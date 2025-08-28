Senatul Mexicului a erupt miercuri în violențe, după ce liderul opoziției Alejandro „Alito” Moreno l-a agresat pe președintele camerei, Gerardo Fernandez Norona. Incidentul, marcat de pumni, îmbrânceli și strigăte, a avut loc chiar la finalul ședinței, în timpul intonării imnului național.

Alejandro Moreno, liderul Partidului Revoluțional Instituțional (PRI), s-a apropiat furios de tribună și l-a acuzat pe președintele Senatului, Gerardo Fernández Noroña, că nu i-a acordat cuvântul. L-a împins, l-a lovit în repetate rânduri și a pus la pământ un bărbat care a încercat să intervină.

Confruntarea fizică vine după un schimb de replici aprinse dintre cei doi senatori, informează Reuters.

Moreno l-a denunțat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru presupuse legături cu cartelurile mexicane și a insinuat că partidul de guvernământ Morena ar fi implicat în activități ilegale.

Noroña a respins acuzațiile.

Dezbaterea s-a intensificat atunci când majoritatea proguvernamentală a acuzat PRI și Partidul Acțiunii Naționale (PAN) că ar fi cerut o intervenție militară a Statelor Unite împotriva cartelurilor. Opoziția a negat aceste acuzații, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Tensiunile au fost alimentate de un interviu acordat postului american Fox News de senatoarea conservatoare Lilly Téllez, care a vorbit despre infiltrarea cartelurilor în guvernul mexican.

În paralel, presa americană a relatat că președintele Donald Trump a autorizat forțele armate ale SUA să acționeze împotriva cartelurilor latino-americane desemnate drept „organizații teroriste mondiale”.

Editor : Ș.A.