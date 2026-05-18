„Bărbații toxici” Trump, Putin și Netanyahu sunt de vină pentru războaie, afirmă celebrul actor Javier Bardem

Superstarul spaniol Javier Bardem, care se bucură de recenzii entuziaste pentru cel mai recent rol al său, a criticat duminică „masculinitatea toxică” a lui Donald Trump, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, pe care a numit-o responsabilă pentru războaiele pe care aceștia le-au declanșat, scrie France24.

Bardem interpretează rolul unui regizor autoritar, cu un temperament exploziv, în filmul „The Beloved” al lui Rodrigo Sorogoyen, care a avut premiera sâmbătă la Festivalul de Film de la Cannes, fiind întâmpinat cu laude din partea criticilor.

Despre violența împotriva femeilor

Actorul a vorbit mai întâi despre violența împotriva femeilor din Spania, țara sa natală, pe care a descris-o drept „foarte machistă”. „Am 57 de ani și vin dintr-o țară foarte machistă, numită Spania, unde există o medie de două femei ucise lunar de foștii soți sau foștii iubiți, ceea ce este oribil”, a spus Javier Bardem.

Actorul a atras atenția că astfel de tragedii au ajuns să fie privite ca parte a normalității, deși, spune el, societatea ar trebui să reacționeze mult mai ferm.

„Atât de multe femei sunt ucise, este incredibil. Și am ajuns cumva să normalizăm asta. E ca și cum: ei bine, da, este oribil. Adică, suntem nebuni?”, a declarat Bardem.

El a explicat că violența pornește din ideea greșită a unor bărbați că femeile le aparțin. „Ucidem femei pentru că unii bărbați cred că le dețin, că le posedă”, a spus actorul.

Javier Bardem a extins apoi critica și asupra unor lideri politici internaționali.

„Această problemă se aplică și domnilor Trump, Putin și Netanyahu”, a spus Bardem, referindu-se la liderii SUA, Rusiei și Israelului.

Actorul a descris comportamentul acestora ca fiind o formă de „masculinitate toxică” transpusă în politică și război.

„Omul cu (p…) mare care spune: (s…) mea e mai mare decât a ta și o să te bombardez până la distrugere. Este un comportament masculin toxic care provoacă mii de morți. Deci, da, trebuie să vorbim despre asta”, a declarat Javier Bardem.

S-a pronunțat împotriva războiului Israelului din Gaza

Bardem a fost unul dintre cei mai vocali actori de film care s-au pronunțat împotriva războiului Israelului din Gaza începând din 2023, declanșat de un atac mortal fără precedent al teroriștilor Hamas în Israel în acel an. Campania israeliană a devastat teritoriul palestinian și a ucis peste 72.000 de persoane, dintre care mai mult de jumătate femei și copii, potrivit ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas.

Un „genocid” este „încă în curs de desfășurare”, a declarat Bardem.

„Este un fapt. Poți încerca să-l justifici, să-l explici, dar este un fapt. Dacă îl justifici prin tăcerea sau sprijinul tău, ești pro-genocid.”

Israelul neagă genocidul. Asaltul și invazia sa asupra Fâșiei Gaza au avut loc după ce Hamas a organizat cel mai grav atac asupra sa din istorie, în care 1.221 de persoane au fost ucise, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele israeliene.

Sâmbătă, într-un interviu acordat AFP, Bardem a declarat că „primește mai multe oferte de muncă ca niciodată”, în ciuda campaniei sale publice împotriva războiului Israelului în Gaza, lucru pe care l-a atribuit „schimbării narativului” în jurul conflictului.

Alte personalități din lumea cinematografiei, printre care și aclamata actriță Susan Sarandon, s-au plâns anterior că le-au dispărut ofertele de muncă după ce au făcut declarații publice și au decis să semneze petiții prin care denunțau acțiunile Israelului în Gaza și în Cisiordania ocupată.

Editor : M.C