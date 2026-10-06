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Bătălia pentru Bab el-Mandeb: forțele guvernamentale yemenite recuceresc strâmtoarea de sub controlul rebelilor Houthi

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Forțe guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită Foto: Profimedia
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Din articol
Cele mai intense lupte au loc în sud-vestul Yemenului Alianța de la Mecca convine să desfășoare forțe militare în Arabia Saudită

Forțele guvernamentale yemenite, susținute de Arabia Saudită, au lansat luni o ofensivă fulgerătoare pentru a recuceri zona de coastă din jurul Strâmtorii Bab el-Mandeb până la orașul Mocha, a anunțat guvernul, alungând gruparea Houthi, susținută de Iran, din majoritatea zonelor pe care aceasta le ocupase luna trecută. Ca răspuns, gruparea Houthi a declarat că a atacat obiective-cheie din Arabia Saudită, printre care Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad, o rafinărie Aramco din Rabigh, Aeroportul Internațional Abha și baza militară Khamis Mushait, relatează Reuters.

Forțele yemenite ale guvernului recunoscut la nivel internațional, sprijinite de atacuri aeriene intense ale Arabiei Saudite, au ajuns luni seara la periferia orașului Mocha, iar luptătorii Houthi se retrăgeau spre zonele muntoase, au declarat patru surse guvernamentale. Ministerul Apărării a afirmat că orașul a căzut.

Avansarea, dacă se va confirma, ar slăbi controlul grupării Houthi asupra unei rute petroliere vitale de la Marea Roșie, care deja agită piețele energetice pe fondul închiderii Strâmtorii Hormuz de către Iran, deși gruparea ar putea în continuare să atace navele cu drone din alte poziții.

Luptele au făcut ravagii de-a lungul mai multor linii de front din Yemen de câteva săptămâni, de când un război civil latent a izbucnit ca o consecință a conflictului dintre SUA și Iran, houthii încercând să controleze Strâmtoarea Bab el-Mandeb și lansând rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii saudite.

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva houthi, a declarat, de asemenea, luni seara că forțele navale au desfășurat o operațiune militară în provincia Hodeidah din Yemen, situată la Marea Roșie. Forțele guvernamentale ocupaseră deja poziții-cheie, inclusiv o pistă de aterizare în districtul Dhubab, la gura strâmtorii, a cărei capturare de către houthi luna trecută a provocat valuri de șoc pe piețele energetice.

Reuters nu a putut verifica în mod independent amploarea câștigurilor guvernamentale. Houthiții, care controlează din 2014 multe dintre zonele cele mai populate ale Yemenului, inclusiv capitala Sanaa, au afirmat că afirmațiile guvernului susținut de Arabia Saudită sunt nefondate.

Între timp, houthii înșiși au înregistrat avansuri importante în apropierea celui de-al treilea oraș ca mărime, Taiz, cucerind porțiuni dintr-un drum de munte, lăsând forțele guvernamentale asediate, potrivit a cinci surse militare din cadrul guvernului yemenit. O sursă guvernamentală a negat că drumul ar fi fost blocat.

Grupul a amenințat, de asemenea, că va ataca traficul aerian în spațiul aerian saudit.

Escaladarea conflictului i-a determinat pe aliații Riadului să acționeze. Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au convenit luni, în cadrul unei reuniuni de urgență la Riad, să desfășoare rapid forțe și capacități militare în Arabia Saudită, în temeiul pactului de apărare de la Mecca, potrivit unei declarații comune.

Luptele au agravat criza umanitară din Yemen, cea mai săracă țară din regiunea arabă. Agenția ONU pentru migrație a declarat luni că 184.000 de persoane au fost strămutate de la reluarea războiului.

Președintele Yemenului recunoscut la nivel internațional, Rashad al-Alimi, a jurat duminică că va lupta „până când țara va fi eliberată din strânsoarea miliției teroriste”.

Arabia Saudită a declarat luni că a atacat sute de ținte pentru a asigura acoperire aeriană pentru Strâmtoarea Bab el-Mandeb și forțele terestre yemenite. Guvernul yemenit a afirmat că a lansat atacuri pe mai multe fronturi, inclusiv în provincia Sanaa.

Ministerul Sănătății condus de houthi a declarat că două persoane au fost ucise și șapte rănite în urma atacurilor asupra districtelor Sanhan și Sa'wan din provincie.

Cele mai intense lupte au loc în sud-vestul Yemenului

Deși războiul a făcut ravagii pe mai multe fronturi, cele mai intense lupte au avut loc în sud-vest, atât în zona de coastă din apropierea strâmtorii, cât și pe dealurile din jurul orașului Taiz.

Houthi au avariat un canal de scurgere de pe drumul Taiz-Aden, făcându-l impracticabil, iar duminică luptătorii lor au înregistrat noi avansuri în orașul al-Turbah, au declarat cinci surse militare guvernamentale, deși o altă sursă guvernamentală a negat acest lucru.

O agenție de știri controlată de houthi a citat luni o sursă militară care a afirmat că gruparea a alungat forțele guvernamentale din districtul al-Mawasit al provinciei Taiz, ajungând până la reședința lui Alimi, șeful consiliului prezidențial interimar al Yemenului.

În urma acestor avansuri, Taiz, un oraș cu o populație de peste jumătate de milion de locuitori și o garnizoană de mii de combatanți guvernamentali, a rămas înconjurat de forțele houthi, au declarat sursele militare guvernamentale.

În zona al-Mudhaffar, situată la marginea orașului Taiz, dar în interiorul zonei asediate de houthi, s-a format o coadă lungă în fața unei benzinării, oamenii așteptând combustibil și butelii de gaz pentru gătit.

„Aceasta este situația de zi cu zi în Taiz”, a declarat Shehab Hazaa.

Alianța de la Mecca convine să desfășoare forțe militare în Arabia Saudită

Într-o declarație emisă în urma întâlnirii lor, Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au acuzat gruparea Houthi că încearcă să atace cele mai sfinte locuri ale islamului, Mecca și Medina. „Părțile au condamnat, de asemenea, în cei mai fermi termeni, încercarea de a ataca Mecca și Medina, precum și atacurile continue îndreptate împotriva orașelor și a infrastructurii civile și economice din Regat, reafirmând respingerea lor categorică a oricărui atac sau amenințare la adresa securității și integrității teritoriale a Regatului”, se arată în declarație.

„Acordul comun de apărare pentru Mecca”, semnat în luna august, are ca scop consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune și prevede că un atac armat împotriva oricăreia dintre cele trei țări va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Editor : B.E.

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