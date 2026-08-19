O călătorie nocturnă cu mașina și șapte ore de discuții de criză cu liderul suprem desfigurat al Iranului nu au rezolvat o diviziune profundă, în timp ce susținătorii liniei dure blochează un acord de pace cu SUA, scrie The Times într-o analiză.

Într-o noapte sumbră de iulie la Teheran, președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a trezit escortat pe bancheta din spate a unei mașini cu geamurile fumurii, așezat lângă un bărbat al cărui chip era ascuns de întuneric. Pezeshkian a primit instrucțiuni să păstreze conversația scurtă și să nu-l atingă pe pasager.

De câteva săptămâni, Pezeshkian ceruse să se întâlnească cu Mojtaba Khamenei, fiul și succesorul ayatollahului Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian israelian pe 28 februarie. Atacul l-a desfigurat pe Mojtaba Khamenei, iar iranienii cred că Israelul a încercat să-l ucidă în atacuri aeriene ulterioare — o dată în spital și încă o dată într-o ambulanță. Nu a mai fost văzut și nici nu s-a auzit nimic direct de la el de la atacul care i-a ucis tatăl, singurele sale declarații publice fiind publicate în mass-media de stat din Iran.

Pezeshkian amenințase că va demisiona dacă nu i se va permite să se întâlnească cu liderul suprem. El dorea claritate și sprijin din partea acestuia pe fondul disensiunilor din cadrul regimului cu privire la armistițiul pe care îl semnaseră cu America în iunie. Extremiștii din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) făceau presiuni pentru reluarea acțiunilor militare împotriva celui pe care îl considerau un adversar slăbit strategic. Pezeshkian dorea pacea. Guvernarea Iranului înainte de război fusese deja destul de dificilă; decenii de sancțiuni au distrus economia și au stârnit proteste regulate. O revenire la ostilități ar fi făcut situația și mai grea.

Însă, când a coborât din mașină după scurta întâlnire, s-a întrebat dacă figura taciturnă care stătea lângă el, în umbră, era chiar Mojtaba, a declarat o sursă familiarizată cu întâlnirea. El a cerut o altă întâlnire și, de data aceasta, i s-a acordat o audiență care, după cum a spus mai târziu, a durat șapte ore.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian Foto: Profimedia

„Am discutat cu el toate problemele țării, inclusiv mijloacele de trai ale populației, starea pieței, ocuparea forței de muncă, locuințele, sancțiunile, modul în care rămânem fermi, sprijinul poporului, unitatea și coeziunea”, a declarat președintele.

Durata și conținutul celei de-a doua întâlniri au fost probabil considerabile, dar aceasta nu a reușit să rezolve disputele din cadrul regimului. De atunci, diviziunile au ieșit la iveală, negociatorii iranieni mărturisind mediatorilor că sunt neputincioși să accepte un nou acord de pace, deoarece susținătorii liniei dure de la Teheran refuză să cedeze. IRGC insistă asupra dreptului de a percepe taxe de trecere în Strâmtoarea Ormuz, de a recupera miliarde de dolari din activele înghețate și de a menține programul nuclear al Iranului.

La începutul acestei luni, președintele Donald Trump a sugerat că, în câteva zile, se va ajunge la un acord între Iran și vecinul său, Oman, privind gestionarea strâmtorii, ceea ce ar duce la un armistițiu mai amplu, în locul acordului eșuat din iunie.

Președintele SUA și-a bazat previziunea pe ceea ce i-au comunicat mediatorii din Golf și propriii săi emisari. Negociatorii iranieni au fost de acord cu noul acord, invocând doar o singură „problemă tehnică” pe care trebuiau să o discute cu Teheranul. Au fost redactate declarații de anunțare a acordului. Apoi, negociatorii iranieni s-au răzgândit după ce s-au consultat cu Teheranul.

Un diplomat occidental a afirmat că disputele dintre tabăra condusă de Pezeshkian și Abbas Araghchi, ministrul de externe, și cea condusă de comandanții IRGC erau reale, chiar dacă uneori erau exagerate pentru a prezenta mediatorilor o fațadă de tip „polițistul bun, polițistul rău”.

Regimul iranian a fost întotdeauna alcătuit din facțiuni care erau echilibrate de ayatollahul Ali Khamenei, care le punea una împotriva celeilalte. Fiul său, Mojtaba, este diferit și este considerat de unii analiști ca fiind mai dispus să-și asume riscuri și pregătit să preia conducerea în materie de strategie.

Problema modului de abordare a americanilor se află în centrul celor mai recente diviziuni ale regimului.

Hassan Ahmadian, profesor de studii privind Orientul Mijlociu la Universitatea din Teheran, a declarat: „Grupul [de linie dură] consideră că este o greșeală să-l lăsăm pe Trump să iasă din dilema pe care el însuși a creat-o. [Războiul] a întărit Iranul. De ce să-l ajutăm pe Trump? Ar slăbi regimul și ar duce la un alt atac.” El a adăugat că unii membri ai acestui grup erau dispuși să se alinieze negocierilor, deoarece credeau că discuțiile le-ar oferi timp să se pregătească pentru reluarea războiului.

Clericii iranieni îmbrăcați în uniformele Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) scandează lozinci în timpul unei rugăciuni funerare de masă pentru Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și familia sa, la Marea Moschee Imam Khomeini din Teheran, Iran, pe 5 iulie 2026. Foto: Profimedia

Ahmadian a spus că cealaltă facțiune considera că avantajul Iranului nu va dura la nesfârșit și că era mai bine să se încheie un acord acum, dintr-o poziție de relativă putere, decât să aștepte și să se regăsească într-o poziție mai slabă mai târziu, după o nouă rundă de război cu SUA.

Mojtaba Khamenei, care este probabil motivat în parte de dorința de a-și răzbuna tatăl, ar putea fi înclinat să fie de acord cu primul grup pe măsură ce își consolidează puterea.

„Adevăratul centru de greutate este o clică din ce în ce mai restrânsă de comandanți de rang înalt, actuali și foști, ai Gărzii Revoluționare, uniți de decenii de legături personale și instituționale cu Mojtaba Khamenei”, a declarat Ali Vaez, care conduce proiectul dedicat Iranului în cadrul International Crisis Group. „Iranul poate că mai are încă multe voci în sală, dar mai puține mâini ca niciodată la cârma țării.”

Unii, precum președintele parlamentului și fostul general al Gărzii Revoluționare, Mohammad Qalibaf, au încercat să facă un echilibru între cele două tabere și să construiască un consens. El s-a declarat în favoarea negocierilor și a condus discuțiile la un moment dat, dar a părut să plece cu mâna goală după ce SUA nu au dezghețat miliarde din activele iraniene pe care Teheranul le ceruse în schimbul armistițiului din iunie.

„Grupul favorabil confruntării deține avantajul”, a afirmat Farzan Sabet, expert în Iran la Institutul Universitar din Geneva. Acest grup consideră că Trump este disperat să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului nepopular pe plan intern și pentru a reduce prețurile la combustibil din SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, iar Iranul dispune de pârghii de presiune prin închiderea Strâmtorii Ormuz și capacitatea de a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu și infrastructura din Golf.

„Atâta timp cât Teheranul consideră că deține controlul asupra escaladării conflictului față de Washington, grupul favorabil confruntării va rămâne probabil la cârma situației”, a adăugat el.

Editor : B.E.