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Avioanele militare americane de realimentare au provocat întârzieri de câteva ore curselor comerciale de pe aeroportul din Tel Aviv

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Flughafen Ben-Gurion.
Foto: Profimedia
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Avioanele militare americane de realimentare în zbor staţionate în Israel pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv au contribuit vineri la întârzieri cu orele pentru avioanele de pasageri pe acest aeroport, a semnalat Autoritatea Aeroporturilor din Israel (IAA).

Astfel de întârzieri semnificative au fost atât în cazul decolărilor, cât şi al aterizărilor, cu un număr neobişnuit de aproximativ 90 de zboruri decalate care au pus o presiune puternică asupra operaţiunilor aeroportului, relatează Xinhua, citată de Agerpres.

Autoritatea israeliană menţionată a precizat că unul dintre principalii factori care determină aceste întârzieri este prezenţa pe aeroportul Ben Gurion a avioanelor militare americane de realimentare în zbor, situaţie care a redus numărul poziţiilor de parcare disponibile pentru celelalte aeronave, a limitat flexibilitatea operaţională a aeroportului şi a pus o presiune suplimentară asupra serviciilor la sol.

Un alt factor este legat de traficul aerian intens din perioada estivală, plus unele restricţii în spaţiul aerian european, mai ales deasupra Greciei. În aceste condiţii, zborurile care în mod normal ar trebui să aterizeze treptat pe parcursul zilei, conform sloturilor alocate, au fost uneori concentrate în perioade mai scurte, ceea ce a condus la o congestie suplimentară, a explicat IAA.

Avioane-cisternă ale armatei americane sunt staţionate pe aeroportul din Tel Aviv de la sfârşitul lunii februarie, când Statele Unite şi Israelul au lansat bombardamentele împotriva Iranului, aceste avioane având misiunea de a realimenta în zbor avioanele de vânătoare şi bombardament angajate în atacuri.

Statele Unite au promis în luna iunie reducerea numărului de aeronave militare parcate pe aeroportul Ben Gurion de la 72 la 20. Cu toate acestea, la jumătatea lunii iulie erau staţionate acolo 34 de astfel de avioane.

Editor : M.B.

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