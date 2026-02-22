Live TV

Avocații lui Ghislaine Maxwell contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente referitoare la ea și Jeffrey Epstein

Ghislane Maxwel jeffrey epstein
Această fotografie nedatată, furnizată de Departamentul de Justiție al SUA la 19 decembrie 2025, îl arată pe Jeffrey Epstein, finanțist american bogat care a murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru trafic sexual de minore, alături de asociata sa, Ghislaine Maxwell, într-o locație neidentificată. Foto: Profimedia Images
Membrii Congresului s-au plâns că doar aproximativ jumătate dintre documentele existente au fost publicate

Avocații asociatei infractorului sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente care îi vizează pe cei doi, argumentând că o nouă lege care impune dezvăluirea acestora este neconstituțională. Contestația juridică, depusă la tribunalul federal din Manhattan, are ca scop blocarea publicării dosarelor dintr-un proces civil de calomnie vechi de zece ani, intentat de victima Virginia Giuffre împotriva lui Maxwell, scrie The Indepedent.

Avocații lui Maxwell susțin că „Epstein Files Transparency Act” (Legea privind transparența dosarelor Epstein) încalcă doctrina separării puterilor prevăzută de Constituție, afirmând că Congresul nu poate trece peste puterea sistemului judiciar de a-și proteja dosarele.

Ei susțin că documentele, care includ peste 30 de transcrieri ale depozițiilor, conțin informații financiare și sexuale private referitoare la Maxwell și alte persoane.

Măsura vine în contextul publicării continue a documentelor legate de infractorul pedofil Epstein (decedat în 2019), care au dezvăluit noi detalii despre abuzurile sale și au dus la plângeri din partea victimelor ale căror informații personale au fost divulgate.

Avocații au depus vineri seara documente la tribunalul federal din Manhattan pentru a încerca să blocheze publicarea documentelor dintr-un proces civil pentru defăimare, încheiat între timp, intentat acum zece ani de către Virginia Giuffre, victima regretatului Epstein, împotriva lui Maxwell. Departamentul de Justiție a solicitat recent unui judecător să ridice cerințele de confidențialitate privind dosarele.

Avocații lui Maxwell au afirmat că Departamentul de Justiție a obținut documentele – care altfel ar fi fost supuse ordinelor de confidențialitate – în mod necorespunzător în timpul anchetei penale asupra lui Maxwell. Ei au spus că documentele includ transcrieri ale peste 30 de depoziții și informații private privind aspecte financiare și sexuale legate de Maxwell și alte persoane.

Unele înregistrări din schimbul de probe care a durat un an în cadrul procesului au fost deja făcute publice în urma unei hotărâri a curții federale de apel.

Avocații lui Maxwell susțin că o lege adoptată în decembrie de Congres pentru a forța publicarea a milioane de documente legate de Epstein încalcă doctrina separării puterilor prevăzută de Constituție.

Publicarea documentelor legate de Epstein din anchetele penale care au început în urmă cu câteva săptămâni a dus la noi dezvăluiri despre abuzurile sexuale comise de Epstein timp de zeci de ani asupra femeilor și adolescentelor. Unele victime s-au plâns că numele și informațiile lor personale au fost dezvăluite în documente, în timp ce numele agresorilor lor au fost ascunse.

Membrii Congresului s-au plâns că doar aproximativ jumătate dintre documentele existente au fost publicate

Membrii Congresului s-au plâns că doar aproximativ jumătate dintre documentele existente, multe dintre ele editate, au fost făcute publice, chiar dacă oficialii Departamentului Justiției au declarat că totul a fost făcut public, cu excepția unor dosare care nu pot fi făcute publice până când un judecător nu dă undă verde.

Giuffre a declarat că Epstein a traficat-o către alți bărbați, inclusiv fostul prinț Andrew, cunoscut acum sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor. Ea l-a dat în judecată pe Mountbatten-Windsor în 2021, susținând că au întreținut relații sexuale când ea avea 17 ani.

Fostul prinț Andrew a negat acuzațiile ei, iar cei doi au ajuns la o înțelegere în 2022. Cu câteva zile în urmă, el a fost arestat și reținut timp de aproape 11 ore, fiind suspectat de comportament necorespunzător pentru că a împărtășit informații comerciale confidențiale cu Epstein.

Într-o carte de memorii publicată după ce s-a sinucis anul trecut, Giuffre a scris că procurorii i-au spus că nu au inclus-o în procesul împotriva lui Maxwell pentru trafic sexual, deoarece nu doreau ca acuzațiile ei să distragă atenția juriului.

Maxwell, în vârstă de 64 de ani, a fost condamnată în decembrie 2021 la 20 de ani de închisoare. Epstein s-a sinucis într-o închisoare federală în august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual. Maxwell a fost mutată dintr-o închisoare federală din Florida într-un lagăr de detenție cu securitate redusă din Texas vara trecută, după ce a participat la două zile de interviuri cu procurorul general adjunct Todd Blanche.

Acum două săptămâni, ea a refuzat să răspundă la întrebările parlamentarilor din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților într-o depoziție realizată printr-un apel video la închisoarea federală în care se află, deși a indicat printr-o declarație a avocatului său că era „pregătită să vorbească deschis și sincer” dacă i se acorda clemență.

 

