Azerbaidjanul neagă orice legătură cu cazul de spionaj în care este implicat fostul șef al serviciilor secrete german

Baku respinge acuzațiile potrivit cărora fostul șef al BND, August Hanning, ar fi divulgat informații secrete serviciilor sale de informații, invocând o „campanie de denigrare” menită să submineze relațiile bilaterale, potrivit occrp.org.

Azerbaidjanul a negat un articol publicat de o revistă germană, care susținea că un fost șef al serviciilor secrete germane - arestat marți sub acuzația de trădare și spionaj - ar fi folosit secrete de stat clasificate pentru a pregăti o „analiză” pentru serviciile de informații din Baku, în schimbul unor sume de bani.

Negarea vine în urma unei declarații emise marți de Parchetul Federal al Germaniei, prin care s-a anunțat arestarea lui August Hanning, care a ocupat funcția de președinte al Serviciului Federal de Informații (BND) între 1998 și 2005. Poliția l-a arestat, de asemenea, pe fostul său șef de cabinet, identificat doar ca Manfred D.

Procurorii îl acuză pe Hanning că a obținut „aproape două mii de documente, multe dintre ele conținând informații clasificate”, cu ajutorul lui Manfred D., „în schimbul unei plăți”, în perioada 2010–2022. În timp ce Hanning se retrăsese deja din funcția publică, Manfred D. a lucrat ca șef de cabinet pentru mai mulți șefi ai BND care i-au succedat, din martie 2012 până în martie 2026.

Hanning ar fi „exploatat comercial” aceste informații clasificate în cadrul activității sale private de consultanță. Procurorii susțin că acesta a folosit secrete de stat pentru a redacta o „analiză” destinată unei agenții de informații străine, a cărei identitate nu a fost dezvăluită. „Nu s-a stabilit încă dacă acest document a ajuns la destinatarul vizat”, se arată în comunicat.

La câteva ore după anunțarea arestărilor, revista germană Der Spiegel a relatat că presupusul client era un angajat al serviciilor de informații din Azerbaidjan.

Acuzația a stârnit miercuri o respingere vehementă din partea Consiliului pentru Mass-Media și Radiodifuziune din Azerbaidjan, o agenție de stat, care, într-o declarație emisă miercuri, a afirmat că raportul reprezintă „dezinformare și este considerat parte a unei campanii intense de denigrare desfășurată recent împotriva Azerbaidjanului”.

„Intenția răuvoitoare a forțelor din spatele acestei operațiuni de dezinformare este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania, care s-au dezvoltat în ultima perioadă.”

Tot miercuri, avocatul lui Hanning a declarat pentru Der Spiegel că clientul său „este urmărit penal pe nedrept” și a calificat acuzațiile potrivit cărora acesta ar fi transmis informații clasificate drept „inexacte”.