Supremația cerului: dronele cu rază lungă rescriu regulile războiului dintre Ucraina și Rusia. Cine are avantajul decisiv

Un conflict care a început cu tancuri și apoi cu artilerie se concentrează acum pe o nouă generație de drone care vizează ținte militare, industriale, economice și civile, scrie The Guardian într-un articol dedicat celor mai noi arme pe care armata ucraineană le folosește pentru a răspunde atacurilor lui Putin.

În cele din urmă, în miezul nopții, amenințarea din cer a trecut. Ploaia s-a mai potolit, iar dronele ucrainene sunt gata, pregătite de o echipă de la sol învăluită în lumini verzi și roșii greu de detectat. O mică coloană de aparate ucrainene Fire Point FP-2, monoplane miniaturale cu o anvergură a aripilor de 6 metri și peste 100 kg de exploziv, se aliniază pentru o misiune de atac asupra orașului Luhansk ocupat, situat la peste 300 de kilometri distanță.

Motorul principal cu piston al dronei scoate un zumzet familiar, ca al unui scuter, dar propulsorul de lansare este cu totul altceva. Sunetul jetului răsună, aproape dureros. O rafală de foc se îndreaptă în depărtare, ultima dintre ele semnificând că este timpul ca Regimentul 413 de drone de raid al Ucrainei să-și strângă lucrurile și să plece.



Este o scenă care se repetă acum în fiecare noapte, interpretată de zeci de echipaje ucrainene, reflectând un conflict în rapidă schimbare care a început cu tancuri, apoi cu artilerie, dar care acum trece dincolo de prima generație de drone. Moartea și distrugerea sunt aduse de noi arme în cantități tot mai mari, la sute de kilometri dincolo de linia frontului, asupra unor ținte militare, industriale și economice, dar care afectează și civilii.

Însă, la fel cum Ucraina și-a dezvoltat capacitatea în materie de drone și rachete până la a se apropia aproape de cea a Rusiei - după ce orașele sale au fost supuse, uneori, la sute de atacuri cu drone pe zi -, Moscova și-a transformat arsenalul de drone printr-o revoluție bazată pe propulsia cu reacție. Echilibrul de putere rămâne incert.

„Raid” este o unitate specializată în drone, creată acum doi ani, care operează drone de atac FP-2 proiectate și construite în Ucraina încă din toamna trecută, potrivit lui Skipper, un fost angajat IT din sectorul privat, cu un master în informatică, care este acum unul dintre comandanții unității. Dacă, spune el, la început exista doar un singur echipaj care putea efectua două misiuni pe săptămână, astăzi, afirmă el, „putem face de 10 ori mai multe, sau chiar mai mult”.

Vorbind dintr-o mașină în timp ce afară plouă torențial, Skipper avertizează că există „o față ascunsă” atunci când este întrebat dacă războaiele la distanță sunt mai ușor de dus pentru că nimeni nu trebuie să fie ucis în mod vizibil. „Și ei pot face la fel”, spune el - echipajul Raid este, de asemenea, o țintă.

„Poate că nu vezi inamicul cu ochii tăi, dar totuși este un joc foarte periculos”, adaugă el.

FP-2 a fost recunoscută public de Ucraina abia în septembrie anul trecut. Este concepută pentru a ataca ținte fortificate la distanță medie, cu scopul de a perturba logistica rusă către linia frontului. Succesul navei Raid și al altor nave implicate în bombardamente la distanță medie a contribuit la încetinirea ritmului de avans al invadatorilor până aproape de oprire. În august, Rusia a câștigat doar 90 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei, comparativ cu 505 km² cu un an înainte, iar oficialii occidentali estimează că pierde cu 6.000 de soldați pe lună mai mult decât poate recruta.

Grafic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, pe baza informațiilor din The Guardian

În cadrul armatei ucrainene, care se extinde continuu, unitățile specializate în drone ale Forțelor de Sisteme Fără Pilot, inclusiv regimentul „Raid”, colaborează și își suprapun activitatea cu unitățile armatei care operează mai aproape de linia frontului și cu forțele speciale. Un atac de amploare, precum cel care a scos din funcțiune rafinăria de la Moscova, situată la aproximativ 500 de kilometri de graniță, pe 20 septembrie, implică utilizarea simultană a mai multor drone.

Un atac la distanță mare ar putea implica lansarea a până la 300 de drone, deși obiectivul este de a putea lansa 1.000 pe noapte, într-o operațiune pe care soldații o descriu ca o „orchestră”, în care drone ieftine identifică un coridor aerian către ținta finală.

Drona FP-1, de lungă distanță, în valoare de 75.000 de dolari, model înrudit cu FP-2, a fost utilizată pentru a ataca în mod repetat depozite, rafinării și alte obiective militar-economice aflate la o adâncime de aproape 3.000 de kilometri în interiorul Rusiei, determinând scăderea producției de țiței a țării cu 7,7% într-un an, conform cifrelor Agenției Internaționale pentru Energie, iar ratele dobânzilor să rămână la 14%. „Ambele părți devin din ce în ce mai pricepute în a transforma loviturile adânci în efecte economice”, spune Sidharth Kaushal, de la Royal United Services Institute.

Planificarea misiunilor este rar prezentată, dar o unitate de drone cu rază scurtă de acțiune care operează pe frontul estic din Donețk - Unitatea 17, Centrul de Operațiuni Speciale - este bucuroasă să-și arate activitatea de război chiar de la dacha lor ( casă de vacanță tradițională rusească, folosită sezonier sau pe tot parcursul anului, situată de obicei în afara orașelor, n.r.). Znakhar, în vârstă de 33 de ani, programator înainte de invazia rusă pe scară largă, face parte dintr-o echipă de bărbați vorbitori de limba engleză, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani. În timpul zilei, el selectează ținte noi și statice - artilerie, sisteme de bruiaj electronic - care au fost adăugate într-un sistem comun de către sateliții occidentali sau dronele de recunoaștere ucrainene, studiind imaginile acestora pentru a obține informații suplimentare.

Noaptea, echipa folosește o dronă Sych în valoare de 25.000 de dolari, care arată ca un model de avion de dimensiuni mari. Dacă nu plouă, pot efectua între două și șase misiuni de bombardament, la zeci de kilometri în spatele liniilor inamice. Znakhar, al cărui indicativ de apel înseamnă „vindecător, trasează o traiectorie inițială de zbor în câteva secunde cu câteva clicuri pe o hartă, apoi ajustează ruta pentru a evita zonele populate, terenurile înalte și locurile cunoscute de lansare a dronelor de interceptare. Ce s-a schimbat recent? „Mai multe drone”, spune el. „Drone rusești.”

Colegi precum Ananas, în vârstă de 30 de ani, pleacă noaptea, luând mai multe măsuri de precauție decât atunci când unitatea a început să lucreze cu drone acum doi ani, pregătind lansările în subteran, acolo unde odată puteau lucra pe câmp. A studiat arhitectura, apoi a lucrat ca artist 3D într-un studio de jocuri video. „Joc multe jocuri video”, spune el, „așa că mă descurc bine cu un gamepad. Este un mare avantaj, pentru că acum sunt pilot.” Este o reducere a decalajului dintre ficțiune și realitate.

Cum se prezintă Rusia: arsenalul de drone al Kremlinului

Pe de altă parte, Moscova are întotdeauna la dispoziție rachete balistice și de croazieră, ceea ce îi permite să bombardeze oriunde în Ucraina încă din februarie 2022. În primul an de război, Rusia a importat din Iran drone Shahed cu aripi delta pentru a-și spori capacitatea de atac la distanță mare și a dezvoltat o serie de drone de luptă ieftine, precum și propria versiune a modelului Shahed. Însă, începând din luna mai, au avut loc o serie de îmbunătățiri notabile, care permit forțelor ruse să lovească Ucraina mai eficient cu drone rapide, echipate cu motoare cu reacție, alături de o nouă cruzime în alegerea țintelor.

„Rusia nu se oprește niciodată”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilierul pentru tehnologie de apărare al lui Volodimir Zelenski, în timpul unui interviu la Kiev, întrerupt de un raid aerian și de explozii în depărtare. Modelul original iranian Shahed cu aripi în formă de delta (cunoscut în Rusia sub numele de Geran-2) a fost reproiectat și i s-a adăugat un motor cu reacție.

Noul Geran-4, cu aripi mai aerodinamice, zboară cu viteze cuprinse între 300 km/h și 550 km/h, în timp ce Geran-5, în formă de trabuc, este și mai rapid, atingând aproape 600 km/h. Viteza sa este similară cu cea a unei noi rachete de croazieră ușoare, Banderol. Se estimează că Rusia va produce 36.000 de rachete Shahed cu motor cu reacție în 2027, încă 10.000 de rachete Banderol, plus un număr similar de rachete de croazieră ieftine, modelul Dan-T. Toate ar putea fi folosite pentru a bombarda sistemele de electricitate, încălzire și apă ale Ucrainei, aflate deja la limită, în această iarnă.

Grafic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale,pe baza informațiilor din The Guardian

Noile arme, ale căror motoare Telefly sunt fabricate în China, sunt mai rapide decât interceptorii ucraineni, concepuți pentru a opri vechile drone Shahed Geran-2 cu motor cu piston. Ratele de interceptare ale dronelor Shahed, care odată depășeau 90%, au scăzut la 60% împotriva modelelor mai noi ale Rusiei, cu rezultate previzibile.

O combinație de drone cu motoare cu reacție și cu motoare tradiționale a efectuat miercuri dimineață un atac rar asupra centrului orașului Kiev, bombardând o piață situată lângă gara centrală și centrul de afaceri, ucigând două persoane și rănind 41. La sfârșitul lunii august, o rachetă Geran-4 a lovit un depozit de muniție din Mîla, în afara orașului Kiev, ucigând 38 de persoane și distrugând locuințele din apropiere.



O altă dronă a lovit agenția de informații interne a Ucrainei, SBU, în centrul orașului Kiev, deși este posibil ca, în faza finală, aceasta să fi fost controlată de un agent rus de pe teren. Aprovizionarea cu alimente în supermarketurile din Kiev este inegală după atacurile susținute asupra depozitelor din luna august; stațiile de benzină din capitală au fost ținta unor atacuri la începutul lunii septembrie.



Propaganda militară ucraineană excelează în a evidenția misiunile reușite pe rețelele sociale, dar imaginea de ansamblu a impactului atacurilor sale cu drone asupra Rusiei este mai greu de discernut.

„În primăvara aceasta ne-am simțit foarte bine și aproape în fiecare noapte puteam vedea unul, două, trei, patru sisteme distruse”, spune Skipper. „Din iunie, iulie, pur și simplu se ascund.”

Alte surse militare ucrainene subliniază că Rusia și-a îmbunătățit capacitățile de bruiaj, iar dronele de atac ieftine pur și simplu nu mai sunt la fel de precise acum.



În acest război la distanță, numărul victimelor civile este în creștere. Noile cifre ale ONU arată că 2.222 de persoane au fost ucise în Ucraina în primele opt luni ale anului 2026, mai multe decât în tot anul 2025. În august, 368 de persoane au fost ucise în Ucraina, iar alte 113 au fost declarate decedate în Rusia. Depozitele deținute de supermarketurile ucrainene, de serviciul poștal Nova Poșta și de grupurile de comerț electronic au fost lovite de cel puțin 32 de ori. Depozitele Wildberries și Ozon din Rusia au fost bombardate de 17 ori de către Ucraina.

Impactul ar putea fi mai dur pentru Ucraina.

„Rusia are avantaje pe care Ucraina nu le are”, spune Kaushal. „O gamă mai diversificată de arme cu rază lungă de acțiune, o rețea de apărare aeriană mai extinsă și o societate mai rezistentă, deoarece populația sa nu s-a confruntat cu o presiune atât de mare pentru o perioadă atât de lungă.”

Ucraina, între timp, se confruntă cu presiuni economice într-un moment în care bugetul său de război a fost depășit și trebuie să găsească încă 46 de miliarde de euro anul viitor.

Totuși, deși războiul se intensifică pe măsură ce tehnologia evoluează, niciuna dintre părți nu este aproape de înfrângere sau de o criză. Provocările vor apărea dacă Rusia va încerca să mobilizeze până la 300.000 de soldați după alegerile parlamentare - și pe măsură ce Ucraina încearcă din nou să se refinanțeze și, cel mai urgent, să treacă de iarnă.

Înapoi la dacha soldaților lor, Ananas și Znakhar se întreabă dacă războiul se va sfârși vreodată. „Uneori am sentimentul ăsta”, recunoaște Ananas, apoi Znakhar intervine: „Trebuie doar să rezistăm cu o zi mai mult decât ei.”

Editor : B.E.