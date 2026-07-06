Bătălia care va determina deznodământul războiului din Ucraina. Zelenski: „Trump vrea să fie acolo unde se înregistrează succese”

Volodimir Zelenski a afirmat că faza decisivă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei s-a mutat de pe uscat și mare în spațiul aerian, susținând că „bătălia din cer” va determina deznodământul conflictului. Într-un interviu acordat luni Financial Times, la câteva ore după un atac rus de amploare asupra Kievului, președintele ucrainean a declarat că țara sa reușise deja să împiedice victoria Rusiei pe câmpul de luptă și că a alungat flota rusă din mare parte a zonei vestice a Mării Negre, spațiul aerian rămânând astfel teatrul de operațiuni decisiv.

„Astăzi cred că victoria în acest război va aparține celui care este mai inteligent”, a declarat liderul de la Kiev. „Dacă oprești inamicul pe câmpul de luptă, dacă oprești războiul pe uscat și dacă îi interzici dominația pe mare — așa cum am făcut noi cu dronele noastre navale, alungând flota rusă — atunci următorul câmp de luptă va fi cerul”.

„Și, sincer să fiu, în această competiție contează mult mai puțin cine are teritoriul mai mare”, a spus el, subliniind avantajele Rusiei în ceea ce privește geografia și efectivele militare. „Ne-am orientat către domeniul aerian. Iar în aer, suntem deja competitivi”.

Zelenski a declarat că președintele SUA, Donald Trump, i-a spus sâmbătă, în cadrul unei convorbiri telefonice, că Ucraina „se descurcă foarte bine” cu campania sa de atacuri cu drone de lungă distanță. Întrebat dacă acest lucru este suficient pentru a-l aduce pe Trump ferm de partea Ucrainei, liderul ucrainean a spus că are impresia că liderul american privește războiul dintr-o perspectivă nouă.

„Președintele Trump vrea să fie acolo unde se înregistrează succese”, a spus Zelenski. „Acest lucru ține de multe aspecte — nu doar de personalitatea sa, ci și de alegerile care se apropie, de statutul său și de convingerea sa cu privire la modul în care acest război poate fi încheiat”.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat luni reporterilor din Washington că „ne apropiem mult mai mult decât își dau seama oamenii” de sfârșitul războiului. „Președintele [Vladimir] Putin vrea ca acesta să se încheie. Vă spun asta cu toată convingerea”, a afirmat el. „Iar președintele Zelenski chiar vrea ca războiul să se încheie acum”.

În timp ce Zelenski acorda interviul, dronele armatei sale au lovit rafinăria din Omsk, situată în vestul Siberiei, la aproximativ 2.500 km de granița cu Ucraina, într-o acțiune care pare să fie cea mai îndepărtată lovitură lansată până acum de Kiev împotriva unei instalații de rafinare rusești.

Liderul ucrainean s-a întâlnit cu reprezentanții FT în biroul său din centrul Kievului, înaintea summitului NATO din Turcia, unde îi va îndemna pe parteneri să-și intensifice sprijinul pentru a contribui la încheierea războiului pornit de Rusia.

Conform spuselor sale, capacitatea Ucrainei de a produce și de a utiliza drone cu rază lungă de acțiune a transformat conflictul, permițând Kievului să lovească obiective militare și energetice situate tot mai adânc pe teritoriul Rusiei, slăbind astfel mașina de război a Moscovei.

Însă Zelenski a identificat o vulnerabilitate crucială care ar putea încă să determine soarta războiului: apărarea antiaeriană.

„Mai rămâne o singură necunoscută”, a spus el. „Din păcate, este vorba de apărarea antibalistică. Aceasta este principala slăbiciune [a Ucrainei] în această ecuație”.

Cel puțin 22 persoane au fost ucise și peste 90 rănite în atacul de luni, despre care autoritățile ucrainene au afirmat că a implicat sute de drone și zeci de rachete balistice și de croazieră. Joia trecută, Kievul a suferit cel mai sângeros atac rus al anului, soldat cu 31 de morți.

Ucraina dispune de sisteme Patriot de fabricație americană și de sisteme SAMP/T de fabricație franceză, capabile să doboare rachetele balistice rusești, dar acestea sunt extrem de puține. În timpul atacului de luni, Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate.

Zelenski a afirmat că rachetele de interceptare PAC-3 destinate sistemelor Patriot ajungeau uneori „literalmente cu o zi înainte de un atac de amploare”.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că atacurile de luni au vizat complexul militar-industrial al Ucrainei și infrastructura energetică din Kiev și din împrejurimile sale.

Președintele ucrainean a afirmat că atacurile aeriene ale ambelor părți constituie dovada că „războiul se schimbă” și că a intrat într-o „nouă fază” după mai bine de patru ani de lupte de uzură istovitoare, linia frontului înregistrând doar mici deplasări, în ciuda continuării luptelor intense.

„Soldații noștri, prin sacrificiul lor, au oprit Rusia pe uscat”, a declarat Zelenski. „Când frontul este în mare parte static, iar inamicul nu poate acționa liber pe mare, ceea ce rămâne este spațiul aerian”.

Când președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă în 2022, Ucraina nu a putut intercepta un număr mare de rachete balistice, deoarece programele de apărare antirachetă din perioada sovietică rămăseseră sub controlul Moscovei, a afirmat Zelenski. „Nu eram pregătiți”.

El a pus această vulnerabilitate strategică pe seama deciziei Ucrainei din anii ’90 de a renunța la al treilea cel mai mare arsenal nuclear din lume în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului și a Rusiei.

„Fără arme nucleare, nu mai faci parte din clubul pe care ceilalți se tem să-l atace”, a spus liderul de la Kiev. „În schimb, devii parte din clubul care poate fi atacat”.

În ciuda atacurilor repetate cu rachete și drone din partea Rusiei, Zelenski și-a exprimat încrederea că Ucraina va ieși victorioasă.

„Dacă partenerii noștri nu renunță la sprijinul financiar acordat Ucrainei, dacă soldații noștri continuă să țină frontul, dacă fiecare kilometru de avans al rușilor continuă să-i coste zeci de mii — și uneori sute de mii — de oameni, atunci lupta decisivă se va da în cer”, a spus el. „Pentru că soarta acestui război se va decide în aer”.

Zelenski a declarat că se va întâlni cu Trump și cu alți lideri ai NATO la Ankara, unde va încerca să-i convingă să trimită mai multe sisteme de apărare aeriană — chiar și pe cei care probabil nu le vor acorda.

„Înțelegem că fiecare țară membră a NATO a stabilit limite în ceea ce privește numărul de rachete și sisteme de apărare aeriană pe care trebuie să le mențină în serviciu”, a recunoscut el.

Acesta a declarat că va face presiuni asupra țărilor membre NATO pentru ca acestea să ajute Ucraina să-și producă propriile sisteme de apărare aeriană antibalistică.

„Europa ar trebui să înceteze să mai fie neglijentă în această privință. Ar trebui să împărtășească tehnologiile și capacitățile industriale cu alte țări, pentru că nu vor fi niciodată suficiente sisteme Patriot pentru toată lumea”, a spus el.

O soluție ar fi producția sub licență, a afirmat Zelenski, adăugând că, la summitul G7 din Franța, a „ridicat din nou problema” obținerii unei licențe de producție pentru sistemul Patriot.

„Am adus în discuție această problemă de ani de zile. Așteptăm un semnal pozitiv din partea Statelor Unite”.

Între timp, Ucraina va face tot ce-i stă în putință, a spus el, intensificând în același timp atacurile asupra țintelor din interiorul Rusiei și asupra teritoriilor pe care le controlează, în special asupra Crimeei.

Obiectivul atacurilor asupra peninsulei din Marea Neagră anexată de Rusia în 2014, a declarat Zelenski, a fost acela de a face „tot ce este posibil pentru a lovi bazele militare, depozitele, sistemele de apărare aeriană — toate locațiile de unde decolează avioanele și de unde primim atacuri cu rachete — și, desigur, infrastructura logistică care asigură aprovizionarea și susținerea tuturor acestor operațiuni”.

Referindu-se la atacul asupra Crimeei și la blocarea căilor de acces către aceasta, liderul ucrainean a declarat: „Am demonstrat ce înseamnă să controlezi operațional spațiul aerian într-un anumit punct, la un moment dat”.

Zelenski a susținut că impactul psihologic al atacurilor susținute cu drone la scară largă ale Ucrainei asupra Moscovei și Sankt Petersburgului — alături de efectele economice din ce în ce mai profunde — ar urma să modifice în cele din urmă calculele lui Putin.

„Când nu vor mai fi o sută de drone, ci o mie care se îndreaptă spre Moscova... atunci va înțelege”. „Odată ce va începe să simtă asta pe propria piele, odată ce va începe să vadă totul cu ochii lui, veți vedea cum consilierii îl vor îndemna să se mute undeva dincolo de Urali. Cu cât Putin este mai departe de Moscova, cu atât sfârșitul războiului va fi mai aproape”, a declarat Zelenski.

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Editor : A.M.G.