Avionul istoric al Comandamentului Strategic American a aterizat pe un aeroport civil foarte aglomerat, un eveniment fără precedent, care a atras atenția analiștilor, observatorilor și mass-media internaționale, scrie Il Messaggero.

Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol aflat în serviciu, E-4B Nightwatch, supranumit „avionul apocalipsei”, a aterizat pe un mare aeroport civil. Evenimentul a avut loc joi, 8 ianuarie, pe aeroportul internațional din Los Angeles, unde aeronava militară americană a operat alături de zborurile comerciale regulate.

Este un episod excepțional pentru unul dintre cele mai secrete și strategice avioane din flota americană, conceput pentru a asigura continuitatea comenzii guvernului american în caz de război nuclear sau de urgențe naționale grave. Pe scurt, o fortăreață zburătoare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Detalii despre zbor

E-4B Nightwatch, un Boeing 747 puternic modificat, a sosit joi seara la aeroportul din Los Angeles (LAX) provenind de la baze militare, printre care baza aeriană Offutt din Nebraska. Odată aterizat, avionul a petrecut noaptea pe pistă, o premieră în 51 de ani de serviciu.

Vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 14:30, ora locală, un avion a decolat de pe aeroportul internațional din Los Angeles (LAX). Câteva momente mai târziu, un Boeing C-17 Globemaster III a decolat, de asemenea, pe aceeași traiectorie. Aceste decolări succesive au fost filmate în direct de observatori ai aeroportului și de canale YouTube specializate în traficul aerian militar, scrie Il Messaggero.

De ce se afla avionul apocalipsei în Los Angeles?

Nu a fost declarată nicio situație de urgență oficială.

Potrivit mai multor surse, secretarul de Război Pete Hegseth călătorea la bordul E-4B, însoțit de jurnaliști acreditați la Pentagon.

Misiunea ar fi fost legată de angajamente instituționale și vizite în regiunea Los Angeles între joi și vineri, ceea ce ar explica utilizarea unui aeroport civil în locul unei baze militare de înaltă securitate.

Un avion unic în lume

E-4B Nightwatch este proiectat să rămână în zbor pentru perioade lungi de timp datorită realimentării în zbor, să reziste la impulsuri electromagnetice și să servească drept centru de comandă zburător pentru președintele Statelor Unite, secretarul Apărării și șefii de Stat Major interarme.

Tocmai datorită acestor caracteristici, avionul operează aproape exclusiv de la baze militare foarte bine protejate.

Aterizarea sa la Los Angeles constituie, așadar, un eveniment fără precedent, care a stârnit imediat interesul analiștilor militari și al observatorilor internaționali.

Editor : M.C