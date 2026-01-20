„Batalionul miliardarului”: Cum au reușit trupele de elită ale unității Khartia să salveze orașul Kupiansk din ghearele lui Putin

Batalionul Khartia a reușit să respingă atacurile armatei ruse în Kupiansk, un oraș pe care rușii erau aproape să îl cucerească în urmă cu doar câteva săptămâni, și a dovedit că este una dintre cele mai eficiente unități la dispoziția Kievului. Fondatorul ei este excentricul miliardar ucrainean Vsevolod Kojemiako, care a contribuit financiar, dar a și participat la unele operațiuni militare ale unității în calitate de comandant.

Kojemiako a fondat Brigada 13 „Khartia” în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina. Inițial, era doar o unitate atașată Brigăzii 127 de Apărare Teritorială din Harkov și era formată din voluntari civili susținuți financiar de miliardarul ucrainean și de alți donatori înstăriți.

Cu timpul, Khartia a devenit o forță capabilă să lanseze contraatacuri de mare precizie pe unul dintre cele mai sângeroase fronturi ale războiului din Ucraina, potrivit The Telegraph.

„Da, sunt un om de afaceri și, acum, sunt un comandant al unei unități militare din Ucraina”, a spus Kojemiako.

Operațiunile de succes desfășurate de această unitate, cunoscută și sub denumirea de „batalionul miliardarului”, par să fi înclinat decisiv balanța în favoarea armatei ucrainene în bătălia pentru orașul strategic Kupiansk.

Victoria ucrainenilor a venit într-un moment în care pentru președintele Volodimir Zelenski este crucial să demonstreze că forțele Kievului pot rezista în fața atacurilor rusești.

Președintele american Donald Trump a susținut că Zelenski – nu Putin – ar fi principalul obstacol în calea încheierii unui acord de pace între Rusia și Ucraina.

„Cred că [Putin] este pregătit să ajungă la un acord. Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să ajungă la un acord”, a spus Trump săptămâna trecută pentru Reuters.

În bătălia din Kupiansk, pentru fiecare soldat ucrainean ucis, forțele ruse au pierdut 27 de soldați

Kupiansk a devenit o țintă principală pentru valurile interminabile de soldați pe care armata rusă îi aruncă de luni de zile asupra apărătorilor ucraineni.

Trupele ucrainene au spus că au respins aproape toți soldații ruși care au reușit să pătrundă în oraș și au ridicat luni steagul Ucrainei deasupra ruinelor clădirii consiliului local.

În bătălia din Kupiansk, pentru fiecare soldat ucrainean ucis, forțele ruse au pierdut 27 de soldați, potrivit unor rapoarte. Forțele ucrainene s-au strecurat prin pădurile din jurul orașului, înainte să atace trupele ruse care ocupaseră, anul trecut, o parte din Kupiansk.

Kupiansk a fost aproape să fie complet cucerit de armata rusă, înainte ca trupele ucrainene din „batalionul miliardarului” să reușească să respingă aproape toate forțele ruse infiltrate în oraș. Foto: Armata Ucrainei

Soldații din brigada Khartia s-au concentrat asupra unor puncte cheie din Kupiansk, inclusiv treceri de cale ferată, poduri peste râul Oskol (Oskil) și alte zone importante din oraș, transformând străzile și zonele industriale în „câmpuri minate” pentru forțele ruse.

Khartia a îmbinat asalturile devastatoare cu retragerile strategice, înainte ca unitățile rusești să se poată reorganiza, ca să elimine un număr disproporționat de inamici și să forțeze trupele ruse să fugă din oraș.

„Operațiunea din Kupiansk demonstrează că prin planificare, comandanți și personal instruit și un nivel înalt de pregătire al unității – tot ceea ce numim noi metoda Khartia – poți să oprești și să distrugi cu succes inamicul”, a spus colonelul Ihor Obolienski, comandantul unității.

„Batalionul miliardarului” este acum o unitate de elită a ucrainenilor specializată în contraatacuri rapide, război urban și operațiuni cu drone

În spatele victoriei înregistrate de Khartia se află Kojemiako (55 de ani), un afacerist ale cărui excentricități au atras atenția presei.

Înainte de război, conturile lui Kojemiako de pe rețelele sociale erau pline de imagini din călătoriile miliardarului ucrainean în țări străine și cu activitățile pe care le desfășoară în aer liber, precum schi, iahting, golf sau ciclism.

Kojemiako, care are patru copii, a trecut linia de sosire a Maratonului din New York, în 2017, în mai puțin de trei ore și jumătate.

Kojemiako este fondatorul și directorul executiv al Agrotrade Group, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de cereale din Ucraina. Zilele acestea, însă, Kojemiako își concentrează atenția cel mai mult asupra războiului.

Vsevolod Kojemiako a fondat și condus Agrotrade Group, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de cereale din Ucraina. Acum, însă, el își concentrează atenția cel mai mult asupra războiului. Captură foto: Instagram

„Batalionul miliardarului” are între 1.500 și 5.000 de soldați, potrivit estimărilor site-urilor de analiză militară. Unitatea de voluntari fondată de Kojemiako a devenit între timp o formațiune militară oficială a Gărzii Naționale a Ucrainei aflată sub comanda Ministerului de Interne.

Khartia este acum o unitate de elită a ucrainenilor specializată în contraatacuri rapide, război urban și operațiuni cu drone, fiind una dintre cele mai eficiente unități de pe frontul din Kupiansk.

În unele zone ale frontului, „Ucraina este cea care câștigă teren acum”

Pentru fiecare victorie, însă, Ucraina trebuie să facă și sacrificii. La câteva sute de kilometri depărtare de Kupiansk, în apropiere de orașul Huliaipole din regiunea Zaporojie, forțele ucrainene sunt în retragere.

Apărarea Ucrainei nu dispune de suficienți soldați pentru a respinge atacurile rusești de pe toată linia frontului și se bazează pe unități „de intervenție”, precum Khartia, care să oprească asaltul forțelor ruse acolo unde liniile de apărare sunt în pericol să se prăbușească, ceea ce lasă alte zone ale frontului expuse.

„Victoriile recente ale Ucrainei din jurul Kupianskului sunt cruciale pentru a demonstra că nu va capitula, așa cum cred unii de la Casa Albă; ba dimpotrivă, Ucraina este cea care câștigă teren acum”, a spus Hamish de Bretton-Gordon pentru The Telegraph.

„Putin este disperat ca Trump să retragă susținerea pentru Ucraina, iar Trump se uită în altă parte, dând vina chiar pe Zelenski pentru lipsa de progres în legătură cu planul de pace, când aproape toți ceilalți dau vina pe el și pe liderul rus”, a mai spus Bretton-Gordon.

