Live TV

Video „Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk

Data publicării:
sistem rus
Foto: Captură video X

Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești de lansare multiplă de rachete (MLRS) în regiunea Donețk, reducând capacitatea de foc cu rază lungă a Moscovei în estul țării, au anunțat autoritățile militare ucrainene, relatează Kyiv Post

Sistemele rusești de tip Grad au fost lovite de drone ucrainene, cunoscute și sub numele de „Baba Iaga”, într-o operațiune desfășurată marți, potrivit canalului de Telegram al unității „Păsările lui Magyar”.

Imaginile atacului au fost publicate ulterior pe platforma socială X de Ministerul Apărării de la Kiev. Operațiunea a fost executată de militarii unității „Păsările lui Magyar”, împreună cu Batalionul Svoboda.

În videoclip se vede cum ambele lansatoare MLRS sunt lovite direct pe platformele de tragere. Sistemele Grad pot ataca ținte aflate la până la 20 de kilometri și se numără printre armele cel mai frecvent utilizate de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unitatea „Păsările lui Magyar”, cunoscută pentru acuratețea operațiunilor cu drone, a fost creată în primele luni ale războiului de omul de afaceri și voluntarul ucrainean Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Magyar”.

Loviturile reușite au avut loc în timp ce Rusia continua atacurile asupra infrastructurii și civililor din Ucraina. În Ajunul Crăciunului, forțele ruse au bombardat obiective de infrastructură și au vizat vehicule civile. În regiunea Cernihiv, în nordul țării, doi șoferi au fost uciși în atacuri cu drone.

Potrivit postului polonez Polskie Radio, a fost avariată și infrastructura energetică, ceea ce a provocat pene de curent și a lăsat numeroși locuitori fără încălzire.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
3
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
castelul corvinilor
5
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO
Vladmir Soloviov, principalul propagandist al lui Putin.
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
rim-kap-soo
Pașaport diplomatic. Modelul coreean pentru Ucraina? Ambasadorul Coreei de Sud: „Este o măsură temporară, nu o soluționare permanentă”
Vladimir Putin
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a ridicat în aer două avioane F-16. A fost emis mesaj RO-Alert
Recomandările redacţiei
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței...
Steaguri România și SUA
Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru...
masini la coada
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini...
Ultimele știri
Nigeria a furnizat informaţii secretizate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva grupării Stat Islamic: „Am discutat de două ori”
Piața muncii din Germania stagnează: șansele șomerilor de a-și găsi un loc de muncă au ajuns la un minim istoric
Record mondial în China. Un vehicul Maglev a atins 700 km/h în doar două secunde
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în...
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Când ai voie să speli haine după Crăciun, potrivit tradiției. Ce spun preoții
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Ioan Varga ”a erupt”, după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: ”Lipsit de creier”. Anunț...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...