Băncile din Grecia renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri pentru deținătorii eleni de carduri

ATM
Băncile din Grecia nu vor mai percepe cetăţenilor greci comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini, preluate de Agerpres.

Autorităţile de la Atena au stabilit o taxă unificată de 0,50 euro la transferurile de bani prin dispozitive mobile, web, sau internet banking prin furnizori terţi, şi un plafon de 1,50 euro la retragerilor de numerar operate de furnizori terţi, cum ar fi Euronet sau Cashflex. De asemenea, extrasul de cont va fi gratuit pentru toţi deţinătorii de carduri din Grecia.

Pentru transferuri interbancare de până la 5.000 euro pe zi, comisioanele sunt plafonate la 0,50 euro per tranzacţie. Din 11 august, acest plafon nu mai este doar pentru bănci, ci se aplică tuturor furnizorilor de plăţi care operează în Grecia.

În cazul transferurilor de peste 5.000 euro pe zi rămân în vigoare comisioanele stabilite de fiecare bancă. Aceste reglementări nu se aplică conturilor de companii.

Dacă un ATM (al unei bănci sau furnizori terţi) este singurul dintr-o municipalitate, nu se percep comisioane deţinătorilor eleni de carduri. Clienții care au carduri la bănci străine vor continua să se confrunte cu comisioanele stabilite în mod independent de operatorii de ATM-uri.

