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Baza aeriană Fairford, sub supraveghere maximă: contextul tensionat care a dus la sporirea măsurilor de protecție

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B-1B Bombers at RAF Fairford, Gloucestershire, Operation Epic Fury
Bombardierele Rockwell B-1B la baza RAF Fairford, Gloucestershire, Marea Britanie, în cadrul operațiunii „Epic Fury”, Războiul din Iran din 2026. Foto: Profimedia
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Măsurile de securitate la o bază aeriană americană din sud-vestul Angliei au fost sporite semnificativ în ultimele zile, cu baraje rutiere și polițiști înarmați care împiedică accesul, precum și vehicule de urgență parcate în apropiere, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat că sunt la curent cu informațiile actuale, dar nu va discuta despre măsurile specifice de protecție a forțelor.

„Aripa 501 de sprijin în luptă și celelalte aripi ale noastre staționate în Marea Britanie rămân vigilente și vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranța și securitatea membrilor noștri ai forțelor armate americane, a civililor, a contractorilor și a familiilor acestora”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Evaluăm în mod constant o serie de factori care determină ce măsuri instituim sau modificăm pentru a ne proteja instalațiile, personalul și familiile acestora.”

Marea Britanie a declarat în iulie că forțele sale armate erau pregătite să protejeze țara împotriva oricărui atac, după ce Gărzile Revoluționare Iraniene au emis un avertisment prin care cereau să nu se permită bombardierelor americane să decoleze de la Fairford.

Fairford, situat în Gloucestershire, a fost folosit pentru a lansa operațiuni împotriva Iranului în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.

Editor : M.C

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