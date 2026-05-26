Balcanii, noii „parteneri dificili” ai Europei. Forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România stârnesc îngrijorări

Instabilitatea politică, scumpirile și nemulțumirea socială consolidează forțele populiste și eurosceptice din Bulgaria și România, generând noi îngrijorări la Bruxelles cu privire la coeziunea și strategia UE, scrie publicația elenă Protagon.

Când Péter Magyar l-a învins pe Viktor Orbán în alegerile din aprilie din Ungaria, majoritatea liderilor europeni au răsuflat ușurați. „Pentru prima dată în ani de zile, nu sunt ruși în încăpere”, a glumit premierul polonez Donald Tusk la ultimul summit al UE, scrie Protagon.

Dar, dacă s-ar uita spre sud-estul Europei, și-ar putea schimba părerea, notează The Economist într-un articol.

La data de 8 mai, populistul pro-rus Rumen Radev a depus jurământul în funcția de prim-ministru al Bulgariei, după ce a câștigat alegerile de la sfârșitul lunii aprilie. Pe 5 mai, prim-ministrul liberal al României a pierdut votul de încredere în Parlament, ca urmare a unei coaliții între un partid de centru-stânga și un partid naționalist de dreapta.

Oare Bulgaria și România vor lua locul Ungariei ca „parteneri dificili” ai UE?

Problemele economice creează instabilitate politică în ambele țări. Inflația în 2025 a fost de 3,5% în Bulgaria și de 6,8% în România, cu mult peste media de 2,5% la nivelul UE. Creșterea economică rămâne puternică în Bulgaria, dar economia românească s-a contractat cu 1,7% în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Toate acestea, subliniază The Economist, îi împing pe cetățeni spre partidele populiste.

Radev, fost membru al forțelor aeriene bulgare, este președintele țării din 2017, o poziție care nu conferă însă nicio putere reală. Campania sa pentru funcția de prim-ministru a fost dominată de promisiuni de combatere a corupției, de eliminare a „modelului oligarhic de guvernare” al țării și de restabilire a independenței sistemului judiciar. El a asociat corupția - cea mai gravă dintre statele membre ale UE, potrivit Transparency International - cu inegalitatea veniturilor, de asemenea cea mai mare din blocul comunitar.După opt runde de alegeri în cinci ani, bulgarii erau epuizați și căutau pe cineva care să pună capăt acestui blocaj.

Partidul lui Radev, Bulgaria Progresistă, a câștigat aproape 45% dintre voturi, devansând zdrobitor atât partidele corupte de guvernământ, cât și formațiunile consacrate ale opoziției liberale anticorupție.

El va fi primul prim-ministru din ultimele decenii al cărui partid va avea majoritate în Parlament. „Oboseala care vine din absența unui partid unitar care să ofere o alternativă clară” a jucat un rol, a declarat pentru The Economist Daniel Smilov de la Centrul pentru Strategii Liberale, un think tank bulgar.

În Bulgaria, noul guvern și-a demonstrat rapid acreditările populiste

Noul guvern și-a demonstrat rapid acreditările populiste. Pe 11 mai, a propus crearea unor „indicatori pentru prețuri corecte” la bunurile de consum, obligând grupurile de retail să ajusteze orice creștere de preț, în caz contrar fiind pasibile de amenzi.

Populismul economic domină și în modul în care Radev abordează Rusia. El a susținut că sancțiunile „lovesc în economiile Rusiei și UE”. De asemenea dorește să crească importurile de hidrocarburi din Rusia, în timp ce UE își propune să le elimine până în 2027. El a mai susținut și că Europa ar trebui să înceteze să mai vândă arme Ucrainei și să facă presiuni pentru un acord de pace rapid. Această opinie „a impresionat”, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Într-o poziție defensivă se află și politicienii de centru din România. În urmă cu un an, Nicușor Dan, un activist liberal anticorupție, l-a învins pe George Simion din partea partidului naționalist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile prezidențiale. Dar guvernul său nu a beneficiat de un sprijin semnificativ în Parlament, comentează sursa citată.

Luni de zile, a încercat să reducă deficitul României (cel mai mare din UE) prin măsuri de austeritate. După adoptarea unui buget restrictiv la sfârșitul lunii martie, Partidul Social Democrat (PSD) de centru-stânga a părăsit guvernul de coaliție și și-a unit forțele cu AUR pentru a răsturna guvernul. Social-democrații au operat mult timp un sistem insalubru de clientelism, canalizând fonduri către politicieni locali care mobilizează sprijinul pentru partidul lor. Atât ei, cât și AUR se prezintă acum ca oponenți ai austerității.

„Așa-numiții pro-europeni nu au oferit nimic altceva decât taxe, război și sărăcie”, a argumentat Simion după căderea guvernului. Partidul său este cel mai popular din România, cu un sprijin de 33% în sondajele de opinie (cu aproximativ zece puncte înaintea PSD).

Ar trebui liberalii din UE să-și facă griji cu privire la un nou mini-bloc în stilul lui Orbán?

Simion nu nutrește o simpatie deosebită pentru Rusia, dar se opune ajutorului acordat Ucrainei, pe care o acuză de rele tratamente față de minoritatea etnică românească din această țară. Dacă va reuși să câștige puterea, ar putea zădărnici planurile Ucrainei de a fabrica drone în România și ar putea perturba rolul țării în instruirea piloților de vânătoare ucraineni, scrie publicația.

Politicienii AUR au criticat SAFE, programul european de împrumuturi pentru apărare, argumentând că acesta stimulează industriile de apărare franceze și germane în detrimentul celei românești. Cu toate acestea, alegeri anticipate care i-ar permite lui Simion să formeze un guvern sunt considerate puțin probabile. Dan spune că vrea să formeze în schimb un nou guvern de coaliție, posibil sub conducerea unui prim-ministru tehnocrat.

Și poate că și Radev se va dovedi mai puțin problematic decât sugerează declarațiile sale. Fabricile bulgare de armament au fost în plină înflorire de la începutul războiului, furnizând Ucrainei muniții de tip sovietic. Compania germană de apărare Rheinmetall are în plan o fabrică de proiectile de un miliard de euro în Bulgaria, finanțată parțial de SAFE. Ar fi greu de crezut că Radev va dori să afecteze industria de apărare prin impunerea unui embargou asupra armelor către Ucraina.

„Bulgaria consideră țările UE familia sa naturală, dar își rezervă dreptul de a avea propriile poziții”, a declarat viceprim-ministrul Ivo Hristov într-un comunicat.

Apropierea de SUA

În ceea ce privește problema corupției, Radev a folosit o retorică persuasivă. El a promis reformarea rapidă a sistemului judiciar al țării și l-a demis pe adjunctul șefului serviciului național de securitate pentru presupusă interferență politică. De asemenea, a promovat planuri de creare a unui comitet parlamentar anticorupție. Însă combaterea corupției necesită un angajament instituțional pe termen lung, așa că o victorie electorală s-ar putea să nu schimbe prea multe.

Poate că elementul cel mai îngrijorător pentru europeni în această perioadă de tensiuni transatlantice este apropierea lui de Statele Unite. Radev, absolvent al unui program american de instruire a piloților de vânătoare, se laudă adesea cu relațiile sale americane.Opiniile sale de tip realist cu privire la politica externă au multe în comun cu cele populare în spațiul MAGA, iar dorința sa de a pune capăt războiului din Ucraina și de a restabili relațiile comerciale cu Rusia este în deplin acord cu vicepreședintele american J.D. Vance.

În fine, chiar dacă nu e vorba despre „noii ruși din încăpere”, cu siguranță nu este vorba despre niște politicieni în legătură cu care europenii să poată dormi liniștiți.