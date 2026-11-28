Moartea în octombrie a unui pacient care a fost bătut şi sufocat într-un spital croat a declanşat un val de mărturii despre violenţe recurente, a provocat manifestaţii şi o dezbatere pe tema situaţiei psihiatriei în această ţară, relatează AFP, preluat de News.ro.

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Un fost atlet, Kristian Josip Peris, în vârstă de 32 de ani, a murit la câteva ore după ce a fost internat la Zagreb.

Opt minute dintr-o înregistrare a unei camere de supraveghere, care au fost divulgate, surprind membri ai personalului medical lovindu-l în piept şi apăsând o pernă pe faţa acestuia, în timp ce încerca să se elibereze din chingile cu care era legat.

O anchetă cu privire la „omor calificat” a fost deschisă, membri ai personalului medical au fost arestaţi, iar conducerea spitalului a demisionat.

„În 40 de ani de fapte diverse, rareori am văzut ceva atât de oribil”, a declarat, pentru AFP, jurnalistul Dusan Miljus, al cărui cotidian - Jutarnji list - a dezvăluit scandalul.

Un fost pacient în vârstă de 49 de ani de la acelaşi spital a declarat pentru AFP că, în 2023, un infirmier l-a „sufocat cu o pernă şi lovit prin aceasta” în timp ce era „legat de pat”.

„Cot pe gât”

Ulterior, acelaşi infirmier „şi-a pus cotul pe gâtul meu şi m-a ameninţat”, declară acest fost pacient, care adaugă că angajatul spitalului l-a ameninţat să nu-l denunţe, spunându-i că „lucrurile nu pot decât să se înrăutăţească”.

AFP nu a fost în măsură să verifice aceste declaraţii în mod independent, iar spitalul nu a răspuns când a fost invitat să le comenteze.

Asociaţii ale pacienţilor şi medicilor şi-au exprimat îngrijorarea nu doar faţă de recurgerea la forţă, ci şi cu privire la lipsa de personal şi la violenţa împotriva îngrijitorilor.

Ordinul Naţional croat al Infirmierilor, care a catalogat imaginile surprinse de camera de supraveghere drept „extrem de tulburătoare”, a anunţat că metodele de imobilizare au fost interzise şi încalcă normele profesionale şi etice.

„Recurgerea la forţă nu este nici izolată şi nici excepţională. Bineînţeles, rezultatul nu este întotdeauna fatal”, a declarat pentru AFP şefa Federaţiei croate a Asociaţiilor de Sănătate mentală (SUMEZ), Davorka Vukadin.

„Echipele au personal insuficient (...), în timp ce drepturile pacienţilor şi consimţământul informat sunt adesea insuficient apărate”, declară ea.

Frica de rele tratamente le poate determina pe unele persoane să ceară ajutor, subliniază ea.

„Mâini însângerate”

Moartea lui Kristian Josip Peris a marcat profund acest stat membru al Uniunii Europene (UE) cu 3,8 milioane de locuitori, în care s-au organizat adunări în mai multe oraşe.

Mii de persoane s-au adunat weekendul trecut în piaţa principală din Zagreb, la o adunare de comemorare organizată de către familia acestuia, care cere dreptate.

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Mulţi participanţi au adus cu ei perne albe, unele purtând amprentele unor mâini însângerate.

„O pernă se pune sub capul unui pacient şi nu pe faţa lui. Agitând mii de perne, cerem ca acest lucru să nu se mai repete niciodată!”, a scris familia lui Peris, înaintea acestei adunări, pe un site care-i este dedicat.

Davorka Vukadin subliniază că organisme locale şi internaţionale au avertizat în trecut împotriva acestor excese.

Comitetul European pentru Prevenţia Torturii al Consiliului Europei (CoE) denunţa, într-un raport, în 2023, o practică de imobilizare „excesivă, foarte frecventă şi îndelungată fără motiv justificat” în trei unităţi de psihiatrie în Croaţia.

În raport este citat exemplul imobilizării unui pacient timp de 208 ore în mod continuu - adică timp de peste opt zile.

„Un bărbat tânăr a fost ucis violent, într-un loc în care trebuia să fie ajutat”, declară Dragica Horvat, care participa la o adunare în capitala croată, reţinându-şi lacrimile.

„Sper pur şi simplu ca această tragedie să inspire o schimbare”.

Editor : A.C.