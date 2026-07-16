Baza aeriană rusă Engels-2 din regiunea Saratov ar fi fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 16 iulie, au raportat canalele media ruse de pe Telegram.



Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu în zona bazei aeriene. Canalele de monitorizare a conflictului de pe Telegram au geolocalizat incendiile ca provenind din instalația militară.



Au fost observate drone zburând deasupra orașului Engels, pe fondul unor rapoarte privind explozii și întreruperi de curent pe scară largă. Au fost observate, de asemenea, incendii la locuințe și la o clădire rezidențială din oraș, care ar fi fost cauzate de doborârea dronelor.



Armata ucraineană nu a comentat încă atacul semnalat.

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Situată în regiunea Saratov, la aproape 600 de kilometri (370 de mile) de linia frontului ucrainean, baza aeriană Engels – cunoscută și sub numele de Engels-2 – găzduiește Regimentul 184 de aviație cu bombardiere grele și Regimentul 121 de gardă de aviație cu bombardiere grele.



Baza găzduiește avioane de bombardament strategice rusești utilizate în mod regulat pentru atacuri aeriene, printre care Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 și Tupolev Tu-160, toate folosite în mod regulat pentru a lansa rachete asupra orașelor ucrainene.



Amploarea eventualelor pagube nu a fost clară imediat.



Baza aeriană Engels a fost ținta mai multor atacuri de la lansarea invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, primul dintre acestea având loc pe 5 decembrie 2022, când un atac cu drone ucrainene ar fi avariat două avioane Tu-95.



Înainte de ultimul atac, baza aeriană Engels fusese ținta unui atac în iunie 2025.

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Editor : Sebastian Eduard