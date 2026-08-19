Live TV

Analiză Ayatollahul desfigurat și lupta internă pentru putere de la Teheran: extremiștii care resping pacea cu SUA vs. moderatul Pezeshkian

Data publicării:
profimedia-1121542505
Un curier se deplasează pe motocicletă lângă o imagine a Liderului Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în Piața Valiasr din centrul Teheranului, pe 8 august 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O călătorie nocturnă cu mașina și șapte ore de discuții de criză cu liderul suprem desfigurat al Iranului nu au rezolvat o diviziune profundă, în timp ce susținătorii liniei dure blochează un acord de pace cu SUA, scrie The Times într-o analiză.

Într-o noapte sumbră de iulie la Teheran, președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a trezit escortat pe bancheta din spate a unei mașini cu geamurile fumurii, așezat lângă un bărbat al cărui chip era ascuns de întuneric. Pezeshkian a primit instrucțiuni să păstreze conversația scurtă și să nu-l atingă pe pasager.

De câteva săptămâni, Pezeshkian ceruse să se întâlnească cu Mojtaba Khamenei, fiul și succesorul ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian israelian pe 28 februarie. Atacul l-a desfigurat pe Mojtaba Khamenei, iar iranienii cred că Israelul a încercat să-l ucidă în atacuri aeriene ulterioare — o dată în spital și încă o dată într-o ambulanță. Nu a mai fost văzut și nici nu s-a auzit nimic direct de la el de la atacul care i-a ucis tatăl, singurele sale declarații publice fiind publicate în mass-media de stat din Iran.

Pezeshkian amenințase că va demisiona dacă nu i se va permite să se întâlnească cu liderul suprem. El dorea claritate și sprijin din partea acestuia pe fondul disensiunilor din cadrul regimului cu privire la armistițiul pe care îl semnaseră cu America în iunie. Extremiștii din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) făceau presiuni pentru reluarea acțiunilor militare împotriva celui pe care îl considerau un adversar slăbit strategic. Pezeshkian dorea pacea. Guvernarea Iranului înainte de război fusese deja destul de dificilă; decenii de sancțiuni au distrus economia și au stârnit proteste regulate. O revenire la ostilități ar fi făcut situația și mai grea.

Însă, când a coborât din mașină după scurta întâlnire, s-a întrebat dacă figura taciturnă care stătea lângă el, în umbră, era chiar Mojtaba, a declarat o sursă familiarizată cu întâlnirea. El a cerut o altă întâlnire și, de data aceasta, i s-a acordat o audiență care, după cum a spus mai târziu, a durat șapte ore.

Tehran: Heads Of The Three Branches Of Iran Hold Meeting
Președintele iranian Masoud Pezeshkian Foto: Profimedia

„Am discutat cu el toate problemele țării, inclusiv mijloacele de trai ale populației, starea pieței, ocuparea forței de muncă, locuințele, sancțiunile, modul în care rămânem fermi, sprijinul poporului, unitatea și coeziunea”, a declarat președintele.

Durata și conținutul celei de-a doua întâlniri au fost probabil considerabile, dar aceasta nu a reușit să rezolve disputele din cadrul regimului. De atunci, diviziunile au ieșit la iveală, negociatorii iranieni mărturisind mediatorilor că sunt neputincioși să accepte un nou acord de pace, deoarece susținătorii liniei dure de la Teheran refuză să cedeze. IRGC insistă asupra dreptului de a percepe taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz, de a recupera miliarde de dolari din activele înghețate și de a menține programul nuclear al Iranului.

La începutul acestei luni, președintele Donald Trump a sugerat că, în câteva zile, se va ajunge la un acord între Iran și vecinul său, Oman, privind gestionarea strâmtorii, ceea ce ar duce la un armistițiu mai amplu, în locul acordului eșuat din iunie.

Președintele SUA și-a bazat previziunea pe ceea ce i-au comunicat mediatorii din Golf și propriii săi emisari. Negociatorii iranieni au fost de acord cu noul acord, invocând doar o singură „problemă tehnică” pe care trebuiau să o discute cu Teheranul. Au fost redactate declarații de anunțare a acordului. Apoi, negociatorii iranieni s-au răzgândit după ce s-au consultat cu Teheranul.

Un diplomat occidental a afirmat că disputele dintre tabăra condusă de Pezeshkian și Abbas Araghchi, ministrul de externe, și cea condusă de comandanții IRGC erau reale, chiar dacă uneori erau exagerate pentru a prezenta mediatorilor o fațadă de tip „polițistul bun, polițistul rău”.

Regimul iranian a fost întotdeauna alcătuit din facțiuni care erau echilibrate de ayatollahul Ali Khamenei, care le punea una împotriva celeilalte. Fiul său, Mojtaba, este diferit și este considerat de unii analiști ca fiind mai dispus să-și asume riscuri și pregătit să preia conducerea în materie de strategie.

Problema modului de abordare a americanilor se află în centrul celor mai recente diviziuni ale regimului.

Hassan Ahmadian, profesor de studii privind Orientul Mijlociu la Universitatea din Teheran, a declarat: „Grupul [de linie dură] consideră că este o greșeală să-l lăsăm pe Trump să iasă din dilema pe care el însuși a creat-o. [Războiul] a întărit Iranul. De ce să-l ajutăm pe Trump? Ar slăbi regimul și ar duce la un alt atac.” El a adăugat că unii membri ai acestui grup erau dispuși să se alinieze negocierilor, deoarece credeau că discuțiile le-ar oferi timp să se pregătească pentru reluarea războiului.

Mass Prayer Ceremony for late Supreme Leader, Tehran, Iran - 05 Jul 2026
Clericii iranieni îmbrăcați în uniformele Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) scandează lozinci în timpul unei rugăciuni funerare de masă pentru Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și familia sa, la Marea Moschee Imam Khomeini din Teheran, Iran, pe 5 iulie 2026. Foto: Profimedia

Ahmadian a spus că cealaltă facțiune considera că avantajul Iranului nu va dura la nesfârșit și că era mai bine să se încheie un acord acum, dintr-o poziție de relativă putere, decât să aștepte și să se regăsească într-o poziție mai slabă mai târziu, după o nouă rundă de război cu SUA.

Mojtaba Khamenei, care este probabil motivat în parte de dorința de a-și răzbuna tatăl, ar putea fi înclinat să fie de acord cu primul grup pe măsură ce își consolidează puterea.

„Adevăratul centru de greutate este o clică din ce în ce mai restrânsă de comandanți de rang înalt, actuali și foști, ai Gărzii Revoluționare, uniți de decenii de legături personale și instituționale cu Mojtaba Khamenei”, a declarat Ali Vaez, care conduce proiectul dedicat Iranului în cadrul International Crisis Group. „Iranul poate că mai are încă multe voci în sală, dar mai puține mâini ca niciodată la cârma țării.”

Unii, precum președintele parlamentului și fostul general al Gărzii Revoluționare, Mohammad Qalibaf, au încercat să facă un echilibru între cele două tabere și să construiască un consens. El s-a declarat în favoarea negocierilor și a condus discuțiile la un moment dat, dar a părut să plece cu mâna goală după ce SUA nu au dezghețat miliarde din activele iraniene pe care Teheranul le ceruse în schimbul armistițiului din iunie.

„Grupul favorabil confruntării deține avantajul”, a afirmat Farzan Sabet, expert în Iran la Institutul Universitar din Geneva. Acest grup consideră că Trump este disperat să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului nepopular pe plan intern și pentru a reduce prețurile la combustibil din SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, iar Iranul dispune de pârghii de presiune prin închiderea Strâmtorii Ormuz și capacitatea de a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu și infrastructura din Golf.

„Atâta timp cât Teheranul consideră că deține controlul asupra escaladării conflictului față de Washington, grupul favorabil confruntării va rămâne probabil la cârma situației”, a adăugat el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
masina
1
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
2
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
3
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
4
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Cathay Pacific
5
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România...
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai greu. I se face un tratament revoluționar”
Digi Sport
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai greu. I se face un tratament revoluționar”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
serghei lavrov
Lavrov califică Marea Britanie drept parte în războiul împotriva Rusiei. Și o numește „Britania”
The 29th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 at the ExpoForum Convention and Exhibition Center.
De ce vrea Ucraina neapărat să lovească în „miliardara preferată a lui Putin”. Este cea mai bogată femeie din Rusia
20260802_144920
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu sincer, este un sentiment ciudat”
Mihailo Fedorov.
Mîhailo Fedorov, ministrul apărării demis de Zelenski, cere alegeri în Ucraina: „Democraţia nu poate fi ţinută ostatică de Rusia”
orm
Strâmtoarea Ormuz, prezentată de Donald Trump drept un „nou teritoriu american”, într-o postare pe Truth Social
Recomandările redacţiei
Russia Ukraine War
Navele comerciale nu mai intră în porturile din Odesa. Ce înseamnă...
Război în Ucraina
Serviciile de informații de la Kiev avertizează că Rusia nu se...
padure in flacari mister
Flăcări ascunse sub pământ, copaci care iau foc din senin. Cum a...
Vienna
Forțele armate austriece avertizează soldații cu privire la contactul...
Ultimele știri
Nokia se retrage din China după mai mult de 40 de ani. Câți oameni vor fi concediați până la sfârșitul anului
SUA au suspendat tarifele de 50% asupra mărfurilor din Canada: „Au ajuns la un acord”. Condiția lui Trump
Cum recunoaștem rapid un accident vascular cerebral. Medicii explică primele semne și când este necesară intervenția de urgență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, reacție după derapajul lui Octavian Popescu de la finalul meciului cu Botoșani: „Îi promit...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Cum pot fi prevenite cazurile de insolvență din fotbal! Unde au greșit CFR Cluj și Petrolul, aflate în...
Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Playtech
Banii primiți la nuntă trebuie declarați la ANAF? Ce se întâmplă când depui o sumă mare în cont
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a leșinat pe teren de două ori în decurs de trei zile, Jamal Musiala a anunțat ce diagnostic i-au pus...
Pro FM
Și ei divorțează! După șapte ani de căsnicie, îndrăgitul cântăreț și lider de trupă rock cere custodia...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James Cameron, la 72 de ani. De la șofer de camion la cineastul care a redefinit Hollywoodul cu „Titanic” și...
Adevarul
„Toamna va fi dominată de jocurile politice”. Mizele care pun presiune pe partide
Newsweek
Un pensionar obține o pensie uriașă de 6.000 lei. Câți ani a muncit în grupe și ce pensie suplimentară a luat?
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Două capre au urcat în autobuz și au pornit spre mall. Momentul în care pasagerii le-au dat jos a devenit...
Film Now
Un destin sfâșietor. Hayden Panettiere a murit la trei ani după fratele ei mai mic: "Am pierdut jumătate din...
UTV
Loredana Groza a atras toate privirile în costum de baie. Artista a pozat în stilul „Baywatch”