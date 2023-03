Bancherii chinezi au fost avertizați să urmeze linia Partidului Comunist și să-și schimbe stilul de viaţă „hedonist”

Bancherilor din China li s-a comunicat că trebuie să îşi schimbe mentalitatea, să înceteze cu stilul de viaţă „hedonist” şi să nu mai copieze modelele din Occident, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Aceste directive, care fac parte dintr-un document remis de principalul organ de luptă împotriva corupţiei, este ultimul semnal al campaniei preşedintelui Xi Jinping vizând creşterea controlului Partidului Comunist asupra sistemului financiar.

În avanpremiera Congresul Naţional al Poporului, organul legislativ din China, Xi Jinping ar urma să dobândească noi puteri prin schimbarea componenţei unui puternic comitet responsabil de coordonarea politicii economice şi financiare, astfel încât apropiaţii lui Xi Jinping vor conduce acest comitet.

„Toate aceste evoluţii spun un singur lucru: Partidul Comunist va conduce totul, inclusiv modul cum funcţionează sectoarele economic şi financiar”, spune Shen Meng, director la banca de investiţii Chanson & Co.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, autorităţile de la Beijing să gândesc să reintroducă o comisie desfiinţată de mult pentru a permite Partidului Comunist să exercite un control mai mare asupra sectorului financiar. Central Financial Work Commission ar urma să fie condusă de Ding Xuexiang, şeful de cabinet al preşedintelui Xi Jinping. De asemenea, He Lifeng, cel care est preconizat să devină noul vicepremier chinez, este avut în vedere pentru postul de secretar de partid la Banca Centrală a Chinei (People's Bank of China), susţine Wall Street Journal.

Toate aceste modificări oferă investitorilor globali noi motive de prudenţă cu privire la perspectivele pe termen lung ale pieţei chineze. Creşterile înregistrate imediat după eliminarea restricţiilor sanitare s-au oprit astfel că principalii indicatori ai Bursei de la Hong Kong au scăzut cu până la 15% în ultima lună. În paralel, capitalizarea de piaţă a companiilor chineze din sectorul tehnologiei a scăzut cu 263 de miliarde de dolari.

„Investitorii sunt prinşi între ciocan şi nicovală. Evoluţiile pe partea de lichiditate favorizează acţiunile chineze, însă Xi Jinping rămâne prizonier al unui model economic conform căruia Partidul are controlul final asupra fiecărui aspect al economiei”, spune Diana Choyleva, economist şef la firma de cercetare londoneză Enodo Economics.

Congresul Naţional al Poporului îi oferă lui Xi Jinping prima oportunitate de a reforma instituţiile statului, după ce a dobândit cel de-al treilea mandat în fruntea Biroului politic, instanţa conducătoare a Partidului Comunist Chinez. În mod tradiţional, liderii chinezi au folosit prima reuniune a Parlamentului de după Congresul Partidului Comunist pentru a reorganiza instituţiile vitale ale Guvernului. De exemplu, în 2018 Xi Jinping a demarat cea mai amplă restructurare din ultimele decenii, la finalul căruia şi-a consolidat controlul asupra unor poziţii cheie ale statului.

Editor : R.K.