Bărbatul care a forțat 8 români să muncească în condiții groaznice la o spălătorie auto din Londra a ajuns la închisoare

spalatorie auto
Români chinuiți într-o spălătorie auto din Anglia FOTO: Getty Images

Opt români forțați să muncească în condiții groaznice la o spălătorie auto din Londra au obținut dreptate. Bărbatul care i-a bătut și înfometat luni întregi a fost condamnat de Curtea Coroanei la opt ani de închisoare. Povestea lor a șocat comunitatea dintr-un cartier de la marginea Londrei.

Traficantul, un cetățean irakian care avea o spălătorie auto la periferia Londrei, i-a abordat pe cei șapte români și un adolescent de 15 ani pe o rețea socială. Le-a promis un loc de muncă bine plătit, cu 65 de lire sterline pe zi pentru bărbați și 45 de lire sterline pentru femei.

Numai că în momentul în care aceștia au ajuns în Marea Britanie, totul s-a dovedit a fi o mare minciună. Traficantul le-a luat documentele, i-a obligat să doarmă cu toții în aceeași cameră și să muncească de dimineață până seara, fără să le dea niciun ban.

Unul dintre ei a reușit să scape, a mers la poliție, iar autoritățile londoneze i-au eliberat pe cei opt români. Traficantul a fost condamnat la 8 ani și șase luni de închisoare pentru sclavie modernă.

Victimele s-au întors în România, unde au primit consiliere psihologică.

