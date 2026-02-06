„Banii nu aduc fericirea”. Mesajul misterios postat de cel mai bogat om din lume

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a afirmat joi într-un mesaj laconic distribuit pe reţeaua de socializare X, al cărei proprietar este, că „banii nu aduc fericirea”, informează AFP.

"Cine a spus că 'banii nu aduc fericirea' ştia cu adevărat despre ce vorbea", a scris celebrul antreprenor pe reţeaua de socializare X, pe care a cumpărat-o cu 44 de miliarde de dolari în 2022.

O afirmaţie provocatoare sau un semn de adevărată nelinişte?

Averea lui îi permite să îşi continue visul de a coloniza planeta Marte şi de a-l susţine pe preşedintele american Donald Trump.

Mesajul său, însoţit de un emoji cu o expresie dezamăgită, înregistrase joi, până la jumătatea zilei, peste 64 de milioane de vizualizări, scrie Agerpres.

Comentariile afişate sub acel mesaj variau de la simpatie la batjocură, unii dintre internauţi sfătuindu-l pe Elon Musk să se orienteze către religie sau cîătre filantropie.

Averea lui Elon Musk este estimată la 668 de miliarde de dolari. La sfârşitul anului 2025, acţionarii Tesla, o companie condusă tot de el, au votat în favoarea unui plan de remunerare masiv, de 1.000 de miliarde de dolari, consolidându-i poziţia de lider.

El a fondat compania de maşini electrice Tesla, start-upul de inteligenţă artificială xAI şi deja celebra SpaceX, o companie specializată în domeniul spaţial.

