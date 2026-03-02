Live TV

Video Baza militară britanică din Cipru a fost ținta unui atac cu drone, confirmă președintele cipriot. Reacția Ursulei von der Leyen

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Intrare în baza militară britanică din Akrotiri, Cipru. Foto Profimedia
Imagine cu caracter ilustrativ. Intrare în baza militară britanică din Akrotiri, Cipru. Foto: Profimedia
Din articol
Marea Britanie trimite echipe rapide pentru a ajuta cetățenii să părăsească Orientul Mijlociu

Președintele cipriot Nikos Christodoulides a confirmat că o bază aeriană britanică situată pe teritoriul țării sale a fost lovită de o dronă Shahed, relatează ynetnews.com. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Konstantnos Letymbiotis, a anunțat că o dronă a ajuns la baza aeriană britanică de pe insulă, dar că nu au existat victime și s-au raportat doar „daune minore”.

El a subliniat că autoritățile cipriote sunt în stare de alertă maximă și că țara sa nu este implicată în activități militare în regiune. Atacul intervine după ce Marea Britanie a anunțat că permite SUA să folosească baza militară pentru a lansa operațiuni.

🇨🇾🚨Confirmed. Iran attacked Cyprus overnight

A drone reached the British airbase on the island, government spokesperson Konstantinos Letymbiotis said at a briefing.

There were no casualties, and only “minor damage” was reported.

The video shows the moment of the strike. pic.twitter.com/tzflBdcvGp

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe X, în care a dat asigurări că UE este alături de statele membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc, în fața oricăror amenințări.

„Am discutat cu președintele @christodulides, care m-a informat despre incidentul izolat care a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în care un vehicul aerian fără pilot a vizat baza britanică din Akrotiri.

Deși Republica Cipru nu a fost ținta, doresc să fiu clar: suntem alături de statele noastre membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc în fața oricărei amenințări”, a declarat purtătorul de cuvânt.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.

While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Marea Britanie trimite echipe rapide pentru a ajuta cetățenii să părăsească Orientul Mijlociu

Marea Britanie a creat sisteme de sprijin pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor săi din Orientul Mijlociu, unde se estimează că aproximativ 300.000 de persoane și-au înregistrat prezența în regiune, a declarat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, citată de Al Jazeera.

„Analizăm o gamă largă de opțiuni, colaborând în mod crucial cu industria turismului și cu autoritățile guvernamentale pentru evacuare, dacă va fi necesar”, a declarat Cooper pentru Sky News.

Guvernul britanic dorea redeschiderea spațiului aerian și trimitea echipe de intervenție rapidă în regiune pentru a colabora cu industria turismului, a spus ea.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
3
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
racheta balsitica lansata
5
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
Ioan Varga nu se poate întoarce în România!
Digi Sport
Ioan Varga nu se poate întoarce în România!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fum deasupra ambasadei sua din kuweit
VIDEO Coloană de fum deasupra ambasadei SUA în Kuweit. Anunțul misiunii diplomatice
India US Israel Iran Protest
Sondaj: Doar un sfert dintre americani aprobă atacurile asupra Iranului. Jumătate cred că Trump recurge prea ușor la forță
pret petrol global sonde
Preţul petrolului a trecut de 80 de dolari per baril, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu
avion f-15 in kuwait
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
gaze naturale rusia ucraina
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă criză a pieţei de gaze de după 2022 (Bloomberg)
Recomandările redacţiei
profimedia-1079236515
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Israelul a atacat din nou...
Earth Day Protest Against The Trump Administration
Trump și Netanyahu vor schimbări la Teheran, însă regimul iranian a...
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300...
ilie bolojan guvern
Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în Orientul...
Ultimele știri
EVERGENT Investments: profit net 387,39 mil. lei în 2025, +43,5%; randament EVER 103%, dublu față de BET-TR
35 de zboruri din sau spre București sunt anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Destinațiile vizate
Fluxurile fizice de aur din Dubai, unul dintre nodurile importante de aprovizionare ale lumii, sunt blocate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Fanatik.ro
Noul terminal de la Băneasa, blocat în licitații. Vecinii din cartierele de lux deja reclamă zgomotul
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Fotbalistul iranian de care nimeni nu mai știe nimic după ce l-a numit Satana pe ayatollahul Ali Khamenei. E...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Becali a luat decizia în privința lui Charalambous și Pintilii, imediat după ce FCSB a ratat play-off-ul
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Doliu în distribuția „The Wire”. Actorul Bobby J. Brown a murit într-un incendiu, al treilea deces într-un...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jennifer Garner, despre începutul dificil, dar „magic” în lumea actoriei. Câștiga 150 de dolari și dormea...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...