Azerbaidjanul analizează posibilitatea desfășurării forțelor sale armate în cadrul viitoarelor operațiuni de menținere a păcii conduse de Organizația Națiunilor Unite și NATO, a declarat joi ministrul Apărării, generalul-colonel Zakir Hasanov. „În prezent, se analizează posibilitățile ca armata azeră să participe la diverse operațiuni desfășurate de ONU și NATO în vederea contribuirii la menținerea păcii internaționale”, a declarat acesta, potrivit trend.az.

După conflictul cu Armenia, Rusia a început să se concentreze asupra relațiilor cu Azerbaidjanul, care până de curând erau extrem de tensionate din cauza doborârii unui avion AZAL și a presiunilor exercitate asupra diasporei din Azerbaidjan. Și iată că acum atât Armenia, cât și Azerbaidjanul preferă NATO în detrimentul Rusiei.

Hasanov a făcut aceste declarații în prefața Raportului privind operațiunile de menținere a păcii ale Armatei Azerbaidjanului, elaborat în comun de Centrul de Analiză a Relațiilor Internaționale și Ministerul Apărării.

Potrivit ministrului, peste 3.000 de militari azeri au participat la operațiuni de menținere a păcii în diferite regiuni ale lumii începând din 1999.

Hasanov a precizat că forțele de menținere a păcii ale Azerbaidjanului au fost înființate în 1997, la indicațiile regretatului președinte al țării, Heydar Aliyev.

„Această decizie istorică este un exemplu clar al angajamentului țării noastre față de pace, securitatea internațională și stabilitate”, a afirmat el.

Hasanov a precizat că Azerbaidjanul și-a creat forțele de menținere a păcii în ciuda condițiilor politice și economice dificile cu care se confrunta la acea vreme, inclusiv ocuparea a aproximativ 20% din teritoriul său și strămutarea a aproape 1 milion de refugiați și persoane strămutate intern.

El a precizat că prima misiune de menținere a păcii a Azerbaidjanului a avut loc în Kosovo, urmată de desfășurări de trupe în Afganistan și Irak, unde trupele azere au protejat instalații strategice, au escortat convoaie de ajutor umanitar, au asigurat securitatea publică, au dezarmat grupuri armate și au evacuat personalul rănit.

Hasanov a precizat că personalul militar azer servește în prezent ca observatori militari în cadrul misiunii ONU din Sudanul de Sud.

„Deciziile politice luate cu privire la participarea la operațiunile de menținere a păcii, voința demonstrată de țara noastră și contribuțiile aduse de forțele noastre de menținere a păcii au consolidat și mai mult reputația Azerbaidjanului ca partener și prieten de încredere pe plan mondial, precum și recunoașterea sa ca țară iubitoare de pace”, a afirmat el.

Hasanov a adăugat că, sub conducerea președintelui și comandantului suprem Ilham Aliyev, Azerbaidjanul a continuat să-și modernizeze forțele de menținere a păcii, dotându-le cu arme și echipamente moderne și îmbunătățind continuu programele de instruire a personalului.

Editor : M.C