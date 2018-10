Banksy: „Fata cu balon” nu s-a distrus conform planului

Artistul britanic Banksy a publicat pe site-ul lui un nou videoclip în care oferă mai multe imagini de la controversata licitaţie care a avut loc Sotheby's Londra în urmă cu două săptămâni şi susţine, în final, că autodistrugerea lucrării „Girl with Balloon” trebuia să fie completă, scrie News.ro.

În videoclip este arătat cum artistul a construit rama, mecanismul şi cum a fost activat acesta din sala de licitaţii.

„Girl With Balloon”, faimoasă lucrare semnată Banksy, a fost licitată, pe 5 octombrie, la Sotheby’s din Londra şi, imediat după adjudecarea contra sumei de 1,04 milioane de lire sterline, s-a autodistrus. Parţial, însă.

În finalul videoclipului intitulat „Shred the Love” (Sfâşie dragostea, n.r.) a fost scris „La repetiţii a mers de fiecare dată” şi montajul se încheie cu o demonstraţie în acest sens.

Sotheby's a negat că ar fi avut vreo legătură cu acest act, iar numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit. Casa de licitaţii a confirmat vânzarea lucrării şi că preţul pentru care a fost atribuită - 1,042 de milioane de lire sterline (1,185 de milioane de euro) - a fost menţinut.

„Banksy nu a distrus o operă în timpul unei licitaţii, el a creat una”, a subliniat responsabilul casei de licitaţii, Alex Branczik. El a precizat că opera a fost redenumită „Love is in the Bin" (Dragostea se află în coşul de gunoi, n.r.) după acest eveniment.

Banksy nu şi-a dezvăluit niciodată identitatea. Şi-a început cariera cu realizarea mai multor desene pe clădiri din Bristol (Anglia) şi a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi artişti ai lumii. Lucrările sale stradale, amplasate în diverse oraşe ale lumii, abordează subiecte socio-politice.

„Girl with Balloon” a apărut prima dată pe un zid din Londra, în 2006, sub formă de stencil, şi a fost reprodusă devenind cea mai îndrăgită imagine realizată de artist. Lucrarea a fost aleasă de britanici, în 2017, drept opera de artă favorită.

Etichete:

,