervoare de combustibil care extind raza de acțiune a avioanelor F-35, permițând atacuri în locații îndepărtate, cum ar fi Iranul, fără a fi nevoie de realimentare aeriană, scrie Times of Israel.

Deși rezervoarele suplimentare de combustibil pot crește raza de acțiune a avionului, acestea ar putea anula calitățile sale de camuflaj, deoarece ar crește semnificativ semnătura radar a avionului, cu excepția cazului în care sunt aruncate înainte de a se apropia de spațiul aerian inamic.

„Modul bestie”

Mențiunea lui Leiter referitoare la amplasarea rachetelor pe aripile avionului F-35 nu este o noutate, ci este cunoscută sub denumirea de configurație „beast mode” (modul bestie), prin care calitățile de camuflaj ale avionului de vânătoare sunt sacrificate în favoarea unei puteri de foc suplimentare.

Declarații oficiale

Acum un an, Forțele Aeriene Israeliene au declarat că au dezvoltat – împreună cu producătorul F-35 Lockheed Martin și programul F-35 al Pentagonului – capacitatea de a transporta rachete pe aripile avioanelor de vânătoare, afirmând că aeronavele sale sunt „singurele F-35 care pot efectua lovituri cu acest design”. Imaginile publicate de IAF în timpul războiului din iunie 2025 cu Iranul arătau rachete atașate la aripile avioanelor israeliene F-35I.

„Numărul de ore de zbor pe care piloții noștri le au pe F-35 este mai mare decât cel al tuturor piloților din celelalte țări străine care au fost parteneri în dezvoltarea aeronavei”, spune Leiter în interviu. „Feedback-ul de la piloții noștri ajunge la Lockheed Martin. Când am vizitat compania acum câteva săptămâni, directorul executiv mi-a spus că informațiile și dezvoltările Israelului „ valorează multe miliarde pentru compania mea”.

Autonomia inițială

Avionul F-35 Lightning II are o autonomie de zbor internă (fără realimentare) de peste 2.200 km (peste 1.200 mile marine) pentru varianta F-35A, iar raza de luptă este de aproximativ 1.100-1.200 km, variind în funcție de încărcătura de arme și profilul misiunii. Poate fi realimentat în aer pentru a extinde semnificativ distanța.

Iată detaliile specifice pe variante:

F-35A (decolare convențională): Autonomie mare, peste 2.200 km.

F-35B (decolare/aterizare scurtă/verticală): Autonomie ușor mai mică din cauza rezervoarelor interne mai mici.

F-35C (varianta pentru portavion): Autonomie cea mai mare dintre cele trei, datorită aripilor mai mari.

Editor : Sebastian Eduard