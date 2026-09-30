Live TV

Avionul cu care Putin vrea să dea șah-mat Occidentului nu s-a ridicat încă de la sol. În ce stadiu se află proiectul Su-75

Data publicării:
This picture taken on November 16, 2021 shows a view of the mockup of Russia's recently unveiled Sukhoi Su-75 "Checkmate" Light Tactical Aircraft
Rusia a arătat macheta aparatului Su-75 în 2021, dar proiectul nu este finalizat. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum se prezintă Șah-Mat din punct de vedere tehnic

Compania rusă United Aircraft Corporation a anunțat în luna iunie că se află în curs construcția primului prototip funcțional al avionului Su-75 Checkmate (Șah-Mat), răspunsul Moscovei pentru avionul de generația a V-a F-35 produs de compania americană Lockheed Martin. Promovat ca fiind mai ieftin și mai avansat, dotat cu sisteme asistate de inteligență artificială, proiectul rusesc a fost macinat de ani de întârzieri și rămâne netestat în zbor, scrie Kyiv Post.

Rusia a prezentat pentru prima dată Su-75 Checkmate (Șah-Mat) sub formă de prototip la Salonul Internațional de Aviație și Spațiu de pe Aeroportul Internațional Jukovski, în iulie 2021.

Avion de vânătoare invizibil (stealth), monomotor, Su-75 a fost proclamat drept răspunsul Moscovei la modelul F-35 al Washingtonului, fiind destinat să înlocuiască mai multe modele din epoca sovietică, precum MiG-21 și MiG-23.

La acea vreme, era descris ca fiind „mai ușor, mai rapid, capabil să zboare la altitudini mai mari, mai manevrabil și capabil de performanțe uluitoare - conceptual, mai eficient din punct de vedere al costurilor și superior din punct de vedere tehnic” competitorilor săi, potrivit Kyiv Post.

Cinci ani mai târziu, avionul nu și-a luat încă zborul, deși corporația rusă United Aircraft Corporation a declarat în iunie că primul prototip de zbor este în curs de construcție la uzina KnAAZ din Komsomolsk pe Amur, în extremul orient al Rusiei, mai scrie sursa citată.

Întârzierea din etapa de dezvoltare îi face pe comentatori să se întrebe dacă, indiferent cât de ieftin ar fi, Su-75 are vreo șansă să concureze cu sutele de echivalente americane și chineze care zboară deja.

F-35 a efectuat primul zbor în decembrie 2006, iar variantele de serie au apărut în februarie 2011.

Unii susțin că resursele redirecționate pentru a sprijini războiul președintelui Vladimir Putin din Ucraina au contribuit la dezvoltarea prelungită și la întârzierile de producție ale modelului Su-75.

Cum se prezintă Șah-Mat din punct de vedere tehnic

Potrivit companiei producătoare, așa cum a relatat postul rus TV Zvezda, Șah-Mat are o viteză maximă de până la Mach 1,8 (2.200 km/h), o rază de acțiune de până la 2.900 de kilometri fără rezervoare externe suplimentare de combustibil și o capacitate de încărcare cu armament de până la 7.400 de kilograme.

Configurația sa stealth poate fi menținută prin transportarea a până la cinci rachete aer-aer în compartimentele interne, iar sistemele sale de zbor și navigație au fost modernizate cu cel mai recent software bazat pe inteligență artificială (AI).

Compania susține că performanțele sale le depășesc pe cele ale modelului F-35 (Mach 1,6 / 1.900 km/h), la un cost de 30 de milioane de dolari, comparativ cu 80 de milioane de dolari pentru omologul său american. Compania mai afirmă că, neavând postcombustie, va costa o șesime din costul pe oră de zbor în comparație cu F-35.

O versiune fără pilot a Su-75 a fost expusă la Dubai Airshow în noiembrie 2025, neavând cupolă pentru cockpit și prezentând o aripă modificată, precum și un fuzelaj spate revizuit în comparație cu varianta pilotată.

United Aircraft Corporation a precizat, de asemenea, că versiunea fără pilot a fost concepută pentru a funcționa ca un „coechipier fără pilot” (unmanned wingman), utilizat în combinație atât cu Su-57, cât și cu Su-75.

Această abordare răspunde unor concepte similare aflate în curs de testare în Occident.

Cu toate acestea, promisiunile companiei urmează să fie verificate, lucru ce se va întâmpla abia după ce o aeronavă reală va fi finalizată și testată - etapă despre care compania dă asigurări că va avea loc „în curând”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
calin georgescu
2
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
Sorin Grindeanu
3
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Ce scrie presa internațională, după ce doi jucători au primit INTERZIS la retragerea lui Leo Messi
Digi Sport
Ce scrie presa internațională, după ce doi jucători au primit INTERZIS la retragerea lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senate Hearings - Washington
Rusia are nevoie disperată de soldați, dar tinerii nu se înghesuie la recrutare, afirmă un fost ambasador american
sistem Patriot / dronă Geran cu motor cu reacție / Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce interceptoarele Patriot ale lui Trump nu sunt o soluție oportună pentru Ucraina. Noua țintă prioritară a armatei Kievului
Dronă Shahed.
Polonia schimbă regulile pentru piloții care doboară drone rusești. Măsura poate înfuria Moscova
profimedia-0399404727
„Un președinte fără putere.” Motivul pentru care Trump nu a reușit niciodată să obțină acordul lui Putin pentru un armistițiu
Johann Wadephul profimedia
Germania îndeamnă Slovacia la mai multă solidaritate în privinţa sancţiunilor împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de...
drona militara Shahed in aer
Dronă detectată în apropierea graniţei cu România. Două aeronave...
o femeie cu um bagaj si un avion in fundal
Vacanțele cu avionul ar putea să devină „o tristă amintire” pentru...
conducte de gaze inquam octav ganea
UE se aşteaptă la preţuri „foarte ridicate” la petrol şi gaze în...
Ultimele știri
Trump anunţă că liderii din industria tehnologică au semnat un acord privind inteligenţa artificială
Partidul de extremă stângă Die Linke vrea să treacă aproximativ 200.000 de locuințe din Berlin în proprietate publică
Cât timp ai la dispoziție să ceri ajutorul de înmormântare. Când se plătesc banii și ce amendă riști dacă declari decesul prea târziu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția
Fanatik.ro
Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici nu i-a vorbit după rușinea cu Bosnia
editiadedimineata.ro
OpenAI amână lansarea noului său model AI din cauza unor îngrijorări legate de siguranță
Fanatik.ro
Dinamo pregătește un nou transfer! „Câinii” au început discuțiile pentru internaționalul român
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Salariul uriaş pe care îl are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. Românca a recunoscut câţi bani...
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După 15 ani de căsnicie și PATRU copii, au divorțat: ”Am avut niște ani grei”. Totul s-a schimbat radical
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
Digi FM
Demi Moore, despre cele mai importante lecții învățate de la cele trei fiice ale ei: “Sunt cei mai mari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani