Live TV

„Bărbații toxici” Trump, Putin și Netanyahu sunt de vină pentru războaie, afirmă celebrul actor Javier Bardem

Data publicării:
79Ă¨me Festival International du Film de Cannes. â€¨Photocall du film El Ser Querido. BOHLEN
Actorul Javier Bardem. Foto: Profimedia
Din articol
Despre violența împotriva femeilor S-a pronunțat împotriva războiului Israelului din Gaza

Superstarul spaniol Javier Bardem, care se bucură de recenzii entuziaste pentru cel mai recent rol al său, a criticat duminică „masculinitatea toxică” a lui Donald Trump, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, pe care a numit-o responsabilă pentru războaiele pe care aceștia le-au declanșat, scrie France24.

Bardem interpretează rolul unui regizor autoritar, cu un temperament exploziv, în filmul „The Beloved” al lui Rodrigo Sorogoyen, care a avut premiera sâmbătă la Festivalul de Film de la Cannes, fiind întâmpinat cu laude din partea criticilor.

Despre violența împotriva femeilor

Actorul a vorbit mai întâi despre violența împotriva femeilor din Spania, țara sa natală, pe care a descris-o drept „foarte machistă”. „Am 57 de ani și vin dintr-o țară foarte machistă, numită Spania, unde există o medie de două femei ucise lunar de foștii soți sau foștii iubiți, ceea ce este oribil”, a spus Javier Bardem.

Actorul a atras atenția că astfel de tragedii au ajuns să fie privite ca parte a normalității, deși, spune el, societatea ar trebui să reacționeze mult mai ferm.

„Atât de multe femei sunt ucise, este incredibil. Și am ajuns cumva să normalizăm asta. E ca și cum: ei bine, da, este oribil. Adică, suntem nebuni?”, a declarat Bardem.

El a explicat că violența pornește din ideea greșită a unor bărbați că femeile le aparțin. „Ucidem femei pentru că unii bărbați cred că le dețin, că le posedă”, a spus actorul.

Javier Bardem a extins apoi critica și asupra unor lideri politici internaționali.

„Această problemă se aplică și domnilor Trump, Putin și Netanyahu”, a spus Bardem, referindu-se la liderii SUA, Rusiei și Israelului.

Actorul a descris comportamentul acestora ca fiind o formă de „masculinitate toxică” transpusă în politică și război.

„Omul cu (p…) mare care spune: (s…) mea e mai mare decât a ta și o să te bombardez până la distrugere. Este un comportament masculin toxic care provoacă mii de morți. Deci, da, trebuie să vorbim despre asta”, a declarat Javier Bardem.

S-a pronunțat împotriva războiului Israelului din Gaza

Bardem a fost unul dintre cei mai vocali actori de film care s-au pronunțat împotriva războiului Israelului din Gaza începând din 2023, declanșat de un atac mortal fără precedent al teroriștilor Hamas în Israel în acel an. Campania israeliană a devastat teritoriul palestinian și a ucis peste 72.000 de persoane, dintre care mai mult de jumătate femei și copii, potrivit ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas.

Un „genocid” este „încă în curs de desfășurare”, a declarat Bardem.

„Este un fapt. Poți încerca să-l justifici, să-l explici, dar este un fapt. Dacă îl justifici prin tăcerea sau sprijinul tău, ești pro-genocid.”

Israelul neagă genocidul. Asaltul și invazia sa asupra Fâșiei Gaza au avut loc după ce Hamas a organizat cel mai grav atac asupra sa din istorie, în care 1.221 de persoane au fost ucise, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele israeliene.

Sâmbătă, într-un interviu acordat AFP, Bardem a declarat că „primește mai multe oferte de muncă ca niciodată”, în ciuda campaniei sale publice împotriva războiului Israelului în Gaza, lucru pe care l-a atribuit „schimbării narativului” în jurul conflictului.

Alte personalități din lumea cinematografiei, printre care și aclamata actriță Susan Sarandon, s-au plâns anterior că le-au dispărut ofertele de muncă după ce au făcut declarații publice și au decis să semneze petiții prin care denunțau acțiunile Israelului în Gaza și în Cisiordania ocupată.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Austria Eurovision Song Contest
3
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
4
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steaguri ale sua si iranului
Iranul susține că a răspuns la o nouă propunere americană privind încheierea războiului. Anunțul venit de la Teheran
US President Trump departs the White House for Kirk funeral in Arizona
După sala de bal, Donald Trump are în vedere un nou proiect: construirea unui heliport la Casa Albă
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
Șeful unui serviciu de informații spune că Rusia nu va renunța la obiectivul de a subjuga Ucraina: „Nu este momentul să ezităm”
'Elvis' premiere, 75th Cannes Film Festival, France - 25 May 2022
Shakira scapă de acuzațiile de fraudă fiscală din Spania: câte zeci de milioane de euro trebuie să-i returneze Fiscul
emisar sua groenlanda
Emisarul lui Trump pentru Groenlanda a aterizat la Nuuk. Care este miza vizitei
Recomandările redacţiei
diana sosoaca nicusor dan
Nicușor Dan a discutat șapte ore cu partidele despre viitorul Guvern...
Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Liderul senatorilor UDMR: „Nu cred că săptămâna asta vom avea guvern...
Emil Boc.
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil...
vlad turcanu fb
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia...
Ultimele știri
Anamaria Gavrilă, după discuțiile cu Nicușor Dan: POT va susţine orice formulă pro-occidentală de guvernare
Una dintre puținele țări din UE care mai cumpăra gaz de la Gazprom renunță la contractul cu Rusia
Șoșoacă spune că i-a cerut demisia președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de la Cotroceni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Cântăreața, în tricoul ”coșmarului” lui...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Postarea lui Mirel Rădoi i-a şocat pe Adi Ilie, Şumudică şi Mitran: “E ca şi cum se mărită o fostă de-a ta şi...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...