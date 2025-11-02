Live TV

Bărbaţii arestaţi pentru atacul din trenul care mergea spre Londra sunt britanici. Poliția: „Nimic nu sugerează o motivaţie teroristă”

Data publicării:
urmari atac tren marea britanie
Foto: Reuters

Cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu înjunghierea a 9 persoane, sâmbătă seara, într-un tren care se îndrepta spre Londra sunt cetăţeni britanici şi „nimic nu sugerează că a fost vorba despre un incident terorist”, a declarat duminică John Loveless, superintendentul Poliţiei Transporturilor britanice, într-o conferinţă de presă, relatează agențiile internaționale de presă.

„Poliţia antiteroristă a sprijinit iniţial ancheta noastră. Cu toate acestea, în acest stadiu, nu există nimic care să sugereze că este vorba de un incident terorist”, a spus Loveless, potrivit Agerpres.

Cei doi bărbaţi, ambii născuţi în Regatul Unit - un bărbat de culoare în vârstă de 32 şi un bărbat cu descendenţă jamaicană în vârstă de 35 de ani -, sunt în prezent interogaţi pentru a clarifica faptele.

Cei doi sunt arestaţi sub suspiciunea de tentativă de omor.

Loveless a declarat presei că, dintre cele nouă persoane care au fost tratate sâmbătă pentru răni care le puneau viaţa în pericol, patru au fost externate din spital, iar două se află în continuare în stare gravă.

Nouă oameni au ajuns la spital după o serie de atacuri cu cuţitul comise sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei,atacul fiind calificat de prim-ministrul Keir Starmer drept un „incident îngrozitor”. La rândul său, regele Charles al III-lea s-a declarat „absolut îngrozit şi şocat”.

Editor : M.B.

