Bancherul care a avertizat că Rusia nu poate câștiga „războiul de uzură” din Ucraina a fost concediat

Banca de dezvoltare de stat a Rusiei și-a concediat economistul-șef, într-o măsură care ar putea fi legată de avertismentul acestuia că Moscova nu poate câștiga un „război de uzură” în Ucraina și de previziunea că Rusia se va confrunta, în cele din urmă, cu o „criză socială”. TASS, agenția de știri de stat rusă, a declarat că VEB.RF a confirmat faptul că Andrei Klepaci, economistul-șef al acesteia, a fost demis duminică seara, scrie TVPWorld.

VEB.RF nu a oferit niciun motiv pentru demiterea sa, adăugând că un succesor fusese deja selectat.

Însă publicația independentă rusă The Bell citase anterior două surse apropiate situației, care au legat demiterea lui Klepaci de remarci pe care acesta le-a făcut la un forum rus în luna mai.

Comentariile, larg difuzate în mass-media ruse cu doar o zi înainte de demiterea sa, includeau afirmații conform cărora Moscova nu ar fi în măsură să învingă într-o confruntare prelungită cu Occidentul.

„Rămânem în urmă. Pierdem atât competiția tehnologică, cât și cea economică la nivel mondial. Și, așa cum am spus deja, o pierdem nu doar în fața Chinei și a Statelor Unite — în anumite privințe, o pierdem în fața Ucrainei”, a declarat Klepaci, potrivit Moscow Times.

El a afirmat că economia Ucrainei supraviețuiește în ciuda distrugerilor masive și a unei „catastrofe” demografice, ajutată de un sprijin financiar „enorm” din partea Occidentului.

„Nu vom câștiga această competiție într-un război de uzură”, a continuat Klepaci. „Avem această iluzie că totul de acolo se va prăbuși. Nu s-a prăbușit și nu se va prăbuși.”

Revoluție la orizont?

Klepaci a subliniat, de asemenea, că pierderile tot mai mari cauzate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse, inclusiv asupra instalațiilor petroliere și de gaze, reprezintă o „barieră macroeconomică semnificativă în calea creșterii economice a Rusiei”.

În combinație cu scăderea investițiilor și politicile guvernamentale restrictive, el a avertizat că economia rusă a înregistrat un declin în acest an și că mai multe sectoare industriale au intrat în recesiune.

„Nu ne vom prăbuși din punct de vedere economic, dar vom continua să rămânem tot mai în urmă, cu toate consecințele pe care acest lucru le implică”, a concluzionat el.

„Cred că Rusia nu se va destrăma, dar sunt aproape sigur că vom ajunge la o criză socială.”

El a invocat, de asemenea, Revoluția Rusă din 1917, afirmând că „nimeni nu se aștepta nici la Revoluția din februarie” și a comparat situația cu prăbușirea Uniunii Sovietice din 1991, când, a spus el, țara se „îndrepta spre” criză de ani de zile.

Klepaci a ocupat funcția de economist-șef al VEB.RF timp de 12 ani. Înainte de aceasta, a lucrat un deceniu la Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei, ocupând funcția de viceministru între 2008 și 2014.

Editor : M.C