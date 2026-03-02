Președintele cipriot Nikos Christodoulides a confirmat că o bază aeriană britanică situată pe teritoriul țării sale a fost lovită de o dronă Shahed, relatează ynetnews.com. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Konstantnos Letymbiotis, a anunțat că o dronă a ajuns la baza aeriană britanică de pe insulă, dar că nu au existat victime și s-au raportat doar „daune minore”.
El a subliniat că autoritățile cipriote sunt în stare de alertă maximă și că țara sa nu este implicată în activități militare în regiune. Atacul intervine după ce Marea Britanie a anunțat că permite SUA să folosească baza militară pentru a lansa operațiuni.
🇨🇾🚨Confirmed. Iran attacked Cyprus overnight— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026
A drone reached the British airbase on the island, government spokesperson Konstantinos Letymbiotis said at a briefing.
There were no casualties, and only “minor damage” was reported.
The video shows the moment of the strike. pic.twitter.com/tzflBdcvGp
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe X, în care a dat asigurări că UE este alături de statele membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc, în fața oricăror amenințări.
„Am discutat cu președintele @christodulides, care m-a informat despre incidentul izolat care a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în care un vehicul aerian fără pilot a vizat baza britanică din Akrotiri.
Deși Republica Cipru nu a fost ținta, doresc să fiu clar: suntem alături de statele noastre membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc în fața oricărei amenințări”, a declarat purtătorul de cuvânt.
I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026
While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…
Marea Britanie trimite echipe rapide pentru a ajuta cetățenii să părăsească Orientul Mijlociu
Marea Britanie a creat sisteme de sprijin pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor săi din Orientul Mijlociu, unde se estimează că aproximativ 300.000 de persoane și-au înregistrat prezența în regiune, a declarat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, citată de Al Jazeera.
„Analizăm o gamă largă de opțiuni, colaborând în mod crucial cu industria turismului și cu autoritățile guvernamentale pentru evacuare, dacă va fi necesar”, a declarat Cooper pentru Sky News.
Guvernul britanic dorea redeschiderea spațiului aerian și trimitea echipe de intervenție rapidă în regiune pentru a colabora cu industria turismului, a spus ea.
Editor : M.C