Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru mai multe infracţiuni. Fostul dictator se află în exil la Moscova

Un tribunal sirian l-a condamnat, marţi, în contumacie pe fostul dictator sirian Bashar al-Assad, răsturnat de la putere în decembrie 2024 şi exilat la Moscova, la pedeapsa cu moartea pentru mai multe infracţiuni, între care crime împotriva umanităţii, într-o primă sancţionare publică a liderului politic care a condus Siria cu mână de fier timp de mai bine de două decenii.

Judecătorul Fakhr al-Din al-Uryan, de la Tribunalul Penal nr. 4 din Damasc, a citit sentinţa, în care alţi opt oameni au fost condamnaţi la moarte, printre care şi fratele lui Al-Assad, Maher al-Assad, şi vărul său Atef Najib, singurul prezent la audiere, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Contribuţia criminalului Bashar al-Assad la crime a fost în calitate de principal responsabil în luarea deciziilor, care a mobilizat instituţiile statului pentru a le comite”, a declarat judecătorul.

Prin urmare, instanţa l-a găsit pe Bashar al-Assad vinovat de „infracţiunea gravă de ucidere premeditată şi intenţionată a mai mult de o persoană şi a unor copii, precum şi de infracţiunea gravă de tortură şi detenţie arbitrară şi de comitere de crime împotriva umanităţii”.

Această hotărâre s-a produs în timpul audierii lui Atef Najib, fostul şef al filialei de Securitate Politică din Deraa, sudul Siriei, unde au început revoltele populare în 2011 şi care au escaladat într-un război care a durat 14 ani.

„Anchetele şi mărturiile martorilor au demonstrat implicarea inculpatului Atef Najib în interogarea mai multor deţinuţi după începerea protestelor din Deraa”, a declarat Al Uryan, adăugând că filiala de Securitate Politică condusă de Najib, „împreună cu alte filiale de securitate, au luat cu asalt Moscheea Omari din Deraa”.

„Crime împotriva umanităţii”

În martie 2011, Moscheea Omari a devenit principalul punct de întâlnire şi centrul simbolic al primelor proteste antiguvernamentale care au declanşat revolta naţională siriană.

Forţele de securitate au atacat violent moscheea în mai multe rânduri, ucigând zeci de protestatari.

Judecătorul a declarat că aceste acte atribuite lui Najib, „conform anchetelor şi mărturiilor martorilor, constituie crime împotriva umanităţii” şi a pronunţat pedeapsa cu moartea.

Najib este considerat vinovat de declanşarea revoltei populare din Siria după ce a ordonat arestarea şi torturarea copiilor care au pictat graffiti antiguvernamentale pe peretele unei şcoli.

După începerea protestelor, Najib a fost trimis la Idlib (nordul Siriei); apoi, de la jumătatea anului 2011, s-a ascuns şi în acelaşi an a fost sancţionat de Statele Unite şi Uniunea Europeană. A fost capturat într-un raid de securitate în Latakia, pe 31 ianuarie 2025.

Un proces istoric pentru Siria

Pe lângă Bashar al-Assad, Maher al-Assad şi Atef Najib, judecătorul a condamnat la moarte şi alţi şase fugari menţionaţi în caz, pentru infracţiunea de „omor premeditat şi intenţionat şi tortură soldată cu moartea”.

La audiere au participat procurorul general, Hasan al-Turbeh, şeful Comisiei pentru Justiţie de Tranziţie, Abdulbaset Abdullatif, şi alţi membri ai comisiei, reprezentanţi ai organizaţiilor juridice şi umanitare internaţionale şi rude ale victimelor.

Procesul, primul din perioada de judecată de tranziţie din Siria şi prima urmărire penală publică a unui fost înalt oficial de securitate pentru represiunea din 2011, a început pe 26 aprilie la Damasc, iar de atunci au avut loc nouă înfăţişări.

Al-Assad, născut în 1965, a devenit preşedinte în 2000, după moartea tatălui său, Hafez. El a menţinut conducerea familiei şi dominaţia sectei alawite din care face parte familia Al-Assad în ţara cu majoritate musulmană sunnită, precum şi statutul Siriei de „aliat iranian” ostil Israelului şi SUA, aminteşte Reuters.

Editor : C.S.