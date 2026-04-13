BBC a discutat cu reprezentantul Explosive Media, unul dintre creatorii videoclipuri virale cu ajutorul inteligenței arficiale în stil Lego, asociate cu mesaje pro-Iran și considerate de experți o formă de propagandă digitală de mare impact. Clipurile, care la prima vedere par animații inofensive, includ însă imagini cu caracter politic și violent și au ajuns să fie distribuite pe scară largă în mediul online, ceea ce alimentează narațiuni controversate despre conflictul dintre Statele Unite și Iran.

La prima vedere, par a fi scene dintr-un film Lego, deși mai vii și mai dinamice, însă aceste videoclipuri virale realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, prezintă copii pe moarte, avioane de vânătoare și pe președintele SUA, Donald Trump – și constituie, de fapt, propagandă pro-Iran.

Reprezentantul Explosive Media, unul dintre principalii creatori ai acestor clipuri, a dorit ca BBC să se refere la el ca la „domnul Explosive”.

„Un client” numit Iran și o relație negată inițial

Este un operator de social media priceput, care inițial neagă că lucrează pentru guvernul iranian. În interviuri anterioare, agenția a declarat că este „total independentă”. Dar, la întrebări suplimentare, domnul Explosive admite că regimul este un „client” – ceva ce nu a confirmat niciodată public până acum.

Mesajul principal al acestor videoclipuri este că Iranul rezistă ceea ce consideră a fi un opresor global atotputernic: Statele Unite.

Clipurile sunt stridente și deloc subtile – dar asta nu a afectat deloc entuziasmul cu care oamenii le distribuie și le comentează.

Într-unul dintre videoclipuri, Donald Trump cade printr-un vârtej de documente din „dosarul Epstein”, în timp ce versurile de rap ne spun că „secretele se scurg, presiunea crește”.

În altul, George Floyd poate fi văzut sub cizma unui polițist, în timp ce auzim că Iranul „stă aici pentru toți cei pe care sistemul vostru i-a nedreptățit vreodată”.

„Slopaganda” și impactul global

„Slopaganda” – termen inventat într-o lucrare academică anul trecut ca un joc de cuvinte pe seama „AI slop” – este un termen prea slab pentru a surprinde cât de puternic este acest conținut „extrem de sofisticat”, spune dr. Emma Briant, expertă în analizarea propagandei.

Este estimat că videoclipurile de propagandă generate de inteligența artificială au fost vizionate de sute de milioane de ori pe parcursul războiului.

În apelul video al BBC cu „domnul Explosive”, apare doar o siluetă, acesta fiind flancat de lumini roșii și verzi, culorile steagului iranian. Pe biroul său se află o cască cu pene verzi asociată cu războinicul șiit Husayn ibn Ali, care apare în mai multe dintre videoclipurile lor.

El spune că echipa sa de la Explosive Media este formată din mai puțin de zece persoane care folosesc grafică în stil Lego „pentru că este o limbă universală”. Conturile mass-media de stat iraniene și ruse de pe X le distribuie în mod regulat către milioane de urmăritori.

BBC îl întreabă pe „domnul Explosive” de ce dosarele Epstein ocupă un loc atât de important în videoclipurile sale.

Captură foto din video postat pe APT, canal YouTube

El spune că este pentru a arăta publicului „tipul de confruntare la care asistă” între Iran – care „caută adevărul și libertatea” – și „cei care se asociază cu canibalii”.

Aceasta este o referire la teoria conform căreia dosarele Epstein leagă administrația Trump de canibalism – o afirmație pentru care nu există dovezi credibile.

Informații contestate și confruntări cu oficialii

Videoclipurile sunt, de asemenea, pline de inexactități factuale – așa că BBC în întreabă pe „domnul Explosive” despre acestea.

Într-un clip, armata iraniană este arătată capturând un pilot de avion de vânătoare american doborât. Oficialii americani au confirmat că pilotul doborât – care a rămas blocat într-o regiune montană izolată din Iran după ce avionul său a fost doborât – a fost salvat de forțele speciale americane pe 4 aprilie.

„Domnul Explosive” nu acceptă acest lucru și spune: „Probabil că nu a existat niciun pilot pierdut, nu a existat nicio operațiune de salvare. Scopul lor principal era să fure uraniu din Iran.”

Când BBC îl contrazice, citând oficiali americani care spun că pilotul primește acum îngrijiri medicale în Kuweit, el susține: „Doar 13% din ceea ce spune domnul Trump se bazează pe fapte.”

Videoclipul Explosive Media despre pilot a amplificat cu succes această narațiune alternativă în rândul publicului vorbitor de limbă engleză.

Captură foti din video postat pe APT, canal YouTube

Impactul în social media și „războiul memetic”

O influenceriță partizană de pe TikTok, cu sediul în SUA – @newswithsteph – le-a spus spectatorilor săi că videoclipurile Lego au fost „șocant de precise până acum”. „Au dezvăluit povestea despre recenta misiune a pilotului american, care nu a fost deloc o misiune de salvare, ci o misiune de operațiuni speciale pentru uraniu”, a adăugat ea.

Inteligența artificială a permis Iranului și altor țări să comunice direct cu publicul occidental mai eficient ca niciodată, a spus dr. Emma Briant, expertă în propagandă. Acestea utilizează instrumente antrenate în mare parte pe date occidentale, ceea ce le face ideale pentru crearea de conținut „adecvat din punct de vedere cultural”.

Acesta este lucrul de care „țările autoritare care doresc să vizeze Occidentul au dus lipsă în trecut”.

Dr. Tine Munk, expert în război cibernetic la Universitatea Nottingham Trent, caracterizează tacticile Iranului drept „război memetic defensiv”, pe care creatorii îl consideră necesar pentru a combate retorica SUA.

Captură foto din video postat pe APT, canal YouTube

Videoclipurile Explosive Media au apărut pentru prima dată la începutul anului 2025, dar popularitatea lor a crescut enorm în urma războiului dintre SUA și Iran.

Clipurile în stil Lego devin, de asemenea, din ce în ce mai detaliate, arătând locații extrem de specifice din Golf, inclusiv centrale electrice, aeroporturi și situri industriale distruse în totalitate de rachetele iraniene.

În realitate, majoritatea au suferit doar daune limitate.

Videoclipurile sunt adesea realizate „în timp real” și apar la scurt timp după evenimente importante din cadrul războiului. Un videoclip despre acordul de încetare a focului a fost publicat înaintea oricărui anunț oficial.

Captură foto din video postat pe APT, canal YouTube

Relația cu regimul și acuzații internaționale

Mii de oameni au fost uciși în Iran, Liban și alte țări din Orientul Mijlociu, potrivit oficialilor din aceste țări. Conflictul actual a început în februarie, după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului.

După câteva schimburi de replici în conversația cu BBC, „domnul Explosive” recunoaște că guvernul iranian este într-adevăr un „client” al companiei sale. În mesaje anterioare de pe Instagram, el a spus că operațiunea sa a fost comandată direct pentru mai multe proiecte de către oficiali iranieni.

Înainte de izbucnirea războiului din acest an, mii de protestatari au fost uciși într-o represiune brutală a regimului. Agenția de știri Human Rights Activists News Agency (Hrana), cu sediul în SUA, raportează un bilanț de cel puțin 7.000 de civili morți.

Apărare, propagandă și libertatea presei

Dar „domnul Explosive ”apără relația echipei sale cu guvernul, spunând că este „o onoare să lucrezi pentru patrie”. El respinge recentele proteste de masă ca fiind o „lovitură de stat” finanțată de președintele Trump.

„Domnul Explosive” respinge, de asemenea, acuzațiile pe care i le-a adus BBC, potrivit cărora videoclipurile sale folosesc tipare, imagini sau idei antisemite. „Videoclipurile noastre nu sunt antisemite; videoclipurile noastre sunt antisioniste”, spune el. Apărând reprezentarea prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu bând sânge, el spune că astfel de imagini evidențiază „atrocitățile comise de acesta”.

Majoritatea iranienilor nu pot utiliza internetul din cauza unei blocări la nivel național a accesului la internet. „Domnul Explosiv”e susține că a putut contacta BBC folosind „internetul pentru jurnaliști” acordat de guvernul iranian. Iranul este clasată în mod constant ca una dintre cele mai represive țări din lume în ceea ce privește libertatea presei.

Captură foto din video postat pe APT, canal YouTube

O nouă formă de diplomație digitală

Platformele de socializare au închis conturile cu videoclipuri în stil Lego, dar altele noi par să apară la fel de repede.

Este o formă de diplomație pe internet agilă și agresivă care pare să fie aici pentru a rămâne, potrivit Dr. Tine Munk, expert în război cibernetic la Universitatea Nottingham.

Ea a adaugat că, în mod crucial, aceasta „elimină intermediarii, elimină presa, mass-media și circulă constant meme-uri.

„Diplomația tradițională nu există aici. Și ne estompează înțelegerea a ceea ce se întâmplă. Dar crește și riscul de interpretare greșită și de escaladare”, a mai spus Munk.

„Așadar, ne aflăm într-un fel de limbo”, a conchis ea.

Editor : Ana Petrescu