Baschetbalista americană arestată în Rusia pentru contrabandă cu droguri a pledat vinovată

Starul baschetului feminin din SUA și, totodată, una dintre cele mai bune jucătoare de baschet din lume, Brittney Griner, reținută și judecată în Rusia pentru contrabandă cu droguri, a pledat vinovată joi, relatează Reuters.

„Doresc să pledez vinovată pentru toate acuzațiile”, a declarat ea în fața instanței, adăugând că nu a avut „nicio intenție de a încălca legea rusă”. „Aș dori să-mi depun mărturia mai târziu. Am nevoie de timp să mă pregătesc”, a mai spus ea, potrivit unui jurnalist Reuters aflat în sala de judecată.

Următoarea ședință de judecată a fost programată pentru 14 iulie.

Griner a fost arestată pe data de 17 februarie, la câteva zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, chiar când urma să se urce în avionul cu care zbura de la Moscova înapoi în America.

Poliția din Rusia a spus că Griner avea la ea cartușe pentru țigara elctronică care conțineau ulei de canabis, o infacțiune pentru care Griner ar putea rămâne după gratii până la 10 ani.

Baschetbalista a compus o scrisoare din închisoarea din Rusia în care i se adresează direct președintelui american Joe Biden pentru a o ajuta să se întoarcă acasă. Scrisorea a fost trimisă cu ocazia Zilei Independenței în SUA.

„Înțeleg că ai multe de făcut, dar te rog să nu uiți de mine și de ceilalți deținuți americani. Te rog să faci tot ce poți ca să ne aduci acasă. Am votat pentru prima oară în 2020 și te-am votat pe tine. Am încredere în tine. Mai am foarte mult bine pe care pot să îl fac cu libertatea pe care tu poți să ajuți să-mi fie restituită”, a scris Griner în scrisoare.

