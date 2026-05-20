Ministerul Apărării din Lituania a mulțumit Forțelor Aeriene Române pentru protejarea spațiului aerian baltic, după ce un avion F-16 românesc, din cadrul forțelor NATO, a doborât marți drona rătăcită în Estonia.

„Mulțumim Forțelor Aeriene Române pentru protejarea spațiului aerian baltic! Un avion F-16 românesc, dislocat la Šiauliai în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, a intervenit în urma unei încălcări a spațiului aerian estonian și a interceptat o dronă. Vigilenta aliaților rămâne o componentă esențială a apărării colective a NATO”, este mesajul publicat pe platforma X de Ministerul lituanian al Apărării, însoțit de un video pe a cărui coloană sonoră este piesa Choke me, cu care Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul al III-lea la Eurovision.

