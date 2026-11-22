Un atac iranian a provocat, sâmbătă, un incendiu la un complex industrial din Bahrain, a anunţat acest regat, care a fost deja ţinta mai multor atacuri începând cu jumătatea lunii noiembrie, Teheranul afirmând că ripostează la atacurile americane pe fondul impasului în care se află conflictul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

Gardienii Revoluţiei au declarat în repetate rânduri în ultimele zile că au vizat instalaţii americane din Bahrain, care nu mai fusese ţinta unor atacuri din septembrie, după atacurile americane împotriva insulei iraniene Qeshm.

Într-un comunicat citat de mass-media de stat iraniană sâmbătă seara, această puternică forţă armată afirmă că a atacat cu rachete şi drone sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot de pe bazele al-Riffa şi Awali, ca răspuns la „încălcările continue ale spaţiului aerian” al Republicii Islamice, notează news.ro.

Sâmbătă dimineaţă, Teheranul a anunţat că a interceptat o dronă americană care viza insula Qeshm, situată în strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică aflată în centrul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Iranului.

La rândul său, Ministerul de Interne din Bahrain a raportat un atac iranian asupra unui obiectiv „industrial civil”, fără a preciza locaţia acestuia. „Apărarea civilă depune eforturi pentru a stinge incendiul. Rapoartele preliminare indică pagube materiale, fără a fi semnalate victime”, a adăugat acesta.

Noi atacuri asupra petrolierelor

De asemenea, două noi petroliere au fost atacate sâmbătă în strâmtoarea Ormuz, în centrul conflictului, potrivit agenţiei maritime britanice UKMTO, care a precizat că, până în acest moment, nu s-au semnalat victime. Cele două incidente au avut loc în largul oraşului portuar Khasab din Oman, potrivit agenţiei.

Armata iraniană a afirmat, la rândul său, că un „petrolier care încălcase regulile, intrând într-o zonă interzisă la est de strâmtoarea Ormuz, a luat foc după ce a lovit o mină navală”. Nu s-a putut stabili imediat dacă era vorba despre una dintre navele semnalate de UKMTO.

Iranul, care revendică controlul asupra strâmtorii Ormuz, strategică pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, atacă în mod regulat navele care încearcă să o traverseze fără autorizaţia sa. Statele Unite au impus, ca măsură de represalii, un blocaj naval asupra porturilor iraniene şi au organizat escorte pentru petroliere de-a lungul coastelor Omanului, afirmând că au restabilit parţial fluxurile de petrol. Washingtonul a întărit, de asemenea, măsurile şi sancţiunile împotriva Republicii Islamice în cadrul unei campanii denumite „asfixiere economică”.

Editor : B.E.