Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC.

Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor.

Acesta împlinește astăzi 66 de ani. El locuiește la Wood Farm de pe domeniul Sandringham de aproape trei săptămâni.

Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale confidențiale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a negat întotdeauna orice abatere în legătură cu Epstein și a spus că regretă prietenia cu acesta.

Ce spune poliția

Un comunicat al poliției din Thames Valley precizează că a arestat „un bărbat de șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în funcție publică”, și că face perchezișii la mai multe adrese din Berkshire și Norfolk.

„Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment”, se arată în comunicat.

Poliția nu a făcut public numele bărbatului arestat.

De ce a rămas Andrew fără titlul princiar

Anul trecut, regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată. Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, arăta un comunicat al Casei Regale britanice.

Decizia a fost luată după ce presa britanică a publicat fragmente din memoriile postume ale acuzatoarei lui Andrew, Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie, la vârsta de 41 de ani. În carte, ea susține că prințul „credea că a face sex cu mine era dreptul său din naștere”.

Andrew a negat întotdeauna acuzațiile că ar fi avut relații sexuale cu Giuffre când ea avea 17 ani și a ajuns la o înțelegere civilă cu ea pentru suma de 12 milioane de lire sterline, fără a-și recunoaște răspunderea.

În cartea sa, Giuffre își amintește în detaliu întâlnirile cu Andrew. Într-un pasaj, ea povestește ce s-a întâmplat într-o seară la Londra: „Înapoi acasă, [Ghislaine] Maxwell și Epstein ne-au urat noapte bună și s-au îndreptat spre etaj, dându-mi de înțeles că era timpul să mă ocup de prinț. În anii care au urmat, m-am gândit mult la comportamentul lui. Era destul de prietenos, dar totuși arogant – de parcă ar fi crezut că a face sex cu mine era dreptul lui din naștere”.

De asemenea, s-a raportat că Andrew a avut întâlniri în 2018 și 2019 cu Cai Qi, membru al biroului politic al Chinei. Cai era suspectat că era destinatarul unor informații sensibile care ar fi fost transmise Chinei de doi cetățeni britanici acuzați de spionaj pentru Beijing. Cazul împotriva lui Christopher Berry și Christopher Cash a fost recent abandonat de CPS, iar ambii au negat că ar fi comis vreo infracțiune.

Regele Charles a promis să ajute poliția în investigația legată de fratele său

După aparița a milioane de noi documente din dosarul Epstein, regele Charles al III-lea s-a declarat „profund îngrijorat” și a spus că este „gata să ajute” poliția locală din Windsor, care a anunțat că examinează noi informații potrivit cărora fratele regelui, i-ar fi transmis în 2010 lui Epstein documente potențial confidențiale, legate de funcția sa de emisar special al Regatului Unit pentru comerț, pe care a deținut-o între 2001 și 2011.

Palatul Buckingham a declarat că este gata să ajute poliția din Thames Valley în evaluarea acuzațiilor aduse împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor.

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și prin acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală cu privire la comportamentul domnului Mountbatten-Windsor. Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie să fie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de poliția Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta. Așa cum s-a afirmat anterior, gândurile și simpatia Majestăților Lor au fost și rămân alături de victimele oricărei forme de abuz”, se arăta în comunicatul Palatului Buckingham.

