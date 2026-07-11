Bărbatul arestat în ancheta privind uciderea fostei deputate britanice Ann Widdecombe a fost eliberat

Bărbatul în vârstă de 26 de ani suspectat de uciderea fostei deputate Ann Widdecombe a fost eliberat din arest sâmbătă şi nu mai face parte din anchetă, a anunţat sâmbătă poliţia britanică.

„Prioritatea noastră rămâne identificarea celor responsabili şi examinarea temeinică a tuturor probelor disponibile”, a declarat adjunctul Matt Longman, într-un comunicat emis de poliţia din Devon şi Cornwall, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Ancheta noastră privind crima este în stadii incipiente, dar avansează într-un ritm semnificativ. Desfăşurăm toate resursele necesare pentru a afla ce s-a întâmplat exact”, a adăugat el.

Poliţia britanică a anunţat vineri seară arestarea unui bărbat în vârstă de 26 de ani suspectat de uciderea fostei politiciene.

Poliţiştii au declarat anterior că au fost chemaţi la adresa lui Ann Widdecombe joi în jurul prânzului, unde aceasta a fost găsită decedată, cu urme de răni grave.

Ann Widdecombe (78 de ani) a fost deputată conservatoare între 1987 şi 2010 şi a deţinut diferite funcţii în guvernul condus de fostul premier John Major. Mai recent a fost purtătoare de cuvânt pe probleme de imigraţie şi justiţie a partidului Reform UK al lui Nigerl Farage.

După anunţul despre moartea ei, Ann Widdecombe a primit omagii din întreg spectrul politic din Marea Britanie, inclusiv din partea prim-ministrului Keir Starmer.

Editor : M.B.