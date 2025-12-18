Live TV

Video Azerbaidjanul începe livrările de combustibil către Armenia pe calea ferată. Primul export din ultimele decenii

Data actualizării: Data publicării:
Transport de combustibil din Azerbaidjan către Armenia. Foto captură video
Transport de combustibil din Azerbaidjan către Armenia. Foto: captură video

Azerbaidjanul a expediat joi produse petroliere pe calea ferată către Armenia, marcând primul astfel de export în ultimele decenii și un progres tangibil în eforturile de normalizare a relațiilor dintre cele două țări, mult timp în conflict, au declarat oficiali ai statului.

Livrarea de joi a inclus 22 de vagoane cisternă care transportau 1.210 tone de benzină AI-95 produs de compania petrolieră de stat a Azerbaidjanului, SOCAR, care a plecat spre Armenia prin Georgia, a relatat televiziunea internațională AnewZ, cu sediul la Baku.

Oficialii ambelor părți au declarat că exportul reprezintă un pas semnificativ dincolo de declarațiile politice și demonstrează beneficiile economice practice ale păcii.

Transportul de combustibil vine în urma unui acord încheiat pe 28 noiembrie la Gabala, în nord-vestul Azerbaidjanului, unde viceprim-ministrul azer Shahin Mustafaiev s-a întâlnit cu omologul său armean, Mher Grigorian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cele două părți au discutat măsuri pentru a construi încredere și a restabili legăturile economice rupte de decenii de conflict și granițe închise, permițând comerț benefic și contribuind la securitatea energetică și stabilitatea economică, potrivit AnewZ.

Ambele guverne au subliniat importanța simbolică a restabilirii conexiunii feroviare, suspendată ani de zile din cauza ostilităților, ca bază pentru restabilirea unei conectivități regionale mai largi.

Armenia importă în prezent peste 60% din combustibilul său din Rusia – 230.000 de tone de benzină și 175.000 de tone de motorină în 2024, în timp ce restul provine din Iran, România, Malta și Turcia.

Prin redeschiderea rutelor comerciale și stabilirea unor legături comerciale fiabile, acordul ar putea deschide calea pentru extinderea comerțului în Caucazul de Sud, legând Armenia, Azerbaidjanul și statele vecine prin coridoare de transport și energie revitalizate, spun analiștii.

AI-95 este benzina premium fără plumb, cunoscută și sub numele de super sau regular, în funcție de piață.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Digi Sport
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trafic bucuresti, masini bucuresti
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035
fabrica globuri
Atelierul din inima Transilvaniei, unde tot timpul anului este Crăciun. Cum sunt realizate globurile de brad vândute în toată lumea
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, in press conference
Spania lansează un abonament național de transport public, la preț accesibil. Tinerii sub 26 de ani vor plăti doar 50%
Wagner mercenaries head to Russia’s Kursk region as the Ukrainian raid enters the third day.
„Air Wagner”, noul business al mercenarilor ruși în Africa. Se folosesc de elicoptere militare
Armenia,And,Azerbaidjan,Conflict,In,Nagorno,Karabakh.,Azerbaijan,And,Armenian
Măsură fără precedent într-o fostă republică sovietică. Peste 20.000 de condamnați vor fi eliberați: un gest de umanism şi de clemenţă
Recomandările redacţiei
profimedia-1060135383
Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur...
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O...
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
NATO Secretary General Mark Rutte visits Poland
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care...
Ultimele știri
Investiție istorică la CERN: finanțare privată de 860 milioane de euro pentru construirea celui mai mare accelerator de particule
Trump anunţă că va reclasifica marijuana ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie”
Autobuzele din Constanța revin pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor CT Bus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Adevărul
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din...
Playtech
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...