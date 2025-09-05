Live TV

Video Balenele ucigașe creează haos în Spania: „Ne-am speriat îngrozitor”. Mai multe ambarcațiuni avariate de atacuri repetate

Balene ucigașe. Foto. vozcarballo/ X

Un grup de balene ucigașe a avariat mai multe ambarcațiuni în ultimele săptămâni, smulgând cârme și lăsând echipaje blocate pe mare. Cel mai recent incident a avut loc în largul regiunii Galicia, unde un velier german a fost lovit cu putere de mai multe orci chiar și după ce fusese tractat spre țărm, informează Live Science.

O mică populație de orci a dezvoltat în ultimii ani obiceiul de a avaria bărci în Peninsula Iberică, în sud-vestul Europei. Cercetătorii studiază încă acest comportament, dar cred că orcile sunt mai degrabă jucăușe decât agresive.

Pe 21 august, orci au smuls cârma unei ambarcațiuni cu vele din Germania, aflată în estuarul Vigo din Galicia, a relatat cotidianul spaniol Faro de Vigo. Orcile au continuat apoi să se joace cu barca, lovind-o chiar și când aceasta era tractată spre țărm.

Garda Civilă din Pontevedra, o agenție spaniolă de aplicare a legii, a publicat pe platforma X un videoclip cu operațiunea de salvare și a scris că orcile au atacat mai multe bărci cu vele. Nu este clar câte ambarcațiuni au fost avariate înainte de această postare, dar ulterior s-au mai înregistrat incidente.

De exemplu, sâmbătă (30 august), Faro de Vigo a relatat că orci au distrus cârma unei nave tradiționale din lemn, cu vele, în largul localității O Grove, în estuarul Arousa, și au provocat o spărtură într-o altă barcă în apropiere de insula Ons, în estuarul Pontevedra.

Valentín Otero, proprietarul navei atacate în O Grove, a declarat pentru Faro de Vigo că a auzit două lovituri puternice înainte să observe o pereche de orci. Otero și echipajul său au raportat prezența unei orce mari, de aproximativ 7 metri lungime, însoțită de o orcă mai mică.

„Adevărul este că ne-am speriat îngrozitor. (...) Ne-am panicat complet când am realizat că orcile loveau barca”, a spus Otero într-o declarație tradusă.

Orcile iberice reprezintă o subpopulație critic amenințată, despre care se crede că numără mai puțin de 40 de exemplare. Grupul atacă bărci în largul coastelor Spaniei și Portugaliei din 2020. Deși unele relatări inițiale sugerau că orcile ar încerca să se răzbune pe ambarcațiuni, această teorie a fost respinsă de mulți experți.

Întâlnirile implică adesea orci tinere care vizează direct cârmele aflate sub bărci cu vele. O explicație ar fi că aceste orci sunt „adolescenți plictisiți”, care au mai mult timp liber de când populația de ton roșu atlantic (Thunnus thynnus) – prada lor preferată în zonă – și-a revenit, reducând nevoia de a petrece mult timp la vânătoare.

Comportamentul orcilor este divers și complex. Cercetătorii au observat că specia se angajează în ritualuri sociale elaborate, de la a se ciupi ușor de limbă până la a se rostogoli împreună în apă ca într-un fel de „mosh pit” acvatic. Diferite populații de orci au propriile dialecte, asemănătoare limbajului uman.

Nu există motive să se creadă că orcile iberice vizează oamenii aflați pe ambarcațiuni. Deși sunt prădători redutabili, cunoscuți pentru faptul că vânează o gamă variată de specii – de la ton la foci, rechini și chiar balene – dieta fiecărei populații este specifică, iar niciuna nu include oameni. Există doar câteva cazuri documentate de atacuri asupra oamenilor din partea orcilor sălbatice, iar acestea au numeroase explicații alternative, cum ar fi situațiile în care orca ar fi putut confunda o persoană cu o focă.

