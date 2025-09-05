Live TV

Avocatul Mark Zuckerberg dă în judecată Facebook după ce i-a fost dezactivat contul de mai multe ori: „Nu e amuzant când îmi iau banii”

Data publicării:
facebook
Foto: Profimedia Images

Un avocat american care are acelaşi nume ca fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a dat în judecată platforma de socializare, deoarece aceasta îi suspendă în mod repetat contul, acuzându-l în mod fals că „se dă drept o celebritate”, relatează BBC.

Mark S Zuckerberg afirmă că în ultimii opt ani contul său a fost dezactivat de cinci ori, ceea ce i-a cauzat pierderi financiare de mii de dolari.

Procesul intentat de avocatul specializat în falimente din Indiana indică faptul că acesta practică avocatura de 38 de ani, adică de când Mark E Zuckerberg, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, era încă un copil mic.

Meta a declarat că a reactivat contul avocatului şi că ia măsuri pentru a preveni repetarea greşelii. „Nu e amuzant”, a declarat Zuckerberg pentru WTHR-TV din Indianapolis, Indiana. „Nu când ei îmi iau banii”.

Procesul, intentat la Curtea Superioară din Marion, susţine că Meta, compania mamă a Facebook, a încălcat contractul, deoarece el a plătit 11.000 de dolari pentru reclame care au fost eliminate în mod nejustificat.

„Este ca şi cum ai cumpăra un panou publicitar pe marginea autostrăzii, ai plăti oamenii pentru panou, iar apoi ei vin şi acoperă panoul cu o pătură uriaşă şi nu beneficiezi de ceea ce ai plătit”, a declarat el pentru WTHR.

E-mailurile cu Facebook pe care Zuckerberg le-a împărtăşit cu mass-media locală indică faptul că compania l-a acuzat că nu şi-a folosit „numele autentic”.

El a declarat că a trimis o copie a actului său de identitate cu fotografie, a cardurilor sale de credit şi mai multe imagini cu faţa sa pentru a-şi dovedi identitatea.

„Eu sunt Mark Steven. Iar el este Mark Elliot”, a declarat Zuckerberg pentru WTHR.

Contul său a fost închis în luna mai şi a fost restabilit abia după ce a fost intentat procesul.

Într-un comunicat, compania a declarat că „a reactivat contul lui Mark Zuckerberg, după ce a constatat că acesta fusese dezactivat din greşeală”. „Apreciem răbdarea continuă a domnului Zuckerberg în această chestiune şi depunem eforturi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident în viitor”.

Zuckerberg, care este specializat în dreptul falimentului, a creat un site web pentru a urmări confuziile legate de numele său, inclusiv momentul în care a fost dat în judecată din greşeală de statul Washington pentru abuz.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
elevi in clasa
4
Mama a doi copii care au plecat din România din cauza sistemului de educație: În Spania...
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie carea arunca frunze de toamna
Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie. Estimările...
romsilva sigla
Guvernul a modificat Codului silvic, prin ordonanță de urgență, ca să...
masina politie
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii...
om care da cu apa pe el
HARTĂ Cod galben de caniculă în 15 județe: temperaturile urcă până la...
Ultimele știri
Cetăţean polonez acuzat de spionaj, arestat în Belarus. Documente privind exerciţii militare ruso-belaruse au fost găsite asupra sa
Ungaria investighează un presupus furt de componente cheie din avioanele de vânătoare MiG din era sovietică
„E mai bine să escaladezi cât încă poți”. Povestea celui mai vârstnic alpinist care a cucerit Muntele Fuji, la 102 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat telefon
Abuz sexual anchetat în Italia: Mai mulți bărbați publicau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup online, fără ca acestea să știe
muraru facebook
Cine controlează ecranele, controlează libertatea. De ce Europa are nevoie de reguli stricte
Nicu Ștefănuță.
Nicu Ştefănuţă, vicepreşedintele Parlamentului European: „Românii înghit orice găluşcă se pune pe piaţa adevărurilor alternative”
Dan Tănasă și Marian Godină
Deputatul AUR Dan Tanasă își îndeamnă compatrioții să refuze comenzile livratorilor străini. Marian Godină i-a făcut plângere penală
fratii tate
Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok pentru că le-au blocat conturile și cer despăgubiri uriașe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vladimir Putin ar avea doi fii care-i seamănă leit, de 6 și 10 ani. Cum arată copiii crescuți în lux, dar...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Meniu cu 29 de lei pe litoralul românesc, la început de septembrie. Unde mănânci două feluri cu banii ăştia?
Digi FM
Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla "Chirurgul" și cine a fost primul care l-a numit așa
Digi Sport
Leo Messi, în lacrimi. O lume întreagă a văzut cum a reacționat Antonela Roccuzzo
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...