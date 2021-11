Bărbatul care a spus că a stat în comă 35 de ani recunoaște că a inventat totul. „Aș vrea să fi fost în comă”

Manel Monteagudo, bărbatul care a atras atenția întregii lumi săptămâna aceasta, după ce a povestit că s-a trezit dintr-o comă care a durat 35 de ani, a recunoscut că a mințit. Adevărul a ieșit la iveală după ce mai mulți reporteri au pus cap la cap informațiile și unele dintre ele erau contradictorii.

Hotărâți să afle care este realitatea, jurnaliștii au mers la el acasă. La vederea lor, bărbatul i-a agresat și a mărturisit că nu a fost niciodată în comă.

Până la urmă, bărbatul și-a cerut scuze pentru cele întâmplate.

„Ar fi trebuit să mă opresc înainte ca lucrurile să scape de sub control. Îmi asum toată vinovăția”, a spus el la un post de televiziune din Spania, potrivit Marca.com.

Singura parte adevărată din poveste este că într-adevăr, a suferit un accident acum cu 35 de ani, în urma căruia a rămas cu sechele.

„Nu am fost niciodată în comă. Este adevărat că am cazut de la șase metri înălțime și am fost internat în spital,” a spus el.

Monteagudo le-a povestit jurnaliștilor că are încă probleme după accident.

„Ce s-a întâmplat cu adevărat? Din cauza accidentului, în fiecare zi, timp de 35 de ani, am leșinat de 14-16 ori pe pe zi. Aș vrea, și o spun din toată inima, să fi fost în comă. Așa nu i-aș fi dat atâtea bătăi de cap soției mele,” a spus el.

