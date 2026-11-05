Atacurile cibernetice din Europa se extind. Frigiderele a trei bănci regionale de sânge din Franța au fost ținta hackerilor, duminică noaptea până luni.

Nu au fost afectată aprovizionarea cu sânge, asigură Centrul Francez de Transfuzii.

Ministerul francez al Sănătății anunța ieri că situația este sub control, accesul de la distanță a fost dezactivat. Între timp, se fac investigații.

Atacul a avut loc într-o perioadă în care sistemele de refrigerare din zeci de supermarketuri europene au fost sabotate de hackeri, care au crescut temperatura din frigidere și congelatoare la peste 50 grade Celsius. Cantități uriașe de alimente au fost aruncate.

Incidentele au stârnit îngrijorare în Uniunea Europeană, mai ales pe fondul amenințării războiului hibrid al Rusiei.

De la frigidere și sisteme de încălzire, la camere de securitate și alarme, multe dispozitive care pot fi controlate de la distanță, pot deveni o țintă.

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Editor : A.C.