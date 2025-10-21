Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost condamnat pentru terorism. Pedeapsa primită

Marți, un tribunal slovac a decis că bărbatul care l-a împușcat și rănit pe premierul Robert Fico anul trecut este vinovat de terorism și l-a condamnat la 21 de ani de închisoare.

Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, a tras cinci focuri de armă asupra lui Fico de la o distanță de puțin peste un metru, în timp ce premierul saluta oamenii în orașul Handlova, din centrul Slovaciei, în mai 2024, transmite reuters.

Verdictul Curții Penale Specializate din orașul Banska Bystrica încheie un proces care a început în iulie și a cărui principală întrebare era dacă Cintula, care a recunoscut că l-a împușcat pe Fico, era vinovat de terorism sau de infracțiuni mai puțin grave, precum omor sau atac.

Fico, în vârstă de 61 de ani, a fost lovit de patru ori și a suferit răni grave la abdomen, precum și leziuni la șold, mână și picior. El a făcut prima sa apariție publică în iulie anul trecut, la câteva luni după atac, și s-a întors la muncă la scurt timp după aceea.

Diviziuni în societate

Cintula a compărut în fața instanței îmbrăcat într-o cămașă albastră și un hanorac negru cu glugă, însoțit de gardieni înarmați cu arme automate. El a declarat că a vrut să-l rănească pe Fico, dar nu să-l omoare, deoarece dorea să-l împiedice să-și continue politicile care, în opinia sa, dăunează libertății și culturii slovace.

Cintula a declarat reporterilor, la ieșirea din instanță marți, că va face „cu siguranță” apel împotriva verdictului. „A fost nedrept”, a spus el.

Împușcăturile au scos la iveală diviziuni profunde în societatea slovacă și animozitatea dintre populistul Fico și opoziție. Fico, care deține puterea de 11 ani, în trei mandate, din 2006, a acuzat opoziția, în mare parte liberală și pro-UE, că a favorizat un climat de furie care a dus la împușcături.

Opoziția îl acuză pe Fico că a erodat standardele democratice, libertatea presei și că a acoperit corupția.

Judecătorul Igor Kralik a citat motivele invocate de Cintula pentru atac atunci când a citit justificarea sa pentru acuzația de terorism.

„Instanța consideră dovedit faptul că inculpatul nu a atacat un cetățean, ci în mod specific pe prim-ministru”, a spus Kralik.

Pedeapsa a fost mai mică decât pedeapsa maximă, care este închisoarea pe viață.

Avocatul apărării lui Cintula, pensionar și fost miner, pietrar, scriitor și activist public, a susținut că nu orice atac asupra unui oficial este terorism. Acesta a solicitat o pedeapsă mai mică pentru un atac asupra unui oficial public.

Fico, un prieten fidel al Moscovei

David Lindtner, avocatul lui Fico, a declarat că este clar că inculpatul „nu era un pensionar, ci un terorist” care dorea să creeze un precedent potrivit căruia „confruntările politice trebuie rezolvate prin mijloace violente”.

Fico a revenit la putere în 2023 și a pus capăt asistenței militare acordate Ucrainei de către stat, a căutat relații mai bune cu Moscova, a reformat radiodifuziunea publică și a introdus câteva coduri penale noi – schimbări care, potrivit criticilor, afectează democrația.

Cintula a declarat că s-a opus politicilor prim-ministrului privind Ucraina, mass-media și cultura și, în cadrul procesului său, a descris atacul ca fiind „un strigăt împotriva fricii care paralizează societatea”.

Fico, care suferă de probleme de sănătate legate de împușcături, a declarat că l-a iertat pe Cintula.

