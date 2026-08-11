Live TV

Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru mai multe infracţiuni. Fostul dictator se află în exil la Moscova

Data actualizării: Data publicării:
Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Crime împotriva umanităţii” Un proces istoric pentru Siria

Un tribunal sirian l-a condamnat, marţi, în contumacie pe fostul dictator sirian Bashar al-Assad, răsturnat de la putere în decembrie 2024 şi exilat la Moscova, la pedeapsa cu moartea pentru mai multe infracţiuni, între care crime împotriva umanităţii, într-o primă sancţionare publică a liderului politic care a condus Siria cu mână de fier timp de mai bine de două decenii.

Judecătorul Fakhr al-Din al-Uryan, de la Tribunalul Penal nr. 4 din Damasc, a citit sentinţa, în care alţi opt oameni au fost condamnaţi la moarte, printre care şi fratele lui Al-Assad, Maher al-Assad, şi vărul său Atef Najib, singurul prezent la audiere, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Contribuţia criminalului Bashar al-Assad la crime a fost în calitate de principal responsabil în luarea deciziilor, care a mobilizat instituţiile statului pentru a le comite”, a declarat judecătorul.

Prin urmare, instanţa l-a găsit pe Bashar al-Assad vinovat de „infracţiunea gravă de ucidere premeditată şi intenţionată a mai mult de o persoană şi a unor copii, precum şi de infracţiunea gravă de tortură şi detenţie arbitrară şi de comitere de crime împotriva umanităţii”.

Această hotărâre s-a produs în timpul audierii lui Atef Najib, fostul şef al filialei de Securitate Politică din Deraa, sudul Siriei, unde au început revoltele populare în 2011 şi care au escaladat într-un război care a durat 14 ani.

„Anchetele şi mărturiile martorilor au demonstrat implicarea inculpatului Atef Najib în interogarea mai multor deţinuţi după începerea protestelor din Deraa”, a declarat Al Uryan, adăugând că filiala de Securitate Politică condusă de Najib, „împreună cu alte filiale de securitate, au luat cu asalt Moscheea Omari din Deraa”.

„Crime împotriva umanităţii”

În martie 2011, Moscheea Omari a devenit principalul punct de întâlnire şi centrul simbolic al primelor proteste antiguvernamentale care au declanşat revolta naţională siriană.

Forţele de securitate au atacat violent moscheea în mai multe rânduri, ucigând zeci de protestatari.

Judecătorul a declarat că aceste acte atribuite lui Najib, „conform anchetelor şi mărturiilor martorilor, constituie crime împotriva umanităţii” şi a pronunţat pedeapsa cu moartea.

Najib este considerat vinovat de declanşarea revoltei populare din Siria după ce a ordonat arestarea şi torturarea copiilor care au pictat graffiti antiguvernamentale pe peretele unei şcoli.

După începerea protestelor, Najib a fost trimis la Idlib (nordul Siriei); apoi, de la jumătatea anului 2011, s-a ascuns şi în acelaşi an a fost sancţionat de Statele Unite şi Uniunea Europeană. A fost capturat într-un raid de securitate în Latakia, pe 31 ianuarie 2025.

Un proces istoric pentru Siria

Pe lângă Bashar al-Assad, Maher al-Assad şi Atef Najib, judecătorul a condamnat la moarte şi alţi şase fugari menţionaţi în caz, pentru infracţiunea de „omor premeditat şi intenţionat şi tortură soldată cu moartea”.

La audiere au participat procurorul general, Hasan al-Turbeh, şeful Comisiei pentru Justiţie de Tranziţie, Abdulbaset Abdullatif, şi alţi membri ai comisiei, reprezentanţi ai organizaţiilor juridice şi umanitare internaţionale şi rude ale victimelor.

Procesul, primul din perioada de judecată de tranziţie din Siria şi prima urmărire penală publică a unui fost înalt oficial de securitate pentru represiunea din 2011, a început pe 26 aprilie la Damasc, iar de atunci au avut loc nouă înfăţişări.

Al-Assad, născut în 1965, a devenit preşedinte în 2000, după moartea tatălui său, Hafez. El a menţinut conducerea familiei şi dominaţia sectei alawite din care face parte familia Al-Assad în ţara cu majoritate musulmană sunnită, precum şi statutul Siriei de „aliat iranian” ostil Israelului şi SUA, aminteşte Reuters.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
2
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
dejeanul
3
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
5
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Digi Sport
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian foreign passport in the hands of a man with canceled on it
Una dintre ultimele țări din Europa în care rușii mai pot intra fără vize își va reconsidera decizia. Motivele oficialilor
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat România din cauza achiziției Portului Giurgiulești din R. Moldova
Paul Biya
Cel mai bătrân președinte din lume, la putere din 1982, a „dispărut” în Europa de mai bine de două luni de zile
Rumen Radev
Premierul bulgar Rumen Radev, lăudat de Moscova pentru retorica mai moderată faţă de Rusia. „A căpătat elemente raţionale”
tartus siria rusia
Ce se întâmplă cu bazele militare ale Rusiei din Siria după căderea lui Bashar al-Assad. Decizie după 18 luni de negocieri
Recomandările redacţiei
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o...
ministerul finanțelor
România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind...
Andras Baka, noul președinte al Ungariei, ales prin vot secret în Parlament
Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot...
Ultimele știri
De ce plătesc companiile zeci de mii de dolari pentru a vedea cu prioritate postările lui Trump pe Truth Social
Cel puțin trei morți după un atac al grupării Houthi asupra unei nave comerciale, în Marea Roșie
Chinezii construiesc o fabrică auto lângă o bază navală-cheie din Spania. Ministerul Apărării se teme de un potențial spionaj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
Adevărul
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată