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Azerbaidjanul neagă orice legătură cu cazul de spionaj în care este implicat fostul șef al serviciilor secrete german

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August Hanning
August Hanning, fostul șef al Serviciului Federal de Informații (BND). Foto: Profimedia
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Din articol
Der Spiegel: Hanning a întreținut contacte cu un general chinez

Baku respinge acuzațiile potrivit cărora fostul șef al BND, August Hanning, ar fi divulgat informații secrete serviciilor sale de informații, invocând o „campanie de denigrare” menită să submineze relațiile bilaterale, potrivit occrp.org.

Azerbaidjanul a negat un articol publicat de o revistă germană, care susținea că un fost șef al serviciilor secrete germane - arestat marți sub acuzația de trădare și spionaj - ar fi folosit secrete de stat clasificate pentru a pregăti o „analiză” pentru serviciile de informații din Baku, în schimbul unor sume de bani.

Negarea vine în urma unei declarații emise marți de Parchetul Federal al Germaniei, prin care s-a anunțat arestarea lui August Hanning, care a ocupat funcția de președinte al Serviciului Federal de Informații (BND) între 1998 și 2005. Poliția l-a arestat, de asemenea, pe fostul său șef de cabinet, identificat doar ca Manfred D.

Procurorii îl acuză pe Hanning că a obținut „aproape două mii de documente, multe dintre ele conținând informații clasificate”, cu ajutorul lui Manfred D., „în schimbul unei plăți”, în perioada 2010–2022. În timp ce Hanning se retrăsese deja din funcția publică, Manfred D. a lucrat ca șef de cabinet pentru mai mulți șefi ai BND care i-au succedat, din martie 2012 până în martie 2026.

Hanning ar fi „exploatat comercial” aceste informații clasificate în cadrul activității sale private de consultanță. Procurorii susțin că acesta a folosit secrete de stat pentru a redacta o „analiză” destinată unei agenții de informații străine, a cărei identitate nu a fost dezvăluită. „Nu s-a stabilit încă dacă acest document a ajuns la destinatarul vizat”, se arată în comunicat.

La câteva ore după anunțarea arestărilor, revista germană Der Spiegel a relatat că presupusul client era un angajat al serviciilor de informații din Azerbaidjan.

Acuzația a stârnit miercuri o respingere vehementă din partea Consiliului pentru Mass-Media și Radiodifuziune din Azerbaidjan, o agenție de stat, care, într-o declarație emisă miercuri, a afirmat că raportul reprezintă „dezinformare și este considerat parte a unei campanii intense de denigrare desfășurată recent împotriva Azerbaidjanului”.

„Intenția răuvoitoare a forțelor din spatele acestei operațiuni de dezinformare este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania, care s-au dezvoltat în ultima perioadă.”

Tot miercuri, avocatul lui Hanning a declarat pentru Der Spiegel că clientul său „este urmărit penal pe nedrept” și a calificat acuzațiile potrivit cărora acesta ar fi transmis informații clasificate drept „inexacte”.

Der Spiegel: Hanning a întreținut contacte cu un general chinez

Fostul șef al Serviciului Federal de Informații (BND), August Hanning, se pare că a întreținut relații excelente cu un general de rang înalt din China, relatează revista Der Spiegel.

Este vorba, se pare, de generalul-maior în rezervă Wang Jianzheng. Acesta a fost detașat între 1987 și 1990 la reprezentanța Chinei din Berlinul de Est și este considerat unul dintre cei mai buni cunoscători ai Germaniei din cadrul aparatului de acolo.

Hanning l-a întâlnit, printre altele, în 2017, la o recepție în orașul chinez Huaibei, unde cei doi au vizitat împreună întreprinderi locale. În 2023, cei doi bărbați figurau pe lista participanților la o conferință Europa-China. În plus, atât Hanning, cât și Wang fac parte din comitetul consultativ al unui parc ecologic germano-chinez din Qingdao.

Potrivit informațiilor suplimentare publicate de revista Der Spiegel, anchetatorii investighează dacă Hanning a împărtășit informații sensibile cu Wang. Parchetul Federal nu a făcut nicio declarație la solicitarea publicației.

August Hanning, suspectat de spionaj şi trădare, a fost plasat în arest preventiv miercuri, a doua zi după reţinerea sa, a anunţat Parchetul federal german într-un comunicat.

A fost de asemenea plasat în arest preventiv fostul şef de cabinet al lui Hanning, Manfred D., care a lucrat în cadrul BND până în martie 2026, inclusiv sub conducerea altor şefi ai acestui serviciu de informaţii, printre care şi cel actual, fiind suspectat că i-ar fi transmis în acest timp lui Hanning documente clasificate în schimbul unor sume de bani.

August Hanning, în prezent în vârstă de 80 de ani, a demisionat de la conducerea BND în 2005. Manfred D. a fost şeful său de cabinet în perioada când a condus serviciul de spionaj german, între anii 1998 şi 2005, şi ulterior asistentul său când a fost secretar de stat în Ministerul de Interne, între anii 2005 şi 2009.

Manfred D. a lucrat apoi din nou pentru mai mulţi şefi ai BND şi se presupune că şi-a folosit funcţia de şef de cabinet, care i-a oferit acces la numeroase informaţii confidenţiale, pentru ca, în schimbul unor sume de bani, să-i furnizeze astfel de informaţii lui Hanning, care după ce a plecat de la conducerea serviciului a fost consultant de securitate în sectorul privat.

Editor : M.C

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