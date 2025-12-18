Azerbaidjanul a expediat joi produse petroliere pe calea ferată către Armenia, marcând primul astfel de export în ultimele decenii și un progres tangibil în eforturile de normalizare a relațiilor dintre cele două țări, mult timp în conflict, au declarat oficiali ai statului.

Livrarea de joi a inclus 22 de vagoane cisternă care transportau 1.210 tone de benzină AI-95 produs de compania petrolieră de stat a Azerbaidjanului, SOCAR, care a plecat spre Armenia prin Georgia, a relatat televiziunea internațională AnewZ, cu sediul la Baku.

Oficialii ambelor părți au declarat că exportul reprezintă un pas semnificativ dincolo de declarațiile politice și demonstrează beneficiile economice practice ale păcii.

Transportul de combustibil vine în urma unui acord încheiat pe 28 noiembrie la Gabala, în nord-vestul Azerbaidjanului, unde viceprim-ministrul azer Shahin Mustafaiev s-a întâlnit cu omologul său armean, Mher Grigorian.

Cele două părți au discutat măsuri pentru a construi încredere și a restabili legăturile economice rupte de decenii de conflict și granițe închise, permițând comerț benefic și contribuind la securitatea energetică și stabilitatea economică, potrivit AnewZ.

Ambele guverne au subliniat importanța simbolică a restabilirii conexiunii feroviare, suspendată ani de zile din cauza ostilităților, ca bază pentru restabilirea unei conectivități regionale mai largi.

Armenia importă în prezent peste 60% din combustibilul său din Rusia – 230.000 de tone de benzină și 175.000 de tone de motorină în 2024, în timp ce restul provine din Iran, România, Malta și Turcia.

Prin redeschiderea rutelor comerciale și stabilirea unor legături comerciale fiabile, acordul ar putea deschide calea pentru extinderea comerțului în Caucazul de Sud, legând Armenia, Azerbaidjanul și statele vecine prin coridoare de transport și energie revitalizate, spun analiștii.

AI-95 este benzina premium fără plumb, cunoscută și sub numele de super sau regular, în funcție de piață.

