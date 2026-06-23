Bate vântul schimbării la Londra. Prudența și lipsa unui plan clar l-au condamnat pe Keir Starmer, ultimul „centrist” britanic

Sir Keir Starmer nu a fost niciodată un politician, nici din punct de vedere profesional, nici instinctiv. Distanța psihologică față de Westminster i-a permis ascensiunea către cea mai înaltă funcție din Regatul Unit, dar a scos la iveală și defectele care l-au obligat să părăsească această funcție după mai puțin de doi ani. Alegătorii, directorii executivi, investitorii și liderii străini sperau că mandatul său de prim-ministru va marca o ruptură față de cei 14 ani tumultuoși de guvernare conservatoare. În schimb, acesta ar putea rămâne în istorie ca o perioadă care a prelungit instabilitatea, relatează Financial Times.

Starmer fusese un avocat de succes specializat în drepturile omului, ocupând funcția de procuror-șef în Anglia și Țara Galilor înainte de a intra în parlament în 2015, la vârsta de 52 de ani. Această experiență a făcut parte din strategia sa de a se adresa publicului.

După ani de lupte interne în rândul conservatorilor și de haos provocat de Brexit, Starmer a prezentat Partidul Laburist ca pe o forță matură și de încredere, capabilă să readucă competența la Whitehall. În primul său discurs de la Downing Street, din 5 iulie 2024, el a promis o politică care să „intervină mai puțin în viețile [oamenilor]”. A demisiona atât de curând după o victorie electorală zdrobitoare și a avea cel mai scurt mandat dintre cei șapte prim-miniștri ai Partidului Laburist înseamnă a eșua în mod răsunător în îndeplinirea acelei promisiuni, notează sursa citată.

Popularitatea sa, afectată rapid de un scandal legat de donațiile de haine și bilete la evenimente, nu și-a mai revenit niciodată după decizia luată încă de la început de a reduce plățile pentru încălzire pentru pensionari. Partidul a fost afectat și mai mult de nemulțumirea alegătorilor cu privire la imigrație, serviciile publice și economie, precum și de un scandal legat de numirea lordului Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington.

Criticii susțin că, în ciuda multitudinii de „repere”, „misiuni” și „inițiative”, Starmer și-a grăbit căderea prin faptul că nu a prezentat niciodată un program clar și convingător pentru guvernul său.

Ben Ansell, profesor de științe politice la Universitatea Oxford, a afirmat că eșecul lui Starmer a fost „în primul rând un eșec al conducerii” și a rezultat din evitarea „măsurilor riscante” în domenii precum fiscalitatea, imigrația și asistența socială.

„Nu trebuie să fii Zohran Mamdani”, a adăugat Ansell, referindu-se la primarul New York-ului, care a ajuns la putere anul trecut. „Liderii energici de centru-stânga [din întreaga lume] au toți orientări politice foarte diferite, dar trebuie să fii capabil să transmiți o viziune și să explici de ce faci asta. Starmer nu a reușit să facă asta”.

Susținătorii săi afirmă că Starmer a fost victima unei serii de probleme copleșitoare pe care puțini lideri ar fi reușit să le rezolve: două decenii de stagnare a nivelului de trai și de servicii publice suprasolicitate, combinate cu povara fiscală și cea a datoriei, care au lăsat puțin spațiu de manevră pentru remedierea acestora, pe fondul unei lumi tot mai instabile și al unui electorat din ce în ce mai nerăbdător. Acum va reveni succesorului său — aproape sigur Andy Burnham — sarcina de a convinge țara că Partidul Laburist are un plan.

Starmer provenea dintr-un mediu muncitoresc — chiar el glumea pe seama faptului că menționa deseori meseria tatălui său de fabricant de scule —, dar a ajuns să fie considerat simbolul stângii din clasa de mijloc din nordul Londrei.

Cei de stânga, însă, nu îl considerau pe Starmer unul de-al lor. Ei îi reproșau tonul dur pe care îl adopta în privința imigrației și îl vedeau pe cel care, cândva, apărase doi activiști împotriva lanțului McDonald’s ca fiind insuficient de dedicat idealurilor progresiste. Anul acesta, mulți locuitori din mediul urban cu orientare de stânga au votat, în schimb, pentru Partidul Verde.

După ce a câștigat în 2015 circumscripția Holborn și St Pancras, considerată un bastion al Partidului Laburist, Starmer a câștigat simpatia bazei eurofile a partidului în calitate de purtător de cuvânt pe tema Brexitului, opunându-se diverselor propuneri ale conservatorilor privind ieșirea din Uniunea Europeană.

Într-un Partid Laburist marcat de lupte interne, afectat de virajul spre stânga al lui Jeremy Corbyn, Starmer era considerat o „figură nouă”: nu s-a apropiat niciodată prea mult de liderul de atunci al Partidului Laburist sau de acoliții acestuia, dar nici nu i-a confruntat vreodată.

Această strategie l-a ajutat pe Starmer să-și învingă rivalii și să devină liderul opoziției în 2020, pe baza unui program electoral care includea majorarea impozitului pe venit, eliminarea taxelor de școlarizare și naționalizarea sectorului energetic și al apei.

În decurs de câteva luni, sub îndrumarea principalului său consilier, Morgan McSweeney, Starmer a renunțat la aceste promisiuni, a adoptat politici mai centriste și l-a suspendat pe Corbyn din partid. Eforturile sale, în mare parte încununate de succes, de a combate antisemitismul din cadrul partidului ar putea deveni cea mai durabilă realizare a sa.

Lui Starmer îi plăcea să spună că restabilește credibilitatea într-un singur mandat, în timp ce foștilor lideri, Lord Neil Kinnock, John Smith și Sir Tony Blair, le-a luat un deceniu. Însă chiar și susținătorii săi nu erau siguri ce ar face Partidul Laburist sub conducerea sa odată ajuns la putere.

În schimb, Starmer și echipa sa „pur și simplu nu interacționau și nu ascultau”, a afirmat directorul unui think-tank de stânga. O persoană care a oferit consultanță echipei lui Starmer înainte de alegeri a declarat: „Partidul Laburist a pornit de la ideea că simpla schimbare a persoanelor din conducere ar rezolva problema”.

Starmer a adoptat o strategie prudentă, de tip „vaza Ming”: încercarea de a ajunge la alegerile din 2024 fără greșeli care ar putea distrage atenția de la nepopularitatea conservatorilor. Programul electoral al Partidului Laburist, diluat în perioada premergătoare zilei alegerilor, promitea că nu se vor majora impozitul pe venit, TVA-ul sau contribuțiile la asigurările sociale.

Odată ajuns la putere, însă, situația s-a deteriorat rapid: cancelarul Rachel Reeves a majorat contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale în primul său buget.

Schimbarea radicală de poziție privind angajamentul fiscal, menită să contribuie la remedierea unei „găuri negre” din finanțele publice, a stârnit nemulțumirea mediului de afaceri. Deși Starmer a introdus un pachet de măsuri de referință privind drepturile lucrătorilor, a reformat sectorul închirierilor și a promovat energia verde, încălcarea angajamentului fiscal, alături de cedările privind subvențiile pentru încălzire pe timp de iarnă și reforma sistemului de asistență socială, au alimentat îndoielile cu privire la capacitatea sa de judecată.

O persoană care a lucrat sub conducerea lui Starmer a declarat că acesta era motivat de viața grea a fratelui său Nick, care avea dificultăți de învățare, și de dorința de a împiedica ca oamenii să fie „dați la o parte”.

Însă Starmer a preluat funcția „fără un program de guvernare” și „fără o teorie a schimbării”, a afirmat sursa, explicând că aborda fiecare problemă „pornind de la o foaie albă”. Cunoscut pentru aversiunea sa față de introspecție și interesat în principal de afacerile externe, Starmer i-a lăsat chiar și pe cei mai apropiați de el în incertitudine cu privire la ceea ce dorea.

Acuzat inițial că i-a exclus pe parlamentari, Starmer s-a bazat pe un cerc restrâns format în mare parte din membri ai grupului de reflecție „Labour Together” al lui McSweeney sau din perioada „New Labour”, din lipsă de un grup propriu. El a continuat să renunțe la o serie de înalți funcționari publici și consilieri, printre care McSweeney, Sue Gray și Sir Chris Wormald, într-o încercare zadarnică de a-și îmbunătăți imaginea.

Potrivit unor funcționari publici, Starmer, la fel ca și membrii echipei sale, era reticent să-și mențină pozițiile politice dacă acestea se dovedeau nepopulare. Chiar dacă inițial a gestionat bine „relația specială” cu președintele SUA, Donald Trump, numirea lui Mandelson a scos în evidență abordarea non-intervenționistă a lui Starmer în ceea ce privește luarea deciziilor.

„Nu a dat dovadă de absolut nicio inițiativă în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor. Considera că asta era treaba altcuiva”, a declarat persoana care a lucrat alături de Starmer.

După o perioadă de răgaz în februarie, când liderul partidului Laburiștii Scoțieni l-a îndemnat să demisioneze, mulți parlamentari au ajuns la concluzia că mandatul lui Starmer ajunsese la sfârșit, în urma rezultatelor dezastruoase înregistrate la alegerile locale și regionale din luna mai.

Rămânând mult timp în funcție doar pe fondul dezacordurilor privind persoana care ar trebui să-i ia locul, Starmer a constatat că soarta lui era deja pecetluită atunci când Burnham l-a convins pe Josh Simons — fostul șef al Labour Together — să renunțe la mandatul său din Makerfield și să-i ofere primarului din Greater Manchester o cale de revenire în parlament.

În săptămânile de impas din timpul campaniei pentru alegerile parțiale, Starmer nu a reușit niciodată să-i convingă pe deputați să-i rămână alături. Demisia lui John Healey din funcția de ministru al apărării, pe fondul unei dispute privind finanțarea armatei, i-a subminat singurul argument rămas cu privire la importanța stabilității într-o lume instabilă.

Săptămâna trecută, victoria zdrobitoare a lui Burnham în Makerfield i-a convins pe și mai mulți deputați că era momentul pentru un nou prim-ministru, cu o viziune politică mai convingătoare. Când chiar și membri ai propriului său cabinet au început să-i spună lui Starmer că sunt de acord cu acest lucru, el și-a dat seama în cele din urmă că ajunsese la capătul drumului.

În contextul în care Partidul Laburist se confruntă cu dificultăți în sondajele de opinie, este ironic că cea mai urgentă moștenire a lui Starmer este aceea de a-și obliga partidul să poarte dezbaterea privind rolul său în guvern, dezbatere care ar fi trebuit să aibă loc încă din perioada în care se afla în opoziție.

Va face acest lucru în pragul unei crize fiscale, pe fondul creșterii costurilor de împrumut ale Regatului Unit și al nervozității piețelor față de cererile deputaților privind creșterea cheltuielilor, precum și în contextul în care alegătorii sunt din ce în ce mai atrași de partidul Reform UK, de dreapta, și de Verzi, de stânga.

„În multe privințe, ne aflăm în faza de ultimă șansă a politicii centriste, liberale și mainstream”, a declarat Harry Quilter-Pinner, directorul grupului de reflecție IPPR, cu orientare de stânga.

„Partidul Laburist a fost ales pe baza promisiunii unei schimbări. Starmer a spus că el este persoana matură din încăpere, care se va ridica deasupra conflictelor și va rezolva lucrurile”, a adăugat el. „Alegătorii vor crede asta doar până la un anumit punct, după care vor începe să caute ceva complet diferit”.

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Editor : A.M.G.