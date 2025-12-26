Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești de lansare multiplă de rachete (MLRS) în regiunea Donețk, reducând capacitatea de foc cu rază lungă a Moscovei în estul țării, au anunțat autoritățile militare ucrainene, relatează Kyiv Post.

Sistemele rusești de tip Grad au fost lovite de drone ucrainene, cunoscute și sub numele de „Baba Iaga”, într-o operațiune desfășurată marți, potrivit canalului de Telegram al unității „Păsările lui Magyar”.

Imaginile atacului au fost publicate ulterior pe platforma socială X de Ministerul Apărării de la Kiev. Operațiunea a fost executată de militarii unității „Păsările lui Magyar”, împreună cu Batalionul Svoboda.

În videoclip se vede cum ambele lansatoare MLRS sunt lovite direct pe platformele de tragere. Sistemele Grad pot ataca ținte aflate la până la 20 de kilometri și se numără printre armele cel mai frecvent utilizate de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unitatea „Păsările lui Magyar”, cunoscută pentru acuratețea operațiunilor cu drone, a fost creată în primele luni ale războiului de omul de afaceri și voluntarul ucrainean Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Magyar”.

Loviturile reușite au avut loc în timp ce Rusia continua atacurile asupra infrastructurii și civililor din Ucraina. În Ajunul Crăciunului, forțele ruse au bombardat obiective de infrastructură și au vizat vehicule civile. În regiunea Cernihiv, în nordul țării, doi șoferi au fost uciși în atacuri cu drone.

Potrivit postului polonez Polskie Radio, a fost avariată și infrastructura energetică, ceea ce a provocat pene de curent și a lăsat numeroși locuitori fără încălzire.

Editor : C.S.