Live TV

Video Bătaie cu pumni în Senatul Mexicului, în timpul imnului. Momentul în care liderul opoziției se năpustește asupra președintelui camerei

Data publicării:
Screenshot 2025-08-28 111045
Bătaie în Senatul Mexicului: momentul în care liderul opoziției, Alejandro «Alito» Moreno, îl lovește pe președintele camerei, Gerardo Fernández Noroña, în timpul imnului național. Foto: captură video/ Latinus/ X

Senatul Mexicului a erupt miercuri în violențe, după ce liderul opoziției Alejandro „Alito” Moreno l-a agresat pe președintele camerei, Gerardo Fernandez Norona. Incidentul, marcat de pumni, îmbrânceli și strigăte, a avut loc chiar la finalul ședinței, în timpul intonării imnului național.

Alejandro Moreno, liderul Partidului Revoluțional Instituțional (PRI), s-a apropiat furios de tribună și l-a acuzat pe președintele Senatului, Gerardo Fernández Noroña, că nu i-a acordat cuvântul. L-a împins, l-a lovit în repetate rânduri și a pus la pământ un bărbat care a încercat să intervină.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Confruntarea fizică vine după un schimb de replici aprinse dintre cei doi senatori, informează Reuters.

Moreno l-a denunțat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru presupuse legături cu cartelurile mexicane și a insinuat că partidul de guvernământ Morena ar fi implicat în activități ilegale.

Noroña a respins acuzațiile.

Dezbaterea s-a intensificat atunci când majoritatea proguvernamentală a acuzat PRI și Partidul Acțiunii Naționale (PAN) că ar fi cerut o intervenție militară a Statelor Unite împotriva cartelurilor. Opoziția a negat aceste acuzații, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Tensiunile au fost alimentate de un interviu acordat postului american Fox News de senatoarea conservatoare Lilly Téllez, care a vorbit despre infiltrarea cartelurilor în guvernul mexican.

În paralel, presa americană a relatat că președintele Donald Trump a autorizat forțele armate ale SUA să acționeze împotriva cartelurilor latino-americane desemnate drept „organizații teroriste mondiale”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avion Iak-52
1
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
Drona
4
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Digi Sport
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Curtea Constituțională a României
Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
Ultimele știri
JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri
Cenzură pe străzile Crimeei: muzicienii, opriți de ruși să cânte melodiile „agenților străini”
Pacientă din Iași, jefuită în timp ce se afla pe masa de operație. Hoțul a intrat în salonul de spital și s-a dat drept fiul său
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
plenul senatului
Senatul se reuneşte în sesiune extraordinară pentru a lua act de o ordonanţă de urgenţă
masini si oameni care se bat in strada la braila
Bătaie cu săbii și topoare în trafic, în Brăila: polițiștii îi caută pe agresori. Scenele șocante au fost filmate de martori
militari mexic
Şase capete tăiate au fost găsite pe o şosea din Mexic. Un mesaj de avertizare scris pe o pătură, descoperit la locul faptei
plenul senatului
Sesiune extraordinară la Senat. Parlamentarii dezbat un proiect privind pensiile magistraţilor
senat 2
Senatul se întrunește miercuri în sesiune extraordinară. În dezbatere un proiect privind pensiile magistraţilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce planuri are Elizabeth Hurley cu averea sa. Fiul actriței ar putea rămâne fără moștenire: „Viața e pentru a...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
După CASS la pensie, o nouă lovitură. Care români nu mai sunt coasigurați de săptămâna viitoare?
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie