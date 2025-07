Barack Obama, mesaj dur pentru democrați: „E nevoie de curaj, nu de văicăreli”

Fostul președinte american Barack Obama a lansat un apel ferm la acțiune pentru democrați, în cadrul unei strângeri de fonduri private desfășurate în New Jersey. El i-a îndemnat pe cei frustrați de direcția în care se îndreaptă țara sub conducerea lui Donald Trump „să se ridice pentru lucrurile în care cred cu adevărat”, relatează CNN.

„Cred că va fi nevoie de un pic mai puțină introspecție exagerată și mai puține văicăreli și stat în poziția fetală. Va fi nevoie ca democrații să devină mai puternici”, a spus Obama la evenimentul care s-a desfășurat vineri, potrivit unor fragmente din discursul său obținute în exclusivitate de CNN.

„Știi, nu-mi spune că ești democrat, dar ești cam dezamăgit acum, așa că nu faci nimic. Nu, exact acum este momentul să te implici și să faci ceva”, a continuat el. „Nu spune că îți pasă profund de libertatea de exprimare și apoi să taci. Nu, trebuie să susții libertatea de exprimare când e greu. Când cineva spune ceva ce nu-ți place, dar tot spui: ‘Știi ce? Persoana aia are dreptul să vorbească.’ … Ce e nevoie acum este curaj.”

Democrații își caută direcția

Comentariile lui Obama vin în contextul în care Partidul Democrat își caută o direcție în al doilea mandat al lui Trump și dincolo de acesta. Mulți democrați au cerut un răspuns mai ferm din partea liderilor, într-o perioadă în care partidul este exclus de la putere.

Pe măsură ce aceștia dezbat cine ar trebui să conducă partidul, Obama i-a încurajat să-și canalizeze energia către cursele pentru funcția de guvernator din New Jersey și Virginia, spunând că aceste alegeri dintr-un an neelectoral ar putea fi „un impuls important pentru direcția în care trebuie să mergem.”

„Nu mai căutați soluții rapide. Nu mai căutați un mesia. Aveți candidați extraordinari care candidează chiar acum”, a spus Obama, menționând în mod specific alegerile din New Jersey și Virginia. „Asigurați-vă că Comitetul Național Democrat (DNC) are ce-i trebuie pentru a concura într-un ciclu electoral care va fi mai bazat pe date și pe rețele sociale – ceea ce înseamnă bani, expertiză și timp”, a adăugat el.

Obama a vorbit la o strângere de fonduri privată găzduită de guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, și soția acestuia, Tammy Murphy, la reședința lor din Red Bank, New Jersey. Cina restrânsă a adunat 2,5 milioane de dolari din donații fizice și online pentru DNC, potrivit unei surse. O parte din fonduri va fi direcționată către eforturile democraților în cursa pentru guvernarea New Jersey-ului. Candidata democrată, reprezentanta Mikie Sherrill, și președintele DNC, Ken Martin, au fost prezenți la eveniment.

Obama a vorbit despre luptele din partid

Obama a subliniat, de asemenea, că democrații trebuie să se concentreze pe cum pot „livra rezultate pentru oameni,” recunoscând existența unor opinii diferite în interiorul partidului despre cum ar trebui realizat acest lucru.

„Se pare că a existat o dispută între aripa stângă a partidului și cei care promovează așa-numita agendă a abundenței. Ascultați, lucrurile astea nu se exclud reciproc. Vreți să le oferiți oamenilor o viață mai bună? Atunci trebuie să găsiți cum să faceți asta”, a declarat el. „Nu-mi pasă cât de mult iubești clasa muncitoare. Dacă oamenii nu-și permit o casă pentru că toate reglementările din statul tău fac imposibilă construcția și pentru că zonele rezidențiale nu permit clădiri multifamiliale din cauza mentalității ‘nu în curtea mea’ (NIMBY), atunci ideologia ta nu contează. Nu se poate construi nimic. Asta e tot ce contează.”

Obama a vorbit public doar ocazional de la revenirea la putere a lui Trump în ianuarie. El a criticat politica tarifară a președintelui și a avertizat că administrația de la Casa Albă încalcă drepturile cetățenilor americani. Luna trecută, Obama a avertizat că țara este „periculos de aproape” de un regim mai autoritar.

La evenimentul de vineri, care a avut loc fără presă, fostul președinte a declarat că nu este „surprins de ceea ce a făcut Trump” și nici că „nu mai există limite în Partidul Republican”. El a reiterat apelurile către instituții – inclusiv firme de avocatură și universități – să se opună tacticilor de intimidare ale administrației Trump.

„Ceea ce ni se cere este să facem un efort pentru a susține ceea ce credem că este corect. Și să fim dispuși să ieșim puțin din zona de confort pentru a ne apăra valorile. Pentru a apăra țara. Și pentru a apăra lumea pe care vrem să o lăsăm copiilor și nepoților noștri” a spus el. „Și dacă toți facem asta, dacă ne facem treaba în următorul an și jumătate, atunci cred că vom recâștiga avântul și ne vom poziționa pentru a readuce această țară în direcția corectă.”

