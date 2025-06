Ayatollahul Khamenei trece prin cel mai dificil moment de când e liderul religios al Iranului. „Are 86 de ani și stă într-un buncăr”

Ayatollahul Ali Khamenei trece în aceste zile prin cea mai dificilă perioadă de când a devenit liderul religios al Iranului, după bombardamentele americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, informează CNN.

„Stă într-un buncăr. Are 86 de ani. Se mișcă greu, iar capacitățile sale cognitive sunt și ele limitate. Majoritatea liderilor militari iranieni au fost asasinați. Nu mai controează spațiul aerian al țării sale. Israelul controlează acest spațiu aerian”, a spus, pentru CNN analistul politic Karim Sadjadpour de la centrul de analize strategice Canregie Endowment of International Peace. „Și, în plus, nu există nicio șansă să câștige acest război. E depășit militar, financiar și tehnologic”.

Khamenei nu a făcut până acum niciun comentariu public după ce SUA au bombardat în seara de sâmbătă de duminică trei instalații nulceare iraniene de la Fordo, Natanz și Isfahan.

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem religios al Iranului de mai bine de 35 de ani, a avut ultima sa intervenție publică săptămâna trecută, când a răspuns apelului făcut de Donald Trump de a se preda. Khamenei a avertizat atunci că orice lovitură americană va provoca „pagube ireparabile". „Oamenii inteligenţi care cunosc Iranul, naţiunea iraniană şi istoria ei, nu îi vor vorbi niciodată acestei naţiuni într-un limbaj ameninţător pentru că ştiu că naţiunea iraniană nu se va preda", a spus el la televiziune. „Americanii ar trebui să ştie că orice intervenţie militară americană va fi însoţită, fără îndoială, de pagube ireparabile", a mai menţionat liderul suprem iranian..

