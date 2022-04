Azerbaidjanul ar putea dubla livrările de gaze către Italia. Președintele azer: Nu putem fi totuși un competitor al Rusiei în UE

Preşedintele azer, Ilham Aliev, a declarat, vineri, că Azerbaidjanul şi-ar putea dubla volumul de gaze naturale livrate Italiei. El a exclus, însă, posibilitatea ca țara sa să devină un concurent al Rusiei pe piaţa europeană a gazelor naturale, motivând că ''volumele sunt incomparabile''.

Potrivit lui Aliev, pentru a dubla volumul livrat Italiei este necesară creşterea capacităţii de transport a gazoductului Transadriatic (TAP).

''Capacitatea TAP poate creşte până la 20 de miliarde de metri cubi (pe an) prin instalarea de staţii compresoare suplimentare'', a spus preşedintele azer într-o intervenţie la conferinţa ''Caucazul de Sud: dezvoltare şi cooperare''.

Totuși, el a exclus posibilitatea ca Azerbaidjanul să devină un concurent al Rusiei pe piaţa europeană a gazelor naturale din cauzelor volumelor foarte mari, relatează EFE, citată de Agerpres. Liderul azer a subliniat în acest context că obiectivul ţării sale este să aibă acces la o piaţă a gazelor naturale stabilă şi reglementată, iar acesta este cazul pieţei europene.

''Vindem gaz unor diferiţi consumatori, dar exact Europa este cea care plăteşte cel mai bun preţ'', a remarcat preşedintele Ilham Aliev.

În urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul să reducă anul acesta cu două treimi importul de gaze ruseşti, cu ţinta ca până în 2027 să nu mai fie deloc dependentă de importurile energetice din Rusia.

Statele Unite au anunţat în luna martie că vor livra Europei anul acesta o cantitate suplimentară de gaze naturale lichefiate (GNL) echivalentă cu un volum de 15 miliarde de metri cubi, cu obiectivul de a ajunge în timp la 50 de miliarde de metri cubi pe an. Dar acest volum nu va putea substitui complet importurile europene din Rusia de circa 155 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, plus că achiziţia gazelor naturale lichefiate, aduse cu nave transportatoare de gaz, este mai costisitoare decât cea a gazelor transportate prin conductele existente.

Bulgaria şi Polonia sunt primele state cărora Rusia le-a sistat miercuri livrările de gaze după refuzul lor de a plăti în ruble, Kremlinul anunţând că vor urma şi altele odată ce va veni scadenţa plăţilor pentru livrările de gaze efectuate de Gazprom după 1 aprilie.

Editor : A.A.